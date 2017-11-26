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خمرة المتصوفة -فيصل جاسم العايش

الخمرة حرام . لا إباحة فيها بأي شكل من الاشكال . الدين يحرّمها وفيها نص قرآني ملزم . فهي حرام على كل من اعتنق الاسلام ديناً أم من وجد نفسه مسلماً بحكم الوراثة . لا مجال في ذلك للنقاش بل حتى التطيب بها حرام ايضاً، ولعن الله بائعها وشاربها، وليس لك ان تسال عن اسباب تحريمها لأن الجواب جاهز عند الجميع، من انها تذهب بالعقل وتجعلك تفعل أشياءاً في ظل غياب الوعي والعقل مما لايقبله الانسان في حالة الصحو!.

الدين المسيحي يحللها والدين الاسلامي يحرمها، والدينان من عند الله، ولقد كان عرب الجاهلية يعاقرونها وكان بعض المسلمين في ايام الدعوة الاولى يؤدون الصلاة وهم سكارى فيختلط عليهم الامر في قراءة سور القرآن، حتى نزلت آية التحريم، ومع هذا فأن هناك الكثير من المسلمين ظلوا يشربون الخمرة ويعاقرونها وهم يعرفون انها حرام عليهم، لنقرأ لأبي محجن الثقفي الذي لم يستطيع الاقلاع عن عادة شرب الخمر حتى وهو يشارك الفرسان الحروب :

اذا جاءت وفاتي فأدفنوني

بكرم وإجعلوا زقّاً وسادي

وإبريقاً الى جنبي وكأساً

يروي هامتي ويكون زادي

وبقيت الخمرة ملاذاً للباحثين عن اللذة فيها تقودهم الى عوالم من المتخيلات لا يستطيعون اختلاقها وهم اصحاء فيلوذون بها مترنحين بما تفعله بهم، وهل مثل ابي نؤاس من وصف الخمرة، شراباً ومجالسة وهياماً ولوعة وحباً وهو الذي خص حياته بها، وبرغم كل قوانين التحريم والعقاب والجلد بالسوط الا ان الامر ظل سارياً بين الناس يتشوقون اليها فمنهم من يشربها في عقر داره، ومنهم من يبحث عنها في البارات والملاهي والحانات !.

غير ان ثمة خمرة من نوع آخر، حلال في حلال، لا يطالها التحريم ولا تمنعها الفتاوي، بل تساندها وتضفي عليها هالة من القدسية وهي خمرة العشق الالهي عند المتصوفة، الذين لم يكونوا يشربون الخمرة في كؤوس كما يفعل شاربوها، بل كانوا يلتحمون بها مع الذات الالهية وجداً وحباً :

يقول الشيخ عمر السهر وردي :

لا تسقني وحدي فما عودتني

اني اشحّ بها على جلاسي

أنت الكريم ولا يليق تكرّماً

ان يعبر الندماء دور الكاسِ

هنا تختلف خمرة السهروردي عن خمرة أبي محجن، فتلك تزيد العقل وعياً وادراكاً والاخرى تغلق ابوابه وتلقي مفاتيحها في فلاة !.