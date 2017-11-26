عضو بمجلس ديالى يدعو إلى دعم المدارس الأهلية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا عضو بمجلس محافظة ديالى ، الى ضرورة دعم المدارس الأهلية ، مشيرا الى انه سيتم توجيه كتاب لوزارة التربية بضرورة دعمها بالمناهج التدريسية مجانا .

وقال عضو المجلس عامر الكيلاني لــ (الزمان) امس انه (يجب دعم المدارس الأهلية من قبل الحكومة المركزية والمحلية ، لما توفره من بيئة تربوية وصحية ونفسية جيدة للتلاميذ والطلبة الدارسين فيها ).

واضاف الكيلاني ، ان (المدارس الاهلية توفر فرص عمل للخريجين وتعوض عن نقص المدارس الحكومية، لحين مقدرة الحكومة على إنشاء مدارس نموذجية تكفي للكثافة السكانية وتليق بالطالب العراقي). واوضح الكيلاني، ان ( المدارس الاهلية تغني عن الدورات الخصوصية وتعوض عن النقص الكبير في عدد المدارس) ،

مشيرا الى انه (سيتم توجيه كتاب لوزارة التربية بضرورة دعمها بالمناهج التدريسية مجانا كونهم طلابها عراقيين وهذا حقهم سواء كانوا في المدارس الحكومية او الاهلية) .

ومن جهة اخرى قالت نائب رئيس لجنة التربية في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ (الزمان)، إن (الاف الطلبة من مختلف المراحل الدراسية في المناطق المحررة تضرروا كثيرا بفعل احداث حزيران 2014 )، موضحة أن ( بعضهم فقد فرصة العودة الى مقاعد الدراسة بشكل نهائي بسبب الفقر والعوز الناجمة عن رحلة النزوح القسري) . ودعت الطائي ، الى (تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف المتسربين من الدراسة في المناطق المحررة واتخاذ ما يلزم لعودتهم للدراسة لان الاعداد ليست قليلة) . وأكدت الطائي، أن (ديالى لن تنعم بالأمن والاستقرار مادام هناك جهل يغزو المجتمع، والذي احد اسبابه احداث حزيران 2014 ونتائجها الكارثية على القطاع التعليمي) .

محو الامية

ومن جهة اخرى عقدت قائممقامية قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى الاجتماع الخاص بمحو الامية . وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لــ (الزمان) ، انه ( تم خلال الاجتماع تحديد المناطق الخالية من الامية ، وهي مناطق بعقوبة الجديدة وحي المصطفى وشفته والهويدر وخرنابات وحي المعلمين) .

واضاف الحيالي، انه (جرى خلال الاجتماع تحديد المعوقات وحصرها في إنشاء فرق جوالة لإحصاء اعداد غير المتعلمين والذين لم يحصلوا على شهادة السادس الابتدائي وتكليف مدراء المدارس ضمن الرقعة الجغرافية بتحديد اعداد الاميين عن طريق استمارة توزع وإعلام تربية ديالى بذلك بالإضافة إلى امكانية توفير حوافز للدارسين كأجور نقل وقرطاسية وكتب وتخصيص حوافز اخرى للمحاضرين وإعطائهم الأولوية في التعيين ) . واكد الحيالي ، على ( أهمية الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتوفير دعم يخص الموضوع وتوفير مراكز جديدة للتعلم من أجل توسيع برنامج التعليم والقضاء على الامية في كافة مناطق القضاء ). وفي سياق آخر اعلن المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية لــ ( الزمان)، إن (شرطة ديالى نفذت، حملة واسعة النطاق لمعالجة ظاهرة اطفال التسول في شوارع وتقاطعات بعقوبة وتم التحفظ على اكثر من 30 طفلا ومراهقا) .

تعهد خطي

واضاف العطيه، ان (الاطفال تم تسليمهم الى ذويهم بعد تعهد خطي بعدم العودة الى التسول ) ، لافتا الى ان ( بعض الاطفال ينتمون الى اسر ذات حالة مادية جيدة لأنها وجدت للأسف في التسول كمهنة دائمة لها لجمع المال ) . واشار العطيه، الى ان) الحملة جاءت لإنقاذ الاطفال والمراهقين من مستقبل مجهول لان اغلبهم للأسف يجري استغلاله بشكل بشع في اتجاهات مختلفة بعضها مضر بالأمن العام خاصة في ظل وجود جماعات متطرفة استغلت الاطفال اكثــر من مرة لتحــــويلهم الى ادوات للقتل والعنف) . وبين العطيه، ان ( شوارع بعقوبة اصبحت خالية من اطفال التسول في الوقت الراهن) ، داعيا ادارة ومجلس ديالى الى (ضرورة توسيع برامج دعم الفقراء وخاصة العائلات المستجدية من اجل منعها بشكل نهائي من العودة للشوارع) .