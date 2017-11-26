النفط والكهرباء والإسكان والتجارة يحتفلون بأسبوع النزاهة

اللعيبي: المال العام أمانة في أعناق المخلصين من أبناء الوطن

بغداد – شيماء عادل

ضمن فعايات اسبوع النزاهة التي اطلقتها هيئة النزاهة الاسبوع الماضي احتفلت وزارة النفط بالمناسبة بحضور الوزير جبار علي اللعيبي. وتضمنت الفعاليات توجهات الوزارة في مكافحة الفساد المالي والاداري.

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) أمس في كلمته بالمناسبة ان (الوزارة تجدد وتعلن عن مساندتها ودعمها لجهود الهيئة ومكتب المفتش العام في الوزارة في مكافحة الفساد حيث نعول عليهما الكثير في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتوعوية والتثقيفية للمجتمع للحد من عمليات الفساد وإيقاف هدر المال العام) واضاف أن (الحد من الفساد وتطويقه يتطلب تضافر جميع الأطراف والجهات المعنية وتوحدها في سبيل إنقاذ العراق من هدر الطاقات والأموال والجهود وتسخير كل ذلك من أجل الاصلاح والبناء خدمة للمشروع الوطني الذي يهدف الى عراق خال من الفساد والفاسدين).

واوضح اللعيبي أن (الوظيفة العامة أمانة في أعناق الموظفين وأن المال العام أمانة في أعناق جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن الذي نستظل جميعاً تحت خيمته ونأكل من خيراته وثرواته) واشار الى أنه (في الوقت الذي نثمن فيه جهود الأجهزة الرقابية في العمل على تنفيذ الخطط الرامية بالقضاء على كافة مظاهر الفساد في المؤسسات الحكومية فإنه يقع عليها مسؤولية التعامل السليم والواقعي والمهني مع القوانيين والقرارات والتعليمات النافذة وتطبيقها وبما يحقق انسيابية كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والانتاجية والحيلولة دون الوقوع في دوامة المبالغة في أستخدام التفسيرات والاجتهادات الخاطئة للتعليمات والقوانيين وبما يؤدي الى تعطيل العمل في المشاريع ويضر بالصالح العام ).

ونقل البيان عن المفتش العام في الوزارة حمدان عويجل في كلمة تاكيده أهمية نشر ثقافة النزاهة والتعبئة المجتمعية للتصدي لافة الفساد الوظيفي المالي والاداري).

واضاف ان (من اهم طرق مكافحة الفساد اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق المفسدين وان عمل المكتب قائم على مراجعة ومتابعة عمل الدوائر والشركات النفطية الى جانب مراجعة وتدقيق العقود المبرمة بين الوزارة والشركات المتخصصة في الصناعة النفطية والغازية وتصويب العمل لدرء اي حالة ومعالجتها بشكل قانوني).

فيما اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان (النزاهة مسؤولية الجميع ولابد من بذل الجهود من اجل نشر ثقافة النزاهة من خلال التثقيف لمكافحة الفساد بكافة اشكاله وسبله العمل على خلق بيئة طاردة للفساد تحفظ المال العام وتحرص على تطبيق مفاهيم النجاح واستئصال بؤر الفساد انى وجد).

اداء وظيفي

واضاف ان (مكتب المفتش العام يبذل جهودا كبيرة في متابعة الاداء الوظيفي لدوائر الوزارة ما يشكل حافزا للارتقاء بالعمل فضلا عن ذلك فأن المكتب يصدر تقريرا سنويا عن مجمل نشاطاته في القطاع النفطي وأن الوزارة كانت رائدة في تطبيق مفاهيم الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي ساهمت في قبول العراق عضوا في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد).

وللمناسبة نفسها احتفلت وزارة الكهرباء وبرعاية الوزير قاسم محمد الفهداوي بالمناسبة فقد نظم مكتب مفتش عام في الوزارة احتفالية سنوية بمناسبة اسبوع النزاهية الوطني تحت شعار (وطنيتي نزاهتي). وتابع البيان ان (الفهداوي اكد ان في هذا اليوم نحتفل ونستذكر كما في كل عام وعلينا ان نسمي هذا اليوم بيوم النزاهة واحب ان اعرج على هذا الموضوع واقول ان النزاهة مهمة الجميع لانها ليست فقط الاقتناع عن اخذ المال الحرام بل هي اداء الواجب والحماية والاخلاص فمن لا يؤدي واجبه بكفاءة واخلاص وحرص فهو غير نزيه لانه يسرق الوقت المدفوع الثمن من اموال الشعب ومن يتحجج بحججً واهية ويؤخر عملاً ما فقد ادى الى ضرر في المصلحة العامة والمال العام ربما لايمكن تثقيفه ومعرفته ولكن في المحصلة النهائية يؤخر نشاط المكلفين به لايصاله الى المواطن).

واضاف ان (من يتقاعس على رد مظلومية مواطن ويعالجها فهو غير نزيه فمن يرى خللا في وزارته اينما كان سوى في مديريته او القسم الذي يعمل فيه وينبه عليه فهو غير نزيه لاننا نسعى ان نكون قاعدة للحصول منها على غاية وبما انا اعمل في قطاع التوزيع وارى خللاً في قطاع النقل ولم انبه عليه فانا ساهمت في خراب وعندما ارى خرابا يخص التوزيع ولايخصني وليس في دائرتي ولا انبه عنه فانا ساهمت في خراب ولهذا الجهة المكلفة في موضوع النزاهة بمقر الوزارة ليست المسؤولة عن مكافحة الفساد في الوزارة بل كل موظف من اصغرهم الى اكبرهم مكلفين بهذا الموضوع والجهة المعنية ومكتب المفتش العام هي جهة تنفيذية التي تنفذ هذه الاجراء ولكن المخربين والمؤثرين والخبثاء يؤخرون هذا الموضوع ولايجوز لاي موظف ان يرى خرابا ويسكت واليات التعاون والتواصل معروفة لدينا ولكن نامل من الجميع ان يكون عمله خالصاً لوجه لله ولمصلحة الشعب وليست باساليب الاخبارات الكيدية).

واوضح الفهداوي (نتمنى ان يكون العام المقبل افضل بكثر من هذا العام للقضاء على هذه الافة التي تهدد البلد).

اثار مدمرة

وقال المفتش العام للوزارة خلال الاحتفالية انه (في الوقت الذي تعرض بلدنا العزيز للارهاب واثاره المدمر فهو يتعرض كذلك لافة الفساد التي تفتك ببناء الدولة وعرقلة ميسرة تطورها وعدم تحقيق اهدافها وتسبب في اعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته ومنع حركة العمران والتقدم والرفاهية الاقتصادية التي واجهت الدولة بشعبها وكل مؤسساتها الحكومية والدينية والقضائية والتشريعية والمدنية والرقابية ودأبت على محاربة الارهاب بكل شجاعة واقتلاعه من جذوره). واضاف ان (العراق اليوم وحكومته مصممة على محاربة الفساد والفاسدين وتنظيف اجهزة الدولة من بؤرة الفساد من اجل المحافظة على المال العام وتحقيق السعادة والرفاهية لهذا الشعب المكافح). واكدت وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ان نافع اوسي وبمناسبة انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة ان (مكافحة الفساد على نحو فعال يتطلب حقاً قيام شراكات مع كافة الجهات المعنية ليس الحكومة فحسب بل ايضاً مع المجتمع المدني والشباب والنساء ووسائل الاعلام وغيرهم اقول لكم حطموا هذه القيود ولنجعل شعارنا (نزاهتي هويتي). وهو شعاراحتفالية هذه السنة وهو رسالة واضحة تعكس ضرورة الدخول بشراكات متعددة في هذا الجانب والعمل سويةً لرفع مستوى الوعي في المجتمعات في شأن الفساد والابلاغ عنه ومقضاة مرتكبيه ومعاقبتهم لضمان النزاهة والمساعدة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والحكومات).

واضافت خلال احتفالية بالمناسبة (عندها فقط يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والمساواة والعدالة للجميع ولايمكن ان ننشأ بلدا نزيها الا من خلال مكافحة الفساد بكل اشكاله حيث تبقى ظاهرة الفساد ظاهرة معقدة تؤثر سلباً على البلدان في كافة النواحي عابرة بذلك الحدود الاجتماعية والسياسية وعليه فان محاربة الفساد بصوره كافة كالرشوة او الاختلاس او الابتزاز اواستغلال النفوذ لا يزال يمثل اولوية في تظافر الجهود من اجل القضاء عليه). ونظمت وزارة التجارة وبالتعاون مع مكتب المفتش العام ندوة حوارية حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية والتي تقام تحت شعار وطنيتي نزاهتي وبحضور وكيل الوزارة الاقدم وليد حبيب الموسوي والمفتش العام والمدراء العامين ومعاونيهم وعدد من مدراء الاقسام والشعب والموظفين لشرح اهمية وتنمية ثقافة النزاهة وتعزيز قيم ومبادئ الشفافية لمحاربة الفساد الاداري والمالي .

فساد اداري

واوضح البيان ان (الوزارة ناقشت في ندوة حاضرفيها مختصون من هيئة النزاهة وعدد من الجامعات بشأن اهمية المساهمة في مكافحة الفساد الاداري والمالي وتنمية ثقافة النزاهة في جميع مفاصل مؤسسات الدولة وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة والقوانين والانظمة المعمول بها اما المحاضرة الثانية كانت عن تاثير استخدام المواصفة الدولية في تنفيذ الانظمة المضادة للفساد الاداري والمالي واهميتها في تطوير الاساليب المستخدمة في توجيه اخلاقيات العمل والتي يجب ان يخضع لها جميع العاملين في كل المنظمات والمؤسسات اضافة الى تقديم شرح مفصل عن المواصفة الدولية ودورها في حماية المنظمات وتوجهها ضد الرشوة من خلال بناء انظمة ادارية مضادة للرشوة وكذلك المقاييس التي تستند عليها).