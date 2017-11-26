دعوة القطاع الخاص إلى تقديم رؤية لعمليات الإستثمار

التخطيط يبحث مع أوكرانيا إعادة إعمار المدن المحرّرة

بغداد – قصي منذر

بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي مع وفد مجلس النواب الاوكراني سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومساهمة الشركات في اعادة اعمار العراق .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجميلي استقبل وفدا من مجلس النواب الاوكراني برئاسة اهور لابان وبحثا تطوير العلاقات بين البلدين ومساهمة الشركات الاوكرانية في اعادة الاعمار). واكد الجميلي ان (العلاقات العراقية – الاوكرانية تشهد تطورا مستمرا على جميع الصعد ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري).

مساهمة فاعلة

داعيا الشركات الاوكرانية إلى (المساهمة الفاعلة في عمليات اعادة الاعمار للمناطق المحررة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق من خلال الخبرات التي تمتلكها تلك الشركات) لافتا الى ان (العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين هي الاخرى تطورت بنحو ملحوظ من خلال البعثات الدراسية وزيادة عدد الطلبة العراقيين المبتعثين إلى اوكرانيا).

وتابع الجميلي وهو وزير التجارة وكالة (امكانية ان تحصل شركات الوزارة ومنها الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وشركات القطاع الخاص العراقي على وكالات حصرية من تلك الشركات. مشددا على (ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العراقية – الاوكرانية التي عقدت اربعة اجتماعات).

ودعا الجميلي رجال الاعمال الاوكرانيين إلى (زيادة حجم التعاون مع نظرائهم العراقيين من خلال الملتقيات والمعارض التجارية بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق) .

من جانبه ابدى رئيس الوفد لابان (استعداد بلاده للمشاركة الفاعلة في عمليات اعادة الاعمار بالاضافة الى تحديد الشركات العراقية التي يمكنها التعامل مع نظيرتها الاوكرانية بهدف تسهيل قضايا الاستيراد والتصدير بين البلدين بدلا من استيراد السلع الاوكرانية من دول اخرى).

وقدم لابان (دعوة الى الجميلي لزيارة اوكرانيا بهدف الاطلاع على امكانيات الشركات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين).

اعادة اعمار

من جهة اخرى دعا الجميلي الوكالة الدولية التركية للتنمية الى المساهمة في عمليات اعادة اعمار وتأهيل المناطق المحررة والمساهمة في تطوير قدرات الملاكات. وتابع البيان ان (الجميلي ممثل الوكالة في العراق جنيد اسمر واكد ان العلاقات العراقية -التركية تشهد تطورا ملموسا بفضل سياسة الانفتاح التي انتهجتها الحكومة في اطار تعزيز شبكة العلاقات الاقتصادية العراقية مع دول المنطقة).

واضاف ان (الحكومة تطمح لاستغلال ذلك في مجال اعادة الاعمار وتطوير وتدريب الكفاءات العراقية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لتركيا في هذا الجانب).

الى ذلك ناقش الجميلي مع ممثلي القطاع الخاص اليات تطوير مساهمة القطاع في المسيرة التنموية للعراق . وقال البيان ان (الجانبين ناقشا واقع القطاع الخاص وسبل توسيع مشاركته في المسيرة التنموية في ضوء خطة التنمية المقبلة والانفتاح الاقتصادي للعراق وعمليات اعادة الاعمار).

وتابع الجميلي ان (العراق مقبل على مرحلة جديدة عنوانها البناء والاعمار والانفتاح على الاستثمار والسعي الى استقطاب كبار المستثمرين الى البلاد) لافتا الى ان (علاقات العراق الاقتصادية والاستثمارية شهدت تطورا خلال المدة الماضية). مشددا على (ضرورة تقديم رؤية بشأن عمليات الاستثمار في البلد).