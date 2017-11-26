العراق يقترض 500 مليون يورو من ألمانيا لتأهيل البنى التحتية

خبير لـ (الزمان): الحرب على داعش وإغاثة النازحين وراء تراكم الديون الداخلية

بغداد – داليا احمد

عزا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين سبب ترتب الديون الداخلية على البلاد الى اتباع خطة الاقتراض الداخلي لصالح شركات محلية بالاضافة الى ديون الفلاحين المسوقين للمحاصيل الزراعية . وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (البلاد انشغلت منذ عام 2014 بالحرب ضد داعش وتجهيز القوات العسكرية بالاسلحة والمعدات واغاثة النازحين فضلا عن اعمار المدن المحررة لذلك ترتبت عليها ديون محلية لاتباع خطة الاقتراض الداخلي لصالح شركات محلية فضلا عن الديون المستحقة للفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الى وزارة التجارة)، واضاف ان (الحكومة لن تتمكن من تسديد الديون الا جزء بسيط بسبب تراكمها عاما بعد اخر مقابل الموازنة التي اتجــــــــهت اكثر نفقاتها الى الحرب ضد داعش).

ولفت الى ان (ما شهده الاقتصاد الاقتصاد هو بسبب عزوف الفلاحين واصحاب شركات البناء والاعمار عن التعاون مع الحكومة ردا على عدم حصولهم على تلك الديون)، متوقعا ان (تكون موازنة العام المقبل قادرة على تغطية جزء من الديون نظرا للانتصارات التي تحققت في المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش).

بدوره ، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن إجمالي الديون المحلية للعراق بلغت نحو 40 تريليون دينار . وأوضح العلّاق في تصريح امس أن (الديون لا تكون مباشرة من البنك وإنما يتم خصم حوالات الخزينة المشتراة من المصارف الحكومية ومن ثم يعيد البنك شراؤها).

وأضاف أن (البنك بموجب القانون لا يستطيع الشراء المباشر أو اقراض الحكومة وإنما يقوم بشراء حوالات الخزينة المتداولة بالسوق توفيرا ودعما للسيولة)، ولفت العلاق الى ان (الحوالات تترتب عليها فوائد واستحقاقات تلتزم وزارة المالية بدفعها في الوقت الحاضر).

من جهة اخرى أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان القرض الألماني للعراق قيمته 500 مليون يورو يركز على تطوير مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي في المناطق المحررة. وقال بيان امس ان (العراق وقع مع المانيا اتفاقية على قرض بمقدار 45 مليون يورو لتطوير قطاع الكهرباء كمرحلة أولى ضمن القرض الألماني الميسر والبالغ 500 مليون يورو)، واكد الأمين العام للمجلس مهدي العلاق ان (العراق يستكمل التفاصيل المتعلقة بالقرض الألماني الذي سبق وان تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال لقائه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل).

مشيراً الى ان (مدة تنفيذ بنود القرض تغطي المدة بين 2018-2020 و يركز على تطوير مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي في المناطق المحررة). من جانبه قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على هامش توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الألماني القول ان (الحكومة تسعى الى رفع مستوى الخدمات في القطاعات كافة من جانب والنهوض بواقع التنمية في البلاد)، ولفت الى ان (التمويل سيكون بحسب المشاريع المنجزة من قبل الوزارة بموجب تعليمات البنك وبأشراف شـــــــــركة اســـــــــتشارية تم تعيينها ضمن منحة الحكومة الألمانية لدعم إدارة القرض). ووقّــــــــعت وزارة المالية مع البنك على المرحلة الاولى من القرض التي خصـــــص منها 45 مليون يورو لصالح الوزارة للعام الجاري و85 مليون يورو للعام المقبل.