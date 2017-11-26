تربية المثنى تتسلّم طلبات المشاركة بالإمتحانات الخارجية

إقبال يوجّه التحقيق في حادثة الإعتداء على مدرّسة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

وجه وزير التربية محمد اقبال بالتحقيق في حادثة اعتداء على مٌدَرِّسة في محافظة ديالى، فيما طالب باقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين لتوفير الحماية الكاملة لهم.

وقال اقبال في بيان امس (نؤكد استمرار الإجراءات القانونية الرادعة لإيقاف ظاهرة الاعتداء على الملاكات التدريسية)، موضحا أن (تكرار هذه الاعتداءات يستدعي تشريع قانون حماية المعلم وإقراره بشكل عاجل).

وأضاف أنه (يتابع وبشكل شخصي، حادثة الاعتداء على احدى مدرسات المحافظة لمعرفة الحقيقة، وإحالة الطالب المعتدي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه).

واوضح اقبال أن (اقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين سيوفر الحماية الكاملة لهم لذا نطالب بتضافر الجهود لإيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع), وتابع أن (الاعتداء على المعلمين والمدرسين منظومة تعزز الاستقواء العشائري على القانون، وتهشيم القيم الاجتماعية، وغياب الردع والعقاب، وتشجيع سياسة التجهيل في المجتمع).

طلبات المتقدمين

وأعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى قسم الامتحانات عن استمرارها باستلام طلبات المتقدمين للمشاركة في الامتحانات الخارجية ولغاية العشرين من شهر كانون الأول. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (قسم الامتحانات في المديرية وفر جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية كما تم تزويد المتقدمين باستمارة خاصة للتقديم توزع مجاناً.

واضاف إن (عدد المتقدمين بلغ أكثر من 200 متقدم من الذكور والإناث للدراسة الابتدائية فيما بلغ عدد المتقدمين على الدراسة المتوسطة أكثر من 50 متقدما للذكور والإناث أما الدراسة الإعدادية فبلغ بكافة فروعها أكثر من 70 متقدما من كلا الجنسين).

وأضاف البيان إن (التعليمات نصت على إن الطالب الذي يكمل بدرسين أو اقل يكون مؤهلا للدخول في الامتحان النهائي- البكلوريا-، أما الذين يرسبون بأكثر من درسين يعد راسبا ولا يحق له أداء الامتحانات الوزارية النهائية).

من جانب اخر بحث الوكيل الإداري للوزارة إبراهيم عبد ولي ورئيس لجنة طبع المناهج مع المدير العام للدراسة السريانية عماد سالم ججو طبع مناهج الدراسة السريانية. وتابع البيان ان (الجانبين بحثا إمكانية الوزارة طبع المناهج الجديدة للمرحلة المتوسطة للصفوف الأول والثاني والثالث لمادة التربية الدينية المسيحية وطباعة القاموس الجديد سرياني عربي انكليزي الذي أنجزته المديرية).

وأضاف إن (لجنة طبع المناهج قد أتمت مؤخرا طبع 6 الاف نسخة من مناهج القراءة السريانية للصفين الأول والثاني الابتدائي وعلى نفقة الوزارة). وتابع البيان ان (المديرية العامة لتربية ديالى اكدت استلامها 648 رحلة مدرسية من أصل 1040 رحلة تم تجهيزها من قبل منظمة اليونيسيف الدولية).

أوضح إن (المنظمة أنجزت في وقت سابق ترميم وتأهيل عدد من المدارس المتضررة بفعل العمليات الإرهابية في أقضية المحافظة المختلفة إذ تم تجهيز تلك المدارس بالأثاث المدرسي المتمثل بالرحلات المدرسية من اجل معالجة مشكلة النقص الحاصل في أعدادها نتيجة تعرضها للدمار والتخريب).

رحلات مدرسية

وأكد البيان إن (الرحلات المدرسية التي تم استلامها سيتم توزيعها ضمن خطة أعدت مسبقا بالتنسيق مع قسم التخطيط التربوي وأقسام التربية في الأقضية).

وتابع ان (المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية باشرت باستقبال طلبات المحاضرين الراغبين العمل بالمجان), واضاف ان (الاختصاصات المطلوبة لإطراف شرق بغداد والمدائن الرياضيات والإسلامية واللغة الانكليزية والعربية والكيمياء والفيزياء والإحياء).

وأضاف البيان إن (توزيع الاستمارات سيكون في المدارس وستصدر أوامر إدارية بعد اخذ التعهدات الخطية من قبل المتقدمين).