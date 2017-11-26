موضة التحرش – لؤي الشقاقي

موضة التحرش حالة جديدة في العراق تحولت من حالة فردية الى ظاهرة وصفة ملازمة للكثيرين من الشبان مع شديد الاسف، فبعد ان كان العراقي مضرب الامثال في النخوة والغيرة على اي بنت يعرفها او لا ولايهم حتى لومات ولا يمسها سوء ،هذه هي نخوة العراقي وغيرته واخلاقه فما الذي تغير ؟

هل هو غياب الرقابة ام انعدام المتابعة ام تغييب القانون “وهل كانت اخلاق العراقي الرفيعة سببها وجود قانون” فما الذي تغير حتى اصبح لايأمن الجار جاره ، هل هذه الافعال مقصوده لجعل المجتمع منحلاً ولاقيم فيه ولا ثوابت. حاورت على مدى ساعات عدداً من الفتيات والسيدات من مختلف مدن العراق حول التحرش وصدمت حقيقة بكم الحالات التي تعرضن فيها للتحرش وسأمر على بعضها بشكل موجز .

ريم تقول ان اهلها استاجروا لها سائقاً كبيراً في العمر وهو جار لهم لغرض ايصالها الى جامعتها ، وقد احترم الرجل الكبير سنه وشيبته وقدسية الجيرة وحاول تقبيل الفتاة مرتين ، ووقعت في حيرة من امرها هل تبلغ اهلها وتقع في مشكلة وتفضح نفسها او تحاول ان تستبدل الــــــسائق باخر ولكــــــنها بالتأكيد تحتاج لاسباب فما ستقول .

مينا او روز تقول انها تعرضت للكثير من حآلات التعرض بالكلام قسم منها كان لطيفاً ولكن الاغلب كان فاضحاً ومسيئاً جدا لدرجة انهم كانوا يصفون جسدها وتفاصيله بكلام جارح وسط الشارع ولا احد يتدخل لردع ذلك المتحرش، حتى جارهم كبير السن لم يعتقها وكان له نصيب من ذاك التحرش .

ماغي تقول انها صدمت وبكت عندما تعرضت لتجربة قاسية لدى طبيب الاسنان الذي تحرش بها بكل وسائل التحرش ، الطبيب الذي يجب ان يكون سفير الرحمة ولكنه كان سفير جهنم .

الصحفية رفل تقول ان اغلب الناس تتوقع ان موضوع التحرش عادي “شنو يعني شاب سمع بنت ماشية بطريق شي كلمة كلمتين عادي تكمل طريقها وخلص” لكن لو كان عندهم علم عن الحالة النفسية يلي تكون بيها البنت بسبب هذا الموضوع مكان شافوا الموضوع بهذه البساطة، لا تستغرب اذا قلت لك ان هناك فتيات يدخلن بحالة اكتئاب بسبب هذا الموضوع ويمكن ان تصل لفكرة الانتحار، البنت صارت تمشي في الشارع تتعرض للتحرش بالتاكسي بالجامعات بالوظيفة هذا ماعدا المساومات بالوظائف، هذا موضوع كارثي اخر، باختصار البنت صارت تحس نفسها جسد يمشي على الارض “جسد فقط” لذلك هي ظاهرة وليست حالة او حالات فردية .

السيدة ن تقول للمرأة دور كبير بالنسبه للملابس المثيرة والمكياج الزائد الأوفر والحركات المثيرة “وبعض الشباب بدون سبب ديتحارشون” .

الاكثر جراءة كانت سارة فقد روت حالات التحرش التي تعرضت لها وهي عديدة جداً ولكن ابرزها كانت التحرش الجسدي في اماكن حساسة بوجود امها واختها ولكنها خـــــــــافت ان تتكلم او ان تخبر حتى امها خوفا من حصول مشكلة والتي ستعود بالنهاية عليه باللوم والتوبــــــيخ من قبل الاهل وخصوصاً الام .

اذا كان القانون قاصراً عن حماية المجتمع فســــــوف نرى الفساد يشيع وينتشر ويصبح بعد سنــــــــوات عادة وخصوصاً ان مجتمعنا متعطش وشـــــــــبق ومستعد لتقبل اي موضة وبالذات اذا كانت تنفس عن مكنون الشباب وتفرغ مابداخله وتشبع لديه الغريزة.

ارى ان يشرع قانون بسيط جداً ويعود بالنفع على المجتمع وعلى الناس وهو “ان من يثبت عليه التحرش ان يحكم عليه بأن ينظف الشوارع والمرافق “المراحيض” العامة لمدة شــــــهر.

واذا تكررت يحكم عليه بثلاث اشهر واذا تكررت يعاقب بسنة ينظف المرافق العامة ، وعندها سنرى الشوارع والحمامات نظيفة

اما من التحرش او من الاوساخ

وكلاهما شيء جيد ومفيد .