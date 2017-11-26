الديمقراطية العراقية – شامل حمد الله

لكي يكون المكتوب هذا مختصرا منتجا، ولو لشيء ملموس، فالديمقراطية العراقية، هي وسيلة وليست غاية، فبرغم ان اغلب الاحزاب العربية الاسلامية كونها الحاكمة اليوم كانت تكره البعث العربي الاشتراكي، الا انها ترفض الديمقراطية ربما لانها تريد الربط ديما بين المصطلح ومشابهه في الاسلام، ذلك انها تستنجد به مصدرا تدعي العمل به! لم تنجح مساعي ايجاد الشبه بين المصطلح وفوائده السلطوية وبين الاسلام الذي يشترك مع الديمقراطية في مسؤوليات ومواصفات في العمل، تناساها او اهملها سياسيو الاسلام العراقي. ملفت لانتباه المواطن عمليات التجفيف لموارده على يد الواصلين للسلطة عن طريق الديمقراطية، وهم يستعدون الان كما كل اربع سنوات لتجديد وجودهم في الحكم، فالمواطن الطامح لحياة كريمة يرتبك يوم الانتخاب فيستنجد بوسيلته القديمة الثابتة” الشين التعرفه احسن…” الديمقراطية العراقية بوصفها سلما للسلطة تمارس الدكتاتورية احيانا قليلة بأدب وخوف بسبب الاقوياء في المجتمع الدولي، واحيانا بشكل يشابه الماضي الذي انتقدت به البعث، مع زيادة جديدة هي السرقة التي تحميها البيوت الحزبية التي ماان وصلت الى السلطة او اقتربت، حتى شابهت سيرة البعث عندما تحول الى مؤوسسة مذهبية، فالبعث الشيعي انتهى قبل حادثة قاعة الخلد بسنوات، ليحل البعث المناطقي ثم البعث الصوفي، واخيرا انتهى الى بعث محظور، وبعثيين متأسلمين بثوب من ثياب سلطة اليوم. الديمقراطية ليست جديدة على العراق، لكنها مقبولة فقط عندما تكون مقتصرة على انتخابات البرلمان، اما الحقيقة فهي لم تجد من يستدعيها لنتربى معها وعليها، فبمجرد انتهاء الاقتراع، تتحول القصة الى استحقاق وكتلة اكبر تريد الحكم ويُنسى المحكوم ليواجه قدره المتعب في الحياة. وبالمناسبة وليس بعيدا عن الموضوع، فما يفرح به قادة العراق الجدد ليس اكثر من مكتسبات فردية مهما تحدث عنهم الاعلام الذي يمجدهم ويكسر خصومهم، الا ان القصة في النهاية، هي ان الديمقراطية العراقية منقوصة معاقة هجينة محملة بأمراض لا يحكى عنها الا اذا اثبتت ان لها فائدة لمن يريد السلطة.