الإعلام الحربي: إستعادة 50 بالمئة من مناطق الجزيرة وأعالي الفرات

تدمير مضافتين لداعش في ديالى وطيران الجيش يقتل العشرات

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات المشتركة امس من تحرير الطريقين الرابطين بين قضاء راوة وكل من الحضر والصينية بمسافة 290 كم، فضلاً عن تحرير عدد كبير من القرى من سيطرة تنظيم داعش واستعادة 50 بالمئة من المساحة الكلية لمناطق الجزيرة وأعالي الفرات. واجملت قيادة عمليات تحرير الجزيرة والبادية عمليات اليوم الثالث من العملية بتمكن قطعات الحشد والجيش والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش من تحرير الطريق الرابط بين قضاءي الحضر وراوة بمسافة 120 كم، وفتح الطريق الرابط بين راوة والصينية بمسافة 170 كم، وتحرير قرى عين الطرفاوي والبو عادل والقرية والشاهرية وطار البقل والحجل وازغيتون والحجل وام خوافة ومصطفيج العليا وراس السهول وتل ازكيطة وتل الحديد.

نفي تحرير

وكان قائد عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يار الله قد اعلن عن تطهير 36 قرية وتفجير وإبطال 250 عبوة ناسفة ضمن عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات . ونفت خلية الاعلام الحربي ماتردد عن تحرير كامل مناطق الجزيرة وأعالي الفرات، مؤكداً استعادة 50 بالمئة من المناطق المذكورة.وقالت في بيان ان(بعض الجهات نشرت اخباراً غير دقيقة عن تحرير كامل مناطق الجزيرة وأعالي الفرات)، مؤكدة(عدم دقة هذه الأخبار المتسرعة). وأشار البيان الى ان(العمليات مازالت مستمرة، وعندما يتحقق تطهير كامل الأهداف المخطط لها نعلن ذلك رسميا).وأوضحت ان(المساحة الكلية لمناطق الجزيرة وأعالي الفرات هي اكثر من 29000 كم 2 والمتحققة منها اقترب من 50 بالمئة). وادت غارات نفذها طيران الجيش الى مقتل عشرات الارهابيين من داعش في مناطق الجزيرة في المحافظات الغربية. وقال بيان لخلية الاعلام الحربي ان (طيران الجيش وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلتين لعناصر داعش الارهابي وقتل العديد من الارهابيين غرب منطقة الحضر ضمن عمليات تحرير الجزيرة وعمليات أعالي الفرات)، مضيفاً ان(طيران الجيش وجّه ضربة جوية لعناصر داعش أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة مخبأة في وكر غرب مدينة الحضر – منطقة العكارب ضمن عمليات تطهير الجزيرة وأعالي نهر الفرات). واعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي عن تدمير مضافة لتنظيم داعش تحتوي على مدفعي هاون وأسلحة متوسط ومتفجرات في عملية نوعية نفذتها قوة قتالية من الفرقة الخامسة. وأوضح العزاوي أن هذه المضافة هي الثانية من نوعها التي يتم تدميرها امس في ديالى بناء على معلومات استخبارية دقيقة وكانت الاولى في بساتين قرية بابلان شمال شرق ديالى.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الحربي فقد نفذ طيران الجيش 8 طلعات جوية قتالية أسفرت عن مقتل سبعة من ارهابيي داعش وتدمير عجلة ملغومة وحرق 3 صهاريج محملة بالوقود و3 كرفانات وبرج إتصالات يستخدمه داعش غرب منطقة الحضر قرب مطار جنيف في مناطق الجزيرة جنوب غربي نينوى. وأوضحت وزارة الداخلية امس ان الدوي القوي الذي سمع في بغداد صباح امس كان جراء تفجير كدسين كبيرين للعتاد من مخلفات داعش في الانبار بشكل مسيطر عليه دون وقوع أي خسائر بشرية. وقال الناطق باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان ان (دوي الصوت الذي سمع هو قيام الجهد الهندسي في الانبار بتفجير كدسين كبيرين للعتاد من مخلفات داعش الارهابي)، موضحاً ان التفجير الأول كان في الكرمة والآخر قرب الجسر الياباني. من جهة اخرى، استشهد مدني وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة النهروان ببغداد امس. وضبطت سلطات الكمارك في منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة شاحنتين مخالفتين لشروط الترسيم الكمركي، بحسب بيان لهيأة المنافذ الحدودية اوضح ان الشاحنة الأولى كانت محملة ببضاعة عبارة كارتون فارغ غير مستوفية لشروط الترسيم الكمركي بسبب اختلاف في وزن البضاعة الذي يقدر بأكثر من 3 أطنان فيما كانت الشاحنة الأخرى محملة ببضاعة عبارة عن قناني فارغة غير مستوفية لشروط الاستيراد.

عصابة مخدرات

وأعلن المفتش العام في وزارة الداخلية امس عن إلقاء القبض على اربعة أشخاص يتاجرون ويتعاطون المخدرات ببغداد وضبط بحوزتهم مواد مخدرة (الحشيش والكرستال) وأدوات للتعاطي . وتابع في بيان ان(عملية القبض تمت بعد ورود معلومات من أحد مصادر المكتب بشأن وجود أشخاص يقومون بالاتجار وتعاطي المخدرات، حيث شكل المكتب مفرزة للقيام بعملية التحقق من المعلومات والتحري عنها، وبعد تأييد صحة المعلومات ومن خلال التنسيق مع قسم مكافحة المخدرات في الرصافة تم القبض على أحد الأشخاص وضبطت بحوزته كمية من مادة الحشيش والكرستال ومواد تعاطي المخدرات)، مشيراً الى ان (المتهم اعترف على أشخاص آخرين فوجه مكتب المفتش العام قسم مكافحة المخدرات في مديرية مكافحة الجريمة والإرهاب بالقبض على باقي المتورطين بالجريمة). كما ألقى مكتب المفتش العام القبض على 3 أشخاص وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، اعترفوا بحيازتها والاتجار بها، وقد تمت احالتهم الى قسم مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

ملاحقة متسولين

وفي ديالى، اعلنت مديرية شرطة المحافظة عن شن حملة كبيرة لمعالجة ظاهرة اطفال التسول في شوارع بعقوبة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم حسين السعدي، في بيان ان (مفارز مديرتيه نفذت حملة واسعة النطاق لمعالجة ظاهرة اطفال التسول في شوارع وتقاطعات قضاء بعقوبة وتم التحفظ على اكثر من 30 طفلا ومراهقا).

مضيفا ان (الاطفال تم تسليمهم الى ذويهم بعد اخذ تعهد خطي بعدم العودة الى التسول). واوضح السعدي ان (الحملة جاءت لإنقاذ الاطفال والمراهقين من مستقبل مجهول أغلبهم يجري استغلاله بشكل بشع وفي اتجاهات مختلفة بعضها مضر بالأمن العام خاصة في ظل وجود جماعات ارهابية وإجرامية استغلت الاطفال اكثر من مرة لتحويلهم الى ادوات لارتكاب الاعمال الإرهابية والإجرامية). ودعا السعدي ادارة ومجلس ديالى والرعاية الاجتماعية، الى ضرورة توسيع برامج دعم الفقراء وخاصة العائلات المتسولة من اجل منعها بشكل نهائي من العودة للشوارع.