عادت حليمة إلى عادتها القديمة – علي محمد الجيزاني

في وزارة الكهرباء ، كبار المسؤولين وكبار الخبراء الفنيين وكبار حملة الشهادات التخصصية يتقاضون رواتب مضاعفة ونثريات وسيارات وحمايات لكنهم متقاعسون .

اربعة عشر عاما الكهرباء صيفاً وشتاءً متعطلة انقطاعاتها مؤلمة وبالاخص الساعات الصباحية. والبيوت مظلمة والعوائل تحتار في تهيئة اولادهم للمدارس وتهيئة اصحاب الدوام الصباحي والكهرباء عاطلة بينما العقل يقول الكهرباء ضرورية والا لماذا صنعها اصحاب العقول النيرة للبشرية .. اذن هي مهمة .

لكن في العراق اصحاب العقول غير مهتمين بها وتسرق موادها الضرورية وتباع في سوق مريدي . والقسم الاخر من الموظفين والعمال في وزارة الكهرباء يستغلون ضعف الحكومة وهولاء بلا اخلاق وبلا شرف .

يحتاج من الحكومة ان تعين وزيرا قويا بلا محاصصة ومسند من احد الفصائل القوية ان يستلم الوزارة بلا محاصصة .والناس تعلم ان المحاصصة افشلت الحكومات بالعراق وسرقت ثروات العراقيين والوزير الذي يتم ترشيحه يستلم الصلاحية المهمة ويستخدم مبدأ الثواب والعقاب مع جميع العاملين صغيراً او كبيراً، ولا يتهاون ، واشبهه مثل ما كان ( سمير الشيخلي ) وزير في حكومة صدام .

شديد ومثابر ومخلص وناجح ويعاقب المسيئين من المنتسبين ، في احد الايام جاءني نداء بالهاتف يقول شخص من أقربائي محجوز في امانة بغداد فلما ذهبت للاستفسار عنه ظهر ان الشخص لديه سيارة قلابي محملة أوساخ . وأفرغها في مكان ممنوع وتم الحجز علية لمدة خمسة عشر يوما بأمر أمين بغداد وممنوع اي شخص يتوسط لهذه الحالة بأمر من سمير الشيخلي ، وكانت بغداد نظيفة والخدمات فيها جيدة جداً.

هكذا نحتاج الان رجل شديدا وان لا يكلف وزير محاصصة يكون لصا ويوفر لحزبه ورئيس كتلته بعض المبالغ المادية لبقائهم يتلاعبون في احوال العراقيين.