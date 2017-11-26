الهجرة تعيد 5 الاف لاجئ عراقي من مخيم الهول في سوريا

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن إعادة خمسة آلاف لاجئاً عراقيا من مخيم الهول السوري??. ونقل بيان للوزارة عن الوزير جاسم محمد الجاف القول ان (فرق الوزارة وبالتعاون مع وزارة النقل أعادت خمسة آلاف لاجئاً عراقياً من مخيم الهول السوري), لافتا الى انه (تم إعادتهم ونقلهم عن طريق قضاء البعاج التابع الى محافظة نينوى)،

وتابع ان (ملاكات الوزارة والفريق المشترك وفر لهم نحو 70 باصاً مع عجلات النقل والتموين لنقل احتياجاتهم وامتعتهم ومن ثم ايصالهم الى مخيمات الجدعة جنوبي الموصل), مشيرا الى ان (الفريق وزع بينهم مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية نقلهم الى المخيمات). من جهة اخرى اعادت الوزارة الدفعة الاولى من النازحين والبالغ عددهم ألفي نازح الى مناطقهم المحررة في مدينة الموصل وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال مدير قسم محافظات الفرات الاوسط في دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير في بيان للوزارة امس ان (فرع الوزارة في المحافظة أعلن عن عودة ألفي نازح بعد استكمال الاجراءات الامنية), واضاف ان (الوزارة خصصت 53 حافلة لنقل النازحين من المحافظة الى مناطقها المحررة في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى).فيما اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى عن عودة 460 اسرة نازحة الى منازلها في قرى حوض الطبج شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية جلولاء، التابعة للمحافظة يوسف يعقوب ملا علي في تصريح امس ان (460 اسرة نازحة عادت الى منازلها في قرى حوض الطبج بالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة), واضاف ان (الدفعة هي الاولى التي تعود الى قرى حوض الطبج وهناك دفعات اخرى ستتم بعد انهاء تدقيق ملفات الاسر من قبل اللجان الامنية المختصة).

من جهة اخرى اتهمت النائبة زينب البصري جهات عليا في الوزارة بعرقلة استجواب الجاف.

وقالت البصري في بيان امس إن (جهات عليا في الوزارة تعوق الحصول على المعلومات من خلال عدم الإجابة على المخاطبات) على حد قولها. وأضافت ان (هناك العديد من الملفات التي سنطرحها خلال الاستجواب منها امور تتعلق بلجان المشتريات والسلات الغذائية)على حد تعبيرها. متهمة شحصيات لم تسمها بـ _ممارسة الضغوط للعدول عن استجواب الجاف) على حد زعمها.