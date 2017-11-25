مجلس بغداد وعملياتها يتحدثان عن إفتعال

حرائق جراء تنافس تجّار الشورجة

بغداد – محمد الصالحي

تطابقت آراء قيادة عمليات بغداد واللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد امس بشأن وقوف جهة معينة وراء حرائق الشورجة، وفيما شهدت منطقة الحريق عمليات سلب ونهب تزامنت مع الحرائق، حرصت القوات الامنية على ردع الجناة. وتسببت الحرائق وتظاهرات ساحة التحرير بإختناقات مرورية غير مسبوقة وسط بغداد الجمعة . وساد استياء شديد بين المواطنين جراء الاختناقات المرورية التي شهدتها مناطق في بغداد رغم فرضية انخفاض الحركة في مثل هذا اليوم كونه عطلة رسمية ، الا ان الحريق الذي اندلع في منطقة الشورجة المكتظة والحيوية بالاضافة الى التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير تسببا بزحام مروري شديد وجد معه الاهالي صعوبة بالغة في الوصول الى الاماكن المقصودة او حتى العودة الى منازلهم. وابدى مواطنو في احاديث لـ(الزمان) تذمرهم من عدم الابلاغ المسبق عن القطوعات التي تقوم بها القوات الامنية لاسباب مختلفة بين حين وآخر. وقالت قيادة عمليات بغداد امس السبت ان الترجيحات تشير الى ان الحريق الذي اندلع السبت في الشورجة متعمد، مؤكدة اعتقال عدد من الاشخاص كانوا يقومون بعمليات سرقة خلال اندلاع النيران.وقال معاون قائد عمليات بغداد للرصافة اللواء الركن محمد صبري (صباح السبت تم ابلاغي باندلاع حرائق جديدة في عمارتين اخريين بمنطقة الشورجة بعد ان انهينا اخماد الحرائق التي اندلعت في عمارتين بالمنطقة نفسها اول امس). واضاف ان (اندلاع النيران يوم امس في العمارتين هو نتيجة عمل متعمد بحسب توقعنا). وأشار الى ان (14 فرقة دفاع مدني تعمل على اخماد الحريق ، بالاضافة الى عجلات ماء من القطعات الامنية و30 عجلة صاروخية من امانة بغداد لتعزيز فرقنا).وافاد صبري بـ(تطويق المكان باكثر من فوجين لمنع حالات السرقة او اي فعل اخر)، كاشفاً عن (قيام القوات الامنية باعتقال عدد من الاشخاص بسبب قيامهم بعمليات سرقة)، مؤكداً (السيطرة على الموقف ، وعدم وجود خسائر بشرية وإنما مادية فقط). واستغرقت فرق الاطفال 24 ساعة لإطفاء الحرائق التي شهدتها الشورجة الجمعة قبل ان تندلع حرائق جديدة صباح السبت. بدورها، اكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن (الحرائق المشبوهة التي اندلعت في الشورجة خلال اليومين الماضيين حرائق مفتعلة).واوضح عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح امس إن (نتائج التحقيقات والتقصي بشأن الحرائق التي اندلعت في الشورجة خلال الساعات الماضية اشارت الى أن تلك الحرائق مفتعلة لوجود تنافس غير شريف بين التجار يدفعهم إلى اللجوء لهكذا افعال وبالاخص اذا ما علمنا بأن سعر المتر الواحد في الشورجة وصل إلى ثلاثين مليون دينار)، مشيرا الى أن (التجار يعارضون اية عملية تنظيم وتأهيل للمنطقة وإزالة بعض العوائق). ولفت المطلبي الى ان (محافظة بغداد سبق ان اقترحت جملة حلول ومعالجات لهذه القضية ابرزها نقل المناطق التجارية الى اطراف بغداد). على صعيد آخر، تظاهر الآلاف من المواطنين في ساحة التحرير الجمعة مطالبين بمحاسبة المفسدين وسراق المال العام. وتوافدت الحشود الى الساحة منذ الظهر للمطالبة باجراءات قانونية وقضائية لمحاكمة الفاسدين والحفاظ على اموال الشعب.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد في مناسبات سابقة ان الحرب الجديدة التي سيخوضها العراق ستكون ضد الفساد المالي والاداري. وفي البصرة، خرج العشرات في تظاهرة حاشدة أمام مركز كهرباء قاطع الجنينة احتجاجا على جباية الكهرباء، بالتزامن مع نصب عدادات ذكية في المنطقة.وقال شهود ان (اصحاب المولدات الاهلية ممن سيتضررون جراء نصب العدادات ضمن المشروع الذي يعرف بإسم خدمة وجباية الذي اطلقه مجلس الوزراء للتعريف بالمشاريع الاستثمارية لعقود الخدمة والجباية من اجل انهاء ازمة الطاقة الكهربائية ،ربما يكونون وراء هذه التظاهرة . وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء باستثناء المحافظة من تطبيق المشروع ولاسيما ان الاهالي يعانون من تراجع المستوى الخدمي والاقتصادي وليس لديهم القدرة على دفع مبالغ كبيرة لأجور خدمات الكهرباء، معربين عن رفضهم المضي في هذا المشروع . وفي ذي قار تحدثت تقارير عن قيام متظاهرين ضد خصخصة الكهرباء باقتحام منزل المحافظ .