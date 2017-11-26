طفولة ألكترونية – آيات عادل اللامي

عندما تَتبادر إلى أذهاننا كلمة(طفولة)، لا نفهم سوى تلك البراءة التي تُرتَسمُ على وجوه الأطفال، لهوّهم، ومرحهم، ألعابهم البسيطة التي تُحفّز أجسادهم قبل عقُولهم.

لكن؛ كيف لمفهوم الطفولة ذلك أن يتغير!، ليصبح عبارة عن شاشاتٍ إلكترونيةٍ، تَنخر عقول الصغار قبل أبصارهم… تسلب نشاطهم وتقتل عنفوانهم… ليغدوا كآلاتٍ تعمل على البطارية أو الشاحن؛ سرعان ما تضمُر طاقاتهم وتتثاقل حركاتهم.

نحن الآن، ورغم الإيجابيات التي جاءت بها تلك الأجهزة والسهولة التي إختصرنا بها الكثير من المعاملات اليومية، نعاني وبشدة تأثيرها السلبي وماتعرضهُ من برامج لها وقعٌ سيءٌ في نفوسِ الأطفالِ… تلك التي أصبحت كمرضٍ خطيرٍ، وخبيثٍ إنتشر وبسرعةٍ فائقة في أجسادهم ليقضي على طاقاتهم وإبداعاتهم… فنظراً لعواقبها الوخيمة على الصغار، كضعفِ البصر، ناهيك عن الأمراض التي قد تسببها العزلة الناتجة عن كثرة تلك المشاهدات “كالتوحد” أو “ألتأخر في النطق”…الخ.

وقد كشف تقريرٌ صادر في عام(2006م) من قِبل مؤسسة “أسرة كايسر”، إنَّ نسبةَ الأطفالِ الرضع الذين يشاهدون التلفزيون نحو (74 بالمئة) من الأطفال قبل بلوغهم (السنتين) من عمرهم.

هذا الشيء كافٍ جداً لأن يُسبب لهم مستقبلاً؛ صعوباتٍ في المدرسة، والسمنة، والنوم، وإضطرابات الأكل. وعلاوةً على ذلك، فإن إستخدام الإنترنت، والهواتف المحمولة يؤدي إلى السلوكيات الخطرة وغير المشروعة.

هنا لا بدَّ للأهلِ من إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر والوقوف على الأسباب التي دفعت أبناءهم إلى المبالغة والإفراط في ساعات جلوسهم أمام تلك الأجهزة…

أهو قلة إهتمامهم، وإنشغالهم عنهم؟.

أم إضطراب الوضع الأمني، الذي أجبر بعض الأهالي إلى الإبتعاد عن ترفيه أطفالهم خارج حدود المنزل؟.

أم إنهم قد إستسهلوا الأمر، ووجدوا في ذلك وسيلة للتخلص من الضوضاء التي تصدر منهم؟.

هذا وإنَّ خطرَ مشاهدة تلك البرامج، أو الرسوم المتحركة طوال الوقت يجعل إضافة إلى العزلة، من الطفل شخصاً عدوانياً، يُعادي أقرانه، بل ويقْدُم إلى إيذائهم بأي طريقة كانت، لذا فهذا الشيء سيعيق التطور العاطفي لديه، وهذه مشكلة أخرى لا يُستهان بها.

لذا لا بدَّ من معالجةً هذا الأمر ووضع حدٍّ له؛ كي ينشأ لنا جيلاً ذكياً، مفعماً بالحيوية، والنشاط، متصالحاً مع نفسه ومع الآخرين.

وهذا لا يكون إلّا عن طريق:

– مراقبة الآباء، لعدد الساعات التي يقضيها أطفالهم برفقة تلك الأجهزة، وتخصيص وقت محدد لهم لا يصل إلى حدِّ الإفراط.

– محاولة تنمية قدرات الطفل، بألعابٍ تعليميةٍ، وفكريةٍ، ومسليةٍ في ذات الوقت قادرةً على تعزيز مهاراته، وتحسين استيعابه.

– تخصيص بعض الوقت، للخروج مع الأطفال والتمتع بالطبيعة، لأنَّها إضافة لنشرها السعادة والراحة لديهم؛ فإنها تُعزز ثقتهم بأنفسهم، وتعطيهم دروساً فيما يتعلق بكيفية الإقدام على مجازفات الحياة، ومنحهم فرصةً أكبر للعب، واللهو، وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية، وإستكشاف كل ما يتعلق بها.

– ولا ننسى، تحلي الآباء بالصبر، وعدم إستخدام القسوة، أو الصراخ في وجوههم؛ بل عليهم إمتصاص الغضب، والضوضاء، والفوضى بإبتسامةٍ تبعث الإطمئنان لديهم، وتغرسُ الحب داخلهم.

وأخيراً… علينا جميعاً كآباء أن نأخُذ في الحسبان، كل الحلول التي من الممكن أن تعود بالنفع على فلذات أكبادنا، فهم أمانة من الله في أعناقنا… فلنحافظ على تلك الأمانة، دون ضجرٍ أو ملل.

بغداد