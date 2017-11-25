هيئة الحج تباشر بإجراء القرعة التكميلية

بغداد – شيماء عادل

تباشر الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الاحد بأجراء القرعة التكميلية للعام المقبل للمواطنين المتقدمين على القرعة الماضية. وقال بيان للهيئة امس ان (الهيئة حددت اليوم موعدا لاجراء القرعة التكميلية للعام المقبل في مقرها الرئيس في بغداد والتي ستجري بين المواطنين المتقدمين على قرعة الحج الماضية في عام . (2016وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني قد اكد ان اجراء القرعة جاء بعد الانتهاء من تدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمتقدمين للقرعة الماضية. واضاف الكناني ان (الهيئة ستحدد نحو 13 الف مقعد من القرعة الإلكترونية بعد فرز حصص محافظات شمال العراق ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين)، لافتا الى ان (قضاة من مجلس القضاء الاعلى مشرفون على اجراء القرعة وبحضور مسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية ووسائل الاعلام والمواطنين)، وتابع ان (الهيئة حريصة على ان يأخذ جميع المتقدمين على القرعة حقوقهم بالتساوي بكل حيادية دون مفاضلة او تمييز)، موضحا ان (توزيع مقاعد الحج سيكون حسب النسبة السكانية لكل محافظة وفق البيانات الواردة من وزارة التخطيط)، واكد الكناني ان (الهيئة ستنشر اسماء المتقدمين على القرعة الماضية في الموقع الالكتروني الرسمي والصفحات الرئيسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكان المواطنين الاطلاع عليها دون الحاجة الى مراجعة مكاتبها). وكان رئيس الهيئة خالد العطية قد اعلن عن اجراء قرعة الكترونية تكميلية لغير الفائزين بالقرعة الماضية التي تم اجراؤها في عام 2016 لاكمال زيادة المقاعد التي حصل عليها العراق بموسم الحج الماضي.