الأنواء تتوقع أمطاراً وإنخفاضاً في الحرارة الأيام المقبلة

العبادي يوجّه بصرف تعويضات متضرري الهزة الارضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بصرف المبالغ المخصصة لمساعدة المتضررين وتأهيل البنى التحتية المتضررة نتيجة الهزة الأرضية في محافظتي السليمانية وديالى.وقال بيان لمكتب العبادي امس ان (التوجيه جاء إستناداً الى تقرير الزيارة الميدانية الذي أعدته لجنة حصر وتقويم الاضرار المادية والبشرية الناجمة جراء الهزة الأرضية والمُشكّلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتوجيه من العبادي)، وأشار الى ان (المجلس كان قد خصص في وقت سابق ثلاثة مليارات دينار اخرى الى وزارة الموارد المائية من تخصيصات احتياطي الطوارئ لعام 2017 كسقف للنفقات المطلوبة لغرض اجراء تقويم شامل للحالة المستجدة لسد دربندخان والسدود الأخرى في المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية واعداد وثائق عملية إعادة التأهيل المطلوبة)، واوضح البيان ان (زلزالا ضرب حدود العراق وايران في 12 من الشهر الجاري اسفر عن مقتل 7 عراقيين واصابة 535 اخرين بجروح فضلا عن دمار عدد من المنازل كما تأثر سد دربندخان في السليمانية)، وتابع ان (الزلزال سجل خسائر بشرية ومادية كبيرة، وبينما إنتهىت عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، يبدو أن تداعيات الزلزال في العراق ترتدّ سلباً على البيئة، إثر تعرّض سد دربندخان لتصدعات قد تشكّل تهديداً خطيراً).

مراقبة سدود

إذ أعلنت الحكومة سلامة السدود المائية، بعد يوم من تعرض شمالي البلاد لزلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس رختير،ووجّهت اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة العبادي توصياتها في الاستمرار بمراقبة سد دربندخان لضمان سلامة بناه الاساسية خاصة ان بعض التشققات واضحة للعيان إلا أن ما يهمّ الحكومة معرفة مدى تضرر البنية التحتية من جراء الزلزال، وقد كشف مدير السد رحمن خاني بأن الفرق المختصة ما تزال تجري عمليات تقويم حجم الأضرار للسد مشيرا الى ان (النتائج سوف تعلن بمجرد انتهاء الفرق من مهامها). فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئيا مع سقوط امطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية خاصة محافظتي دهوك والسليمانية مع انخفاض في درجات الحرارة وفي الوسطى والجنوبية طقس غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وتتحسن بعد الظهر)، واضاف ان (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 20درجة والصغرى 6 درجات وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة).

يوم غائم

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما ممطرا في الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن الٌيوم السابق اما في الجنوبية سيكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن منها تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق). فيما ضريت هزة ارضية قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية دون وقوع اضرار مادية او بشرية . وقال مصدر محلي في تصريح امس ان (هزة أرضية ضربت القضاء دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. وان الهزة من النوع الخفيف ضربت الشريط الحدودي بين العراق وإيران من جهة القضاء)، وأضاف أن (الهزة استمرت لفترة قصيرة ولم تسفر عن وقوع أضرار مادية أو تسجيل إصابات بشرية). فيما أدى الزلزال الذي ضرب غرب ايران في 12 تشرين الثاني الى مقتل 483 شخصا بحسب حصيلة جديدة نشرتها الوكالة الايرانية الرسمية.وقال بيان امس ان (الحصيلة ارتفعت عن تلك المعلنة في 17 تشرين الثاني436 قتيلا بعد وفاة مصابين متأثرين بجروحهم والتعرف إلى ضحايا بعد دفنهم على عجل).