الأنواء تتوقع أمطاراً وإنخفاضاً في الحرارة

السليمانية ودهوك تشهدان موجة ثلوج كثيفة

بغداد – صباح الخالدي

شهدت محافظات دهوك والسليمانية تساقط ثلوج بكميات كثيفة خاصة في المناطق المرتفعة من المحافظتين عرقلت عملية السير وتنقل المواطنين والمركبات، فيماتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئيا مع سقوط امطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (توجه الاجواء في العراق الى موسم الشتاء تدريجيا من خلال انخفاض درجات الحرارة وتجمع الغيوم في بعض المناطق فسيكون طقس الايام المقبلة غائما جزئيا مع سقوط امطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن الٌيوم السابق وفي الجنوبية سيكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا بعد الظهر)، واضاف ان (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد عشرين درجة والصغرى ست درجات ، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما ممطرا في الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن الٌيوم السابق اما في الجنوبية سيكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن منها تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق.فيما توقع منبئ جوي ان يشهد وسط العراق تساقطاً للامطار اليوم الأحد.وقال المنبئ صادق عطية في صفحته في فيسبوك امس ان (توقعات خرائط الطقس تشير الى ان حالة جوية ممطرة خفيفة الشدة الى معتدلة أحياناً ستؤثر على مدن الوسط و الفرات الاوسط ومنها العاصمة بغداد وايضا مدن غرب البلاد واجزاء من محافظات ديالى وصلاح الدين وجنوب نينوى وتنتهي حسب التوقعات فجرا او غدا الاثنين)، وأضاف (أما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فتشملها الامطار أبتداءً من مساء اليوم الاحد وتنتهي خلال يوم غد الاثنين). وكانت ثلاث هزات إرتدادية، زلزالية ضربت الحدود العراقية- الايرانية وقال تقرير للهيئة ن (مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية لاحقة إرتدادية من فجر الجمعة الماضية بلغت الاولى 3.2 درجات على مقياس رختر شمال غرب ناحية شيخ سعد التابعة لمحافظة واسط). وأضاف ان (الهزة الثانية كانت بمقدار 2.7 درجة جنوب شرق دربندخان التابع لمحافظة السليمانية والثالثة بمقدار 2.9 درجة شمال شرق مدينة كلار).