خبير سياسي يشيد بالخطوة

العبادي يحبط وساطة ألمانية بين بغداد وأربيل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

احبط رئيس الوزراء حيدر العبادي وساطة مقررة بين بغداد واربيل، كانت المانيا تنوي القيام بها برفضه زيارة وزير الخارجية الألماني الى بغداد إذا ما قام بزيارة أربيل أيضا، فيما اشاد محلل سياسي بموقف العبادي، مؤكداً ان العراق لا يحتاج الى وساطات خارجية لحل الخلاف بين المركز واقليم كردستان، مشيراً الى انها قد تؤدي الى تعقيد الامور، فيما بدأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس زيارة الى الاقليم في مسعى جديد لحلحلة الازمة والعودة بورقة من أربيل لتكون أساسا للحوار بين الجانبين وتمهد لزيارة وفد حكومة كردستان لبغداد. وقال المحلل السياسي ماجد زيدان لـ(الزمان) امس ان (المانيا هي احدى دول التحالف الدولي ضد داعش بالعراق وتربطها بالحكومة العراقية نقاط متميزة وجيدة بالاضافة الى علاقات اخرى مع الاقليم تكتسب الصفات ذاتها كونها جهزت الاقليم ببعض الاسلحة والمساعدات الاقتصادية بموافقة الحكومة الاتحادية)، واضاف ان (المانيا ارادت ان تتوسط بين الطرفين الا ان الحكومة المركزية رفضت الوساطة اذ ان رئيس الوزراء كان قد اكد في وقت سابق رفضه لمثل هذه الوساطات وقال نحن لا نحتاج الى وساطات كوننا نستطيع ان نتحدث مع بعضنا)، وأشار زيدان الى انه (كلما كثرت الوساطات كلما تعقدت المصالح والعلاقات بين الطرفين ومثل هذه المسائل تحتاج الى ان تكون العلاقة الداخلية هي الحاسمة والمؤثرة. فعندما تستعين بالاجنبي قد يغير مواقفة بين الحين والآخر لذلك رفضت الحكومة المركزية الوساطة الالمانية لأنها سبقتها تصريحات المانية تنطوي على ضغوطات وكل ضغط خارجي غير مفيد قد يميل الى احد الطرفين)، مؤكدا ان (مدخل حل المشكلات بين المركز والاقليم هو الالتزام والتقيد بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، فاذا وافقت الدول الاخرى والاقليم على هذا الامر فستكون جميع المسائل سهلة ويمكن الاتفاق عليها ولا توجد مسألة يصعب حلها وفق الصلاحيات المركزية الموجودة والمثبتة بالدستور)، مطالبا بـ(سرعة الحوار والانتهاء من هذه المشكلة لأنه كلما طال الزمن كلما تدخلت عوامل وقضايا أخرى تزيد الازمة تعقيدا). وكشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية عن إلغاء وزير الخارجية الالماني زغمار غابرييل زيارة كان من المقرر ان يقوم بها الى العراق بعد رفض العبادي لقاء المسؤول الألماني إذا زار أربيل أيضا.وأشارت الصحيفة الى ان (العبادي أوقف زيارة غابرييل بطريقة غير دبلوماسية كما عارض بشدة خطة لسياسيي الحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة الاقليم بعد زيارة إلى بغداد)، ولفتت الى ان (خطة غابرييل الفعلية كانت مكوكا دبلوماسيا حيث أراد أولا أن يتحدث إلى الحكومة المركزية في بغداد في بداية تشرين الثاني الجاري ثم يزور أربيل إذا لم يتمكن الطرفان من إجراء محادثات جديدة)، الا ان الحكومة العراقية اشارت الى وزارة الخارجية اذا كان غابرييل يرغب فى المجيء الى بغداد فإن الزيارة لم تكن غير مرغوب فيها. ووصفت دير شبيغل رفض العبادي بـ(الإهانة الدبلوماسية)، مشيرة الى (انها علامة على مدى الخلاف بين بغداد واربيل)، وعدت هذا الرفض بانه (مشكلة أيضا بالنسبة لبعثة الاتحاد الألماني في العراق). وفي شأن ذي صلة، وصل معصوم الى السليمانية امس لبحث ثلاثة ملفات مهمة مع مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على ان يزور بعدها أربيل.

وبحسب مستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين فإن جدول الزيارة يتضمن التباحث مع المسؤولين بالسليمانية في ثلاثة ملفات مهمة هي العلاقات بين أربيل وبغداد وقضية كركوك والمشاكل الداخلية بين قيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي اليه معصوم. وعن أولوية تلك الملفات لدى رئيس الجمهورية، قال علاء الدين إن (الملفات مهمة وحساسة ومرتبطة ببعضها)، معرباً عن (تطلع معصوم الى أن تتمخض مباحثاته عن الوصول إلى حلول ومعالجات سريعة لجميع الملفات). وكشف مصدر مطلع ان زيارة معصوم الى كردستان ستستغرق ثلاثة أيام يجتمع خلالها مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في السليمانية واربيل.واوضح المصدر ان معصوم دخل عند وصوله الى السليمانية في اجتماع مع أعضاء في حزبه في منطقة دباشان بعد زيارته لضريح السكرتير العام للاتحاد والرئيس السابق جلال الطالباني.

وأضاف ان معصوم عقد بعد اجتماع دباشان اجتماعا اخر مع أعضاء المكتب السياسي للاتحاد ناقشوا خلاله بشكل مستفيض عقد المؤتمر العام، وكذلك الأوضاع في كركوك وطوزخوماتو والعلاقات بين أربيل وبغداد.وبحسب المصدر فان معصوم سيجتمع اليوم الاحد مع حركة تغيير، وغدا الاثنين سيجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لمناقشة الأوضاع في كركوك والطوز والمشكلات بين أربيل وبغداد وسيلتقي أيضا في أربيل مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني، ونائبه قباد طالباني لبحث الازمة مع بغداد، وبدء الحوارات والمفاوضات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين ومنها العقوبات التي فرضت على كردستان بعد الاستفتاء.وكشف المصدرعن ان معصوم سيعود بورقة من أربيل ستكون أساسا للحوار بين الجانبين وتمهد لزيارة وفد حكومة كردستان لبغداد.