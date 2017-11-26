مواطنون يطالبون بتوسعة الشوارع على حساب الساحات والتقاطعات للحد من الإختناقات

أمانة بغداد لـ (الزمان): ندعم الحملات التطوعية لتطوير مرافق العاصمة بإشراف دائرة التصاميم

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكدت امانة بغداد مساندتها لجميع الجهات التطوعية التي تطلق مشارع لتطوير الشوارع والساحات العامة في العاصمة ومن بينها حملة لتأهيل 20 ساحة عامة. وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) أمس ان (العاصمة تضم عدداً كبيراً من الساحات المهمة التي تحتاج الى اهتمام لذلك لجأت لجنة ألق بغداد ورئيسها نصير شمة لطرح مشروع يتضمن تأهيل 20 ساحة في بغداد اهمها ساحة الفردوس والواثق وغيرهما من الساحات).

موضحاً ان (دائرة التصاميم التابعة للامانة تتولى الاشراف على التصاميم المطروحة وتصادق عليها فضلا عن اشراك الدوائر البلدية في دراسة وتحديد خطوط الماء وقنوات الصرف الصحي في تلك الساحات) واضاف عبد الزهرة ان (التصاميم التي تقدمها الشركات المتعاقد معها من جهة الرابطة بعثت بقسم من اعمالها الى دائرة التصاميم حيث كان من المقرر البدء في تنفيذ العمل في تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري لكن هناك بعض التأخير قد طرأ على المشروع) .

هزات وسطية

مشيراً الى ان (الامانة قامت بتقليص عدد من الساحات والجزرات الوسطية وتحويلها الى مناطق مكسية من اجل توسعة الشوارع الرئيسة بهدف تقليل الازدحامات المرورية).

وقال مصدر في الامانة لـ (الزمان) أمس ان (من المقرر ان تباشر رابطة غير حكومية العمل بإعادة تأهيل 20 ساحة عامة في عموم بغداد بمدة عمل تبلغ 159 يوماً).

مشيراً الى ان(التأهيل الذي سيكون وفق أحدث المواصفات العالمية يجري بتمويل من رابطة المصارف الخاصة).

بدوره، أكد رئيس لجنة المنظمة خلال اجتماع عقدته اللّجنة بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وأعضاء اللّجنة والجهات ذات العلاقة انه (من المؤمل إطلاق مشروع غابة بغداد رغم المعوقات التي تواجه العمل لكن هناك جهود حثيثة لإزالة تلك المعوقات من اجل جعل بغداد أجمل وأفضل). من جانبه أكد العلاق (ضرورة دعم القطاع الخاص كونه من الدعائم القوية لتطور البلاد) مشيدا بـ (الجهود الكبيرة التي تقدمها الجهات الداعمة لتطوير الواقع الخدمي للبلاد وازدهاره وخلق أماكن ترفيهية لجميع العراقيين) مشيرا الى (صدور قرار من اللّجنة العليا للإعمار والاستثمار يخول اللجنة صلاحية التعاقد مع المستثمرين لضمان سهولة الإجراءات الإدارية والبدء بإطلاق المشاريع خدمةً للصالح العام وإمكانية تأسيس صندوق داعم للّجنةيتم دعمه من جهات داعمة لتمويل مشاريع اللّجنة الهادفة الى التطوير العمراني للعاصمة ومنح بغداد ألقها الذي تستحقه) .

مؤكداً أن (تجربة ستؤسس للعلاقة المتينة التي تقوم بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام).

من جهة اخرى، طالب مواطنون عبر (الزمان) بتقليص حجم الساحات الرئيسة في شوارع بغداد من اجل الحد من مشــــــكلة الازدحامات المرورية في التقاطعات والســــــاحات العامة .

تصاميم قديمة

وقال المواطن عبد الله حسين لـ(الزمان) ان (عدم التنظيم والاهتمام بالساحات فضلا عن التصاميم القديمة للساحات وكبر مساحاتها لا يناسبان مع حجم وعدد السيارات التي تستخدم شوارع العاصمة لاسيما مع استيراد المركبات بــــــشكل عشوائي لا يتناسب مع التـــــــخطيط العمراني لشوارع العاصمة وجسورها) .

واضاف ان (بعض الساحات مازالت قديمة وبحاجة الى تطوير حيث يعاني المواطنون صعوبة كبيرة في التخلص من الازدحامات المرورية في الساحات والتقاطعات نظرا لضيق الشوارع والساحات المتروكة للتزيين او زراعتها بالاشجار اذ مساحاتها تعيق مرور السيارات فضلا عن الاهمال الذي تعانيه ومنها ساحتا الفردوس والنصر وعدد ليس بقليل من ساحات بغداد فضلا عن المساحة المتروكة امام محطة تعبئة وقود السيارات بالقرب من وزارة الداخلية وصندوق الاسكان).

وتابع (لو جرى توسعة الشوارع وبناء مجسرات جديدة كافية حتى لو مجسرات صغيرة لأسهمت في التخلــــــــص من الازدحامات ولاسيما في التقاطعات).

وقال المواطن اكثم محمد علي ان (الامانة اعتمدت في السنوات الاخيرة على زراعة الساحات ووضع مقاعد فيها وما الى ذلك من الاهتمام وبرغم انها اسهمت في تحسين صورة الشوارع لكنها لمتقدم شيئا ملموسا للمواطن الذي يترقب الخلاص من مشكلة الازدحامات المرورية حيث نرغب بالوصول الى ما وصلت اليه الدول من تطور)، مستركاً (صحيح ان مناظر الساحات الجميلة تدخل البهجة ولكن لماذا ونحن على ابواب 2018 ولدينا موازنة تحلم بها دول كبيرة ومازلنا ننبهر بالدول الاخرى ونحلم بزيارتها).

ولفت الى ان (اغلب شوارع بغداد التي يشاهدها العالم اليوم هي بفعل حملات لمنظمات شبابية تطوعية اعتمدت على ذاتها بصبغ الارصفة وتلوينها فضلا عن تجميل ما جاءت به السلطات من حواجز كونكريتية شوهت شوارع بغداد حيث قامت تلك الــــــــفرق التطوعية بتنظيفها عن طريق آلات ومعدات ورسم المناظر الطبيــــــعية والارشادية).

واشار الى ان (استسلام الشعب ولاسيما الشباب امام الاهمال الحكومي والسياسيين الذين لا يتجولون في الشوارع الا حينما تبدأ الحملات الانتخابية والادهى ان هؤلاء يقومون بلصق دعاياتهم على الجدران بشكل يشوه جمالية المدينة فتذهب حملات الشباب في مهب الريح).

مطالبا بـ(توسيع الشوارع الرئيسة عن طريق تقليص حجم الساحات العامة والجزرات الوسطية التي تأخذ مساحات واسعة بلا فائدة واعتماد جزرات صــــــغيرة كحد فاصل بين شارع واخر والوصول الى حلول معقولة تتناسب مع الوضع الراهن وعدم ترك الشوارع تعاني الفوضى التي تعوق حركة السير وتزيد في معاناة المواطن وتؤخر وصول الموظفين الى دوائرهم والعاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة الى اماكن عملهم).