رفع الإستنفار إلى الدرجة القصوى وزيادة حصيلة الإعتداء إلى 433 ضحية

العراق يتضامن مع مصر بمواجهة العدو المشترك

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

القاهرة – مصطفى عمارة

اعلن العراق عن تضامنه مع مصر، حكومة وشعبا،ً بعد الاعتداء الذي استهدف مسجد الروضة محافظة شمال سيناء وأودى بحياة مئات الضحايا الابرياء ، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 305 قتلى من بينهم 27 طفلا بالاضافة الى 128 مصابا .وقدّم رئيس الوزراء حيدر العبادي عبر بيان رسمي تعازيه (للشعب المصري العزيز ولأسر ضحايا وجرحى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف المواطنين الأبرياء وهم يؤدون الصلاة في احد بيوت الله في سيناء)، معرباً عن التضامن (مع مصر حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب الذي نعدّه عدواً مشتركاً وندعو لتوحيد الجهود من اجل القضاء عليه وتجفيف منابعه الفكرية).واكد العبادي أن (العراق الذي أنهى مشروع داعش وتمكن من تطهير كامل أراضيه يقف إلى جانب مصر وشعبها لمواجهة خطر العصابات الإرهابية التي أساءت لديننا الحنيف ولأمن واستقرار شعوبنا).وكانت وزارة الخارجية قد ادانت بشدة التفجير الإرهابي وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان أن الوزارة (تؤكد وقوفها إلى جانب مصر حكومة وشعبا وتتقدم بخالص التعازي لذوي الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل)، مضيفاً أن (الإرهاب ليس له موطن أو دين)، مجدداً دعوة الوزارة للقضاء على الإرهاب ومصادره الفكرية المتطرفة، الذي يستهدف الأبرياء في كل أنحاء العالم. وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس السبت شجبه للتفجير الارهابي واستعداده للتعاون قلبا وقالبا مع مصر بهذا الشأن. وقال في بيان (بعد أن نشجب ونستنكر هذا العمل الارهابي الذي طال المدنيين والمصلين في مسجد الروضة في سيناء، وبعد أن نعزي الضحايا اجمع، لنا تعليقات عدة ، أولها على الحكومة المصرية الموقرة الوقوف ضد الإرهاب والتشدد المقيت الذي صار يستهدف كل الاديان، لتحمي شعبها وتحافظ على حرية المعتقد والدين).وأضاف أن (استهداف المصلين وبهذه الصورة انما يدل على تجذر الطائفية وتفشيها بصورة واضحة وجلية، بل تعدى الأمر الى تصفية الحسابات بالتفجير والتفخيخ والانغماس، حتى بين أفراد نفس الدين والعقيدة والمعتقد، وقد يعد ذلك استفحالاً جديداً للإرهاب).ورأى أن (العدو المشترك ولا سيما إسرائيل هو الفاعل الأول، والمحرك الاكثر لمثل تلك الأمور، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية الموقرة الحد من النفوذ الاسرائيلي على الحدود وفي السفارة عندها)، مضيفاً (نحن في العراق عموما، وفي النجف خصوصا، على أتم الاستعداد للتعاون معكم قلبا وقالبا لرفع معاناة ذوي ضحايا العمل الارهابي). ونددت دول اجنبية عدة بالاعتداء من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وايران والسعودية. وأدان الرئيس الإيرانى حسن روحانى الجريمة.وكتب فى تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر (أدين الجريمة الإرهابية البشعة خلال صلاة الجمعة بمصر، وأقدم تعازى الشعب الإيرانى وتعازىّ الخالصة للشعب المصرى وأسر الضحايا). وكانت الخارجية الإيرانية قد أدانت فى بيان صادر عنها مساء الجمعة الحادث وعبرت عن مواساتها لأسر الشهداء والمصابين.وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم إلى 305 قتلى و128 مصابا ، بحسب النيابة العامة المصرية التي اكدت في بيان امس السبت إن من بين القتلى 27 طفلا .وقال البيان استناداً الى شهادات مصابين (فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم بين 25 و30 عنصرا تكفيريا يرفعون علم داعش وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة، وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين.وقد تبين أن التكفيريين قد حضروا مستقلين خمس سيارات دفع رباعي وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها سبع سيارات) وتابع انه (نتج عن ذلك الحادث استشهاد 305 من المصلين من بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم وإصابة 128 آخرين). وقال الشهود لأعضاء النيابة العامة طبقا للبيان إن بعض المهاجمين كانوا ملثمين وإن جميعهم كانوا يرتدون ملابس تشبه الزي العسكري وكان أحدهم يحمل (راية سوداء مكتوب عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله) في إشارة إلى راية داعش. ووقع الاعتداء في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة وإسرائيل.وهذا أكبر اعتداء دموي من نوعه في تاريخ مصر الحديث. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء . وواصلت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها وفرض طوق أمنى مكثف لتمشيط المنطقة فى محيط الحدث، بحثا عن باقى العناصر الإرهابية للقضاء عليهم وبعد الاعتداء وجه الجيش المصري ضربات جوية قال إنه قتل المنفذين خلالها. واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد الوطني لمدة ثلاثة ايام على ضحايا الاعتداء كما دعا القوات المسلحة الى اقامة نصب لتكريم الضحايا. واقيمت خلال النهار صلاة الغائب لراحة انفس الضحايا الذين تم تشييعهم خلال الليل. وبعد بضع ساعات على توعد السيسي بالثأر للشهداء نفذ الجيش خلال الليل غارات جوية في منطقة الهجوم في شرق سيناء حيث تحارب قوات الامن (ولاية سيناء) الفرع المصري لداعش.وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي انه في إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسؤولة عن الاعتداء (قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الارهابي الغاشم وقتل من بداخلها في محيط منطقة الحدث). وكان لهذا الاعتداء الذي يندر حدوثه داخل مسجد وقع الصدمة على المصريين.وعنونت صحيفتا (الاخبار اليوم) و(الجمهورية) اللتان وضعتا شارة سوداء علامة الحداد السبت (الارهاب في بيت الله).وقالت وسائل الاعلام ان جميع المساجد في البلاد ستقيم الصلوات لراحة أنفس الشهداء. ورفعت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في جميع محافظات مصر، بحسب مصادر أمنية مصرية اكدت( تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى مقار الوزارات والهيئات الدبلوماسية، وصدور تعليمات لقوات الأمن بالتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون).ووجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار جميع القيادات الأمنية بالاستمرار في شن الحملات على الأوكار الإرهابية والإجرامية، لتوجيه ضربات استباقية، وإفساد أي مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. ويرتبط الهجوم بالمسلمين الصوفيين الذين دائما ما هاجمهم تنظيم داعش في مناطق عملياته. وذكر زعيم قبلي يقود مجموعة من البدو تقاتل داعش في المنطقة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن صوفيين يرتادون المسجد المستهدف وبه زاوية يستخدمونها في الصلاة والتجمعات.ويعد داعش المشتبه به الرئيس في الهجوم ولكنه لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن، لذلك لا يمكن التأكيد أن المسجد استهدف لروابطه الصوفية. واستهدف التنظيم الإرهابي الصوفيين في مصر من قبل. ففي العام الماضي، قام عناصره باختطاف قائد صوفي مسن، وبعد اتهامه بممارسة أعمال السحر قطعوا رأسه.وآنذاك نشر التنظيم في نشرته الإخبارية الأسبوعية مقابلة مع قائد (قوة شرطة الأخلاق)في سيناء قال فيه إن (أولويتهم الأولى هي مكافحة مظاهر الشرك بما في ذلك التصوف).وتبنى داعش قتل عشرات الصوفيين في أماكن عديدة أبرزها في باكستان.وإذا كان المسجد قد استهدف لعلاقته بالصوفيين، فهذا يعني أن المذبحة تتماشى مع تركيز داعش في مصر بشكل متزايد على الأهداف المدنية خصوصا وأنه لم يحقق الكثير في ما يتعلق بالتمرد في سيناء.ويكنّ داعش الكراهية للصوفيين بشكل خاص، فهو يتهمهم بالشرك لأنهم يلتمسون شفاعة من مات من أئمة المسلمين.ولكن في كثير من دول العالم الإسلامي، تم تقبل الصوفية منذ القدم، وتمارس من قبل المسلمين العاديين ومن قبل أهم علماء السنة.ويعد شيخ الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في مصر، وهو صوفي مثله مثل العديد من كبار رجال الدين في العالم الإسلامي.

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