العطار: مشروع داعش يهدف لحماية تل أبيب

الخالصي يحذّر من خطورة أدوار دعاة التطبيع مع إسرائيل

بغداد – قصي منذر

عدَ المرجع الديني محمد مهدي الخـالصي ان هذه الجمعة جمعة الغضب والبراءة ممن يعمل على التطبيع مع الصهاينة،

مؤكداً ان دعاة التطبيع يمارسون اخطر أدوارهم في هـــــــذه المرحلة للحرب على المجاهدين الثابتين. ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته(الفزمان) امس عنه قوله خلال خطبة الجــــــــــمعة ان (دعاة التطبيع والخضوع للصهاينة يمارسون أخطر ادوارهم في هذه المرحلة، ويصطفون مع اعداء الإسلام والامة، للحرب على المجاهدين الثابتين).

مؤكداً ( انهم بعملهم هذا يكشفون حقيقة تاريخهم وأدوارهم الخيانية) لافتاً الى (انهم لن يضروا الإسلام، وإنما يظهرون بذلك على حقيقتهم التي حاولوا اخفاءها طويلاً).

واستنكر (قرارات الكونغرس الداعية إلى عد بعض الجهات الإسلامية المعروفة في العراق واليمن ومصر ولبنان وغيرها منظمات ارهابية، وقرارات مؤتمر بعض وزراء الخارجية العرب بإدانة جهات المقاومة الإسلامية والوطنية، وعدها منظمات إرهابية) ، عاداً ذلك (خدمة للمشروع الصهيوني وتنفيذاً لإرادته وهذا هو الطغيان بعينه).

وأضاف ان (الاحـــــــداث المتفجرة اليوم هي صفـــــــــحة من صفحات المواجهة الساخنة والصراع مع الصهاينة والاستكبار العالمي) مؤكداً ان (من يخضع لهم فإنه من العملاء وخونة هذه الامة).

مواجهة مباشرة

بحسب رأيه.وتابع ان(هذه المعركة على شراستها ووقاحتها تدفع المسلمين حــــــــــكاماً وعلماءً وعامة إلى المزيد من الثبات والمواجهة المباشرة لإدانة كل خطوة من خطوات هذه الحرب).ورأى ان (واجب الجميع الجهر بالحق).عاداً (السكوت خيانة كبرى إذا حصل من أية جهة كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية، من علماء أو مراجع أو قادة أو زعماء المجتمع).وتابع الخالصي (إذا أردنا عنواناً لجمعتنا، فإنها جمعة لعن أعداء الله تعالى، والبراءة منهم، والدعاء عليهم في قنوت كل صلاة، من قبل كل ابناء امتنا الإسلامية، وفي كل اماكنهم وأوقات صلواتهم، استناساً بسنة رسول الله (ص)، حين دعاءه على المشركين و في قنوت الصلوات خاصة).

بدوره، رأى القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي جواد العطار ان مشروع تنظيم داعش كان يهدف الى حماية اسرائيل اولا وتقسيم المنطقة واشــــــــغال شعوبها بحــــــــروب عبثية ثــــالثا. ونقل بـــــــيان صادر عن المكتب الاعلامي في مجلس العمل العراقي تلقته (الزمان) امس عن العطار قوله في مقابلة مع وكالة تسنيم الايرانية للأنباء ان(الانتصار على داعش الارهابي ما كان ليتحقق الا بفتوى المرجعية الدينية العليا وتضحيات الشعب وتلاحم ابنائه ودعم جوار العراق وبالخصوص الجمهورية الاسلامية في ايران بمجالات الاستشارة والدعم اللوجستي).

خلافات سياسية

مضيفاً انه(ما كان داعش لينفذ الى العراق لولا الخلافات السياسية والسياسات الخاطئة وتوفر ارضية التعصب والتشدد بسبب التخلف والفقر وغياب الوعي).واشار العطار الى ان (مشروع داعش الامريكا – صهيوني كان يهدف الى حماية اسرائيل اولا؛ وتقسيم المنطقة ثانيا؛ واشغال شعوبها بحروب عبثية ثالثا؛ تستنزف مواردها وطاقاتها وتشغلها عن مشاريع التقدم والتنمية، واخيرا في رابعا؛ تشويه صورة الاسلام بإظهاره بصورة الغلو والتطرف بعيدا عن روح التسامح والعدالة والانصاف التي يتحلى بها).

مشدداً على ان (انتصار العراقيين الناجز كان السبب الرئيس في افشال مشروع داعش الارهابي في المنطقة والعالم).