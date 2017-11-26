هميّم يطّلع على حملة تنظيف الموصل

الوقف السني يبحث مع الأيزيديين المصالحة الوطنية وعودة الأسر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم مع ممثلي الديانة الايزيدية في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك موضوع المصالحة المجتمعية وعودة الاسر الى منازلها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هميم بحث خلال زيارته الى معبد لالش للديانة اليزيدية في قضاء شيخان بمحافظة دهوك موضوع المصالحة الوطنية وعودة العوائل اليزيدية الى منطقة سنجار والقرى الاخرى التي يسكنونها)، واكد هميم ان (الايزيديين يمثلون جزءا من ثقافة العراق والشرق الأوسط ومواقفها معروفة وواضحة في المحافل كما انها تحملت عبئا قاسيا من المأساة والتضحية خلال سيطرة داعش على مدنهم).

جهود مبذولة

من جانبه قال امير الطائفة حازم تحسين بك أن (الطائفة تحملت الكثير من المأسي والظلم والقتل والسبي وان الأوان الآن إلى أن تسود الإنسانية في المجتمع العراقي بجميع مكوناته واطيافه). بدوره اشاد عضو مجلس محافظة نينوى عن الطائفة بركات شمو بـ (الجهود المبذولة في محاربة الفكر المتطرف حيث ان تحرير الأرض عسكريا لا يكفي وإنما يجب قطع الطريق أمام هذا الفكر)، داعيا الى (تكاتف الجهود لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب الذي استهدف جميع الطوائف والمكونات). من جهة اخرى وجه هميم الدائرة الهندسية في الديوان بأكمال تأهيل كلية الإمام الأعظم بمحافظة نينوى التي تعرضت للتخريب جراء العمليات العسكرية بالمدينة . وتابع البيان ان (هميم شدد خلال زيارته الى الكلية على ضرورة إكمال العمل بأسرع وقت لكي تعود وتستقبل طلبة العلم من جديد).

هجمة شرسة

لافتا الى ان (ما تعرضت له المحافظة من هجمة شرسة استهدفت تاريخ ومستقبل ودين وهوية المدنية في مؤامرة اجرامية ضد الموصل الحدباء).

وتابع هميم ان (الموصل خرجت قامات كبيرة من المفكرين والاساتذة والعلماء على المستوى العلمي والفكري ومختلف الصعد وتعد مدينة الانبياء والعلماء والشعراء والادباء والخطباء والصالحين).

كما التقى هميم قائد الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية في الساحل الأيمن بالمحافظة العميد لؤي جواد محمد لبحث الية التنسيق بشأن تنظيف المحافظة.

وقال البيان ان (الجانبين بحثا التنسيق المشترك لتنظيف المحافظة وفتح الطرق الفرعية والرئيسة بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لعودة الاسر النازحة)، مشيرا الى ان (خدمة أهلنا في الموصل واجب وطني وديني وأخلاقي يملي علينا بذل الجهود لإعادة المحافظة إلى سابق عهدها)، مشيدا بـ (دور القوات الأمنية والعسكرية في استعادة الموصل من يد الإرهاب والتكفير)،

داعيا الى (عدم فسح مجال لعودة الارهاب من جديد)، واوضح هميم ان (مدينة الموصل تعد مهد الحضارة وارض الأنبياء وما فعله الإرهاب الأعمى هو محاولة لتدمير الحضارة والقيم الاجتماعية ولكن سنرد عليهم بالنهوض من جديد من خلال تكاتف الجهود للعودة بالمحافظة الى ما كانت عليه سابقا).

من جانبها اشادت رئيس مجلس قضاء الموصل بسمة بسيم بـ (دور هميم في المحافظة من خلال اغاثة النازحين وإرسال المساعدات).