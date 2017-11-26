بين العمالة والخنوع – خالد ألخزرجي

تأخذني ألعبرات ويعتصرني ألالم وأزداد أحتقارا لحكام أستهانوا بشعوبهم شر أستهانة .. وأزدري رعاة يطلقون عليهم عبارات ألتبجيل كفخامة وأصحاب ألفخامة وألمعالي وألسمو وألامراء وألسلطنة … وكيف لا وأنا أشاهد يوميا من على شاشة ألفضائيات ألابرياء من أطفال ونساء وشيوخ ورجال من أشقائنا في سورية ألحبيبة ومن مختلف ألاعمار وهم يُنحرون بوحشية ودم بارد بقذائف وصواريخ ألطائرات ألروسية ومدافع ألجيش (ألعربي) ألسوري..

مناظر بشعة يندى لها جبين ألانسانية .. وأنت تشاهد كيف ينتشل رجال ألدفاع ألمدني ألاطفال من تحت ألانقاض .. ومناظر أخرى أكثر أيلاماً وحزناً عندما ترى جدران بيت يسقط على أُمْ تحمل طفلها بين أحضانها ترضعه يفقدون حياتهم ترتفع أرواحهم ألى ألسماء وهم لايعلمون لمَ قتلوا .. فألموت يأخذ أرواحهم .. وألقتلة من وحوش ومصاصي دماء ألعرب لم يكتفوا بقتلهم بل دمروا بيوتهم وكل مايملكون كي تزداد ألجريمة وحشية .. تنوع ألموت بين شظايا ألقنابل وألصواريخ وألبراميل ألتي تفتك بالناس جمعاً .. وبين ألموت جوعاً وعطشاً .. وبعد .. فبين ألهجرة وألتشرد جرائم تجاوزت حدود ألانسانية وألكرامة وألشرف .. كل هذا يحدث أمام أنظار ألعالم ومنظماته ألانسانية ألتي فقدت أخلاقها وأنسانيتها وضميرها .. وباتت مشاهد ألقتل والموت وألتدمير ألتي تعرض على وسائل ألاعلام ألمختلفه .. وكأنها مسلسل تلفزيوني درامي لايهز مشاعر حكام ألعالم في ألغرب ولا في شرق هذه ألمعمورة ألتي أشمأزت من رياح ألموت وألدماء ..

معذرة فقد يكون هذا ألمسلسل ألدرامي مؤثراً وحزينا على مشاعر ألمشاهدين ..أكثر من مشاهد ألجرائم ألبشعة ألتي تُرتكب على أهلنا في سورية .. وهكذا في أليمن وليبيا ..

سنوات وسنوات تمضي ورحى ألموت وألقتل لم تتوقف .. ألا يكفي أيها ألمستعمرون … ألا يكفي أيها ألمخططون .. ألمْ تحققوا أيها ألروس ماتريدون..

ألمْ تحققوا أيها ألامريكان ما تريدون … ألمْ يتحقق أمن أسرائيل أمْ تريدون ألمزيد؟

لقد دمرتم ألعراق وتم أغتياله بمساعدة ألعملاء ألجبناء ألذين فتحوا سماء وأرض ومياه بلدانهم من أجل ألقضاء على هذا ألدرع ألحصين ألذي كان يحمي ليس ألعراق فحسب بل لكل بلداننا ألعربية .. وألعجب كل ألعجب من رئيس دولة يرتوي من دماء شعبه كل يوم بساعاتها ودقائقها . ؟

أما أنتم ياحكامنا ألعرب أيها ألمتناحرون ألمتفرقون يا أصحاب ألمعالي وألسمو ألذين أرتضيتم لأنفسكم ألارتماء بأحضان عدوكم .. فوألله لن تجني الامة ألعربية من جراء سياستكم سوى ألموت وألدمار وألجوع وألفقر .. ستبقيكم أمريكا متسلطين على رقابنا وستحميكم … لأنكم موافقون خانعون لكل مايحدث لنا من ويلات ومصائب .. لقد أصبحتم بقرة حلوبا تمنحون لها مليارات ومليارات من أجل مناصبكم وكراسيكم … ليس من جيوبكم بل من حقوق شعوبنا من حق ألطفل والمرأة والرجل والشيخ ألكبير … لأننا لسنا بنظركم ألا قطيعا من ألخراف بل أقل قيمة منها .. نُقتل .. نُذبح .. نُشرد .. نجوع .. نعرى .. ما دامت ألسيارات ألفارهة وألقصور وألخدم وألحشم ومزايا ألسلطة هي من تتمتعون بها… ؟

أقول لكم سيتخلى ألعربي عن عروبته .. وسيتخلى ألمسلم عن دينه .. وستتخلى بعض نسائنا عن عفتهن .. وستحولون شبابنا من شدة ألفقر وألبطالة ألى أناس مدمني مخدرات وحبوب كبسلة ومحترفي سرقات وجرائم… لا سمح ألله

أيها ألشعب ألعربي في كل مكان أعذروني لأن ألبعض منكم لا يحتمل هذه ألصورة ألمؤلمة .. لكنها ألحقيقة ألتي لايريد ألحكام وألمستعمرون أن تَطلعوا عليها .. فمتى سنصحو من سباتنا ونخلع ألخوف من أنفسنا ونسحق بأقدامنا من يريد طمس كرامتنا وحقوقنا الانسانيه ..؟ أللهم أشهد أني بلغت.

بغداد