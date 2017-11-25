الهيئة العليا للرياضة في العراق تمثل حلاً مناسباً

الدخلاء يهدّدون بالتدويل والحكومة بإمكانها تقديم شكوى مقابلة

باسل عبد المهدي

توالت وتزايدت التصريحات والاحاديث وامتلأت الصحف بالمقالات والتعليقات والوخزات والاتهامات وازدحمت الفضائيات وبرامجها الرياضية وضيوفها ومداخلاتها بالشكاوى والاعتراضات المطالبة بضرورة ايجاد مخرج يحرر رياضة العراق من ازماتها القائمة ويضع نهاية لاوضاع البؤس التي تسودها وما تكدس ويتكدس فيها من حالات تلاعب وفساد وما يدور في وبين أوساطها من منابزات وتكتلات وإهانات وتسقيطات تجاوزت كل خطوط ألالوان المسموحة حتى وصلت في كثير من الحالات باللجوء الى المحاكم والقضاء، والأسوأ من هذا كله استشراء ظاهرة الاستهتار بكل القيم الرياضية والغلو المتصاعد في استخدام العنف والتهديد المسلح في تقرير وحسم الامور ان من يتابع ما يحرر ويعلق من قبل اقلام مفكرة وجادة ،كذلك ما ينشره البعض على صفحات التواصل يلمس دون شك ان رياضة العراق امست أشبه بكيان تائه وسط امواج متلاطمة من الاجتهادات العابثة والمصالح والنزوات الغريزية والوصولية المتقاطعة بسبب ضعف الوعي في اهمية الممارسة المؤسساتية اجمالا وغياب او تغييب قوانين ونظم العمل الرياضية الحديثة يصاحبه تخلف مريب في المستوى الثقافي العام للغالبية العظمى لمن يطلق عليهم اليوم قادة في مؤسساتها ، بعد ابتعاد او ابعاد ممنهج ومرعوب من الخبرات والعقول المفكرة من حملة التخصص الفني والأكاديمي في ميدان صار للعلم وتخصصاته فيه ، الكلمة الاخيرة والحاسمة في عمليات صنع القرار .

كل هذا نعده نتيجة طبيعية في مسيرة رياضتنا ، قاد اليها منهج الاهمال وغياب السياسة المقررة والمعلنة لها وما صاحب ذلك من قصور ثقافي وسطحية في التفكير الذي توليه الدولة ومنهجها الموظف لها أوصلها ألى ما هي عليه من حال، كما وأضعف ، في الوقت ذاته والى مديات بعيدة إمكانية استثمار وتوظيف تاثيرات ممارساتها وفعالياتها المفيدة على مجمل عمليات التنمية والبناء وتحصين مستقبل الاجيال تربويا وصحيا ونفسيا ووطنيا ايضا .لقد اكتفت النظرة الرسمية للرياضة في اغلب مؤسسات الدولة عموما ، مع شديد الاسف ، على انها ، اي الرياضة ، ليست اكثر من (لعب طوبة) !!!

ان ما يشدنا الى تكرار اعلان كل ذلك هو نظرة اللامبالاة وابتعاد المؤسسات المعنية في التعامل مع منطوق وجوهر المادة 36 من الدستور العراقي المقر وغياب اي مشروع او فكرة للبدء بتحقيق الأهداف والفوائد الاجتماعية اعلاه للرياضة واهمية انتشار ممارستها التي استجابت اليها قناعة المشرع حين اعتمدها دستوريا .

نعود الي حقل الرياضة ومنافساتها ومؤسساتها القائمة ونسجل اعتذارنا مرة اخرى حين نعلن جهارا لمن يعرف ولا يعترف بان الحقبة الحالية ومنهج ادارة شؤون الرياضة العراقية اجمالا بشقيها الحكومي والأولمبي وتوابعهما تعيش أردئ حالة من العلاقات المتبادلة بين اطرافها وشخوصها ومؤسساتها أفرزت الأسوأ اطلاقا في أوضاعها ونتائجها الرياضية ( الحقيقية ) على كل الصعد عبر كل ما مر على تاريخها من حقب . فالفضائح والأخبار المتكررة لحالات التزوير بإعمار اللاعبين والتلاعب بالشهادات الدراسية وانتشار ظاهرة تعاطي المنشطات وتعاظم الابتكارات والتخريجات الموظفة في استغلال المال العام المقرر للرياضة والرياضين بشكل مُلفت وخارج حدود المسموح حتى بلغ الحال بالبعض الى وصف الممارسات هذه بالقول تندرا وتهكما ، “لا تبحثوا عن الفاسد في رياضتنا، فتشوا لنا عن غير الفاسد فيها ” !!

نظن ان ذلك كافيا الى تبيان افرازات ونتائج العملية الديمقراطية العليلة للحاكم المدني لقوات الاحتلال بعد سقوط النظام حين وظفتها سلطاته ، بلا دراية محسوبة لاوضاع وظروف المجتمع العراقي ، وظفتها ، في انتخابات الأجهزة الرياضية خالية من شروط وضوابط تحدد المواصفات النوعية والخبرات العلمية والعملية المطلوبة لشاغلي المواقع القيادية والتخصصية فيها وبدون اي تحضير او تأهيل فكري او وطني واخلاقي ملزم على المتقدمين لاحتلال المواقع هذه خصوصا وان رياضتنا والعراق عموما قد خضع وحكم لحقب طويلة في ظل نظم واوضاع وقرارات مركزية شمولية ومتشددة لا تقترب في اُسلوب ممارستها وآلياتها الموظفة الى ما تستوجبه المبادئ الديمقراطية الحقيقية من اهداف . فالديمقراطية الحقة والمنتجة في ميدان كالرياضة ، تستند كل مقومات التقدم والتطور فيه الى أفكار وخبرات علمية تخصصية بحتة ، لا تستطيع ان توفرها ما اتبع في كافة انتخابات اجهزة رياضتنا حين اكتفي بعملية وضع الورقة الانتخابية في الصندوق واحتساب الأصوات المتجمعة دون التقيد بمواصفات وشروط وضوابط نوعية ملزمة ( ومتشددة ) على المرشحين المتقدمين نحو احتلال المواقع انتخابا ديمقراطيا. ان العملية الديمقراطية المنتجة والمثمرة في الرياضة بمفهومها الحديث إنما هي ممارسة فكرية تراكمية تحكمها مبادئ وقيم وخبرات مؤهلة لصناعة رياضة وليست مطامح ومزايا ووجاهات تبدأ ابجدية التعلم ساعة وصولها المواقع وليست تحضيرا لها !!!

ولكي نتجنب تهمة توجيه الاتهام المباشر لبعض شاغلي بعضا من المواقع العليا في القرار العراقي الحالي وتحميلهم كامل المسؤلية فيما وصل اليه الوضع الرياضي في بلدنا من سوء وتردي بكل ما اتينا عليه من تفصيلات ،، نؤكد بيقين تام بان مجمل الخلل الحاصل في مسيرة عمل الرياضة ومسبباته لا يمكن ان ينسب ( فقط ) الى الاشخاص ( كأشخاص ) شغلوا او يشغلون المواقع هذه ومستوى تحصيلهم العلمي او خبراتهم التخصصية فحسب ، بل ايضا وبدرجة تاثيرات اهم واكبر بالهيكل او الهرم التنظيمي (المتداعي) القائم في عمليات تسيير شؤون المؤسسة الرياضية في العراق عموما وفِي نوعية العلاقة القانونية بين اطرافها والصلاحيات المحسوبة والمفوضة لكل منها حسب الأهداف والواجبات المقررة لها والاليات الموظفة لتنفيذها وفق النظم الداخلية المعتمدة ( قانونيا ) لكل منها

فرغم انعدام وجود قوانين بعضها او فقدان صلاحية اغلبها الموظفة حاليا في ادارة شؤون عمل المؤسسات الرياضة العراقية كافة بسبب عدم او صعوبة انطباق منطوق موادها وشروطها ، في الغالب ، مع ما هو قائم حاليا من ظروف وأوضاع اجتماعية وسياسية ومالية ورقابية وحتى موجبات تشريعها ، التي تختلف جذريا عما كان سائدا آنذاك من ظروف وشروط وقت التشريع .

إذن وتلافيا لكل ما سببه وما سيسببه هذا الخلل التنظيمي القائم ، علينا ان نبحث عن مخرج حديث يوفر لرياضة العراق ضمانة لتجاوز ما واجهته من مشاكل وعقد قانونية وإدارية وقفت عائقا عطل الى حدود بعيدة حالة التطور المتصاعد والاستقرار المنشود في عمل المؤسسة الرياضية العراقية منذ السقوط حتى اليوم .

ان اول واهم ما يلزم الحكومة القيام به هو التفكير الجدي باستحداث مجلس او هيئة عليا للرياضة في العراق( لأغراض التخطيط والتنسيق فقط ) يرأسه احد نواب رئيس مجلس الوزراء ويضم مسؤلي ورؤساء الجهات الرياضية المعنية اضافة الي عدد مناسب ( 5-7) من الخبراء باختصاصات متنوعة رياضية وغير رياضية ( أكاديميون بمواصفات مشروطة مع خبرة لا تقل عن 15 سنة ) يعملون ابتداءا بلا تفرغ وظيفي وفق الاسلوب الطوعي الأدبي .

يعمل المجلس او الهيئة المقترحة وفق نظام خاص يحضر لهذا الغرض وتفوض له صلاحيات تتناسب ومهماته مثلما هو عليه الحال القائم في أغلبية دول العالم المتحضر وكل دول الجوار المحيط .

نجزم بان السعي لقيام التشكيل المقترح سيسهل على مؤسسات الرياضة في بلدنا حكومية وغير حكومية ، ليس فقط تجاوز وحسم الكثير ما تسبب لها من مشاكل وازمات قانونية وادارية ومالية ، وانما في منح الرياضة في العراق بعدا واهمية اكبر في نظر الدولة خصوصا اذا ما تبنت الهيئة المذكورة التفكير ألجدي العملي بالتخطيط لوضع مقترحات ومشاريع تقترب من الغايات التي أتت عليها المادة 36 من الدستور العراقي المقر ، ليس اخرها مشروع اعادة دروس الرياضة الأسبوعية الالزامية في نظام التعليم في العراق بكافة مراحله او خطط لتوسيع وانتشار الممارسة الرياضية بين الأوساط الشعبية كافة وفِي كل أنحاء البلاد وما نجنيه مقابلها من منافع صحية وتربوية واجتماعية مقابل ما يسود ويتكاثر بين أوساطها اليوم من ممارسات محرمة .

واذا ما واجه مشروع اصلاح رياضي عراقي من هذا النوع حملة معارضة استنادا الي ذات الأسطوانة المعهودة بانه يمثل تدخلا حكوميا مخالفا لنصوص الميثاق الاولمبي ، وأنهم ، اي المعترضين سيلجأون الى رفع راية التدويل ، فإننا نعلنها جهارا وبلا اي تحفظ بان رياضتنا او اولمبيتنا تحديدا امست بحاجة فعلا الى قرار رسمي حكومي أشبه بقرار 184 الصادر في 20 مايس من عام 2008 للاسباب التالية :

ان ما هو قائم في اولمبيتنا حاليا من فراغ قانوني وعبث اداري ومالي وتلاعب واستغلال بالمال العام يجب ان يوقف رسميا لانه تجاوز في حجمه عشرات بل مئات المرات مقارنة بما حصل في اللجنة وإدارتها بعد حادث الاختطاف المؤلم لرئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي في 15 تموز 2006 .

نعتقد بان هناك إمكانية حقيقية لاحياء بنود اتفاقية العمل المشترك الموقعة في لوزان بسويسرا في 29 تموز 2008 ، بين ممثلي الحكومة العراقية ( اكرر الحكومة العراقية ) واللجنة الاولمبية الدولية المتعلقة بمستقبل العمل الاولمبي في العراق اثر قرار تعليق عضوية لجنته في اللجنة الدولية بعد الشكوي المقدمة من اولمبيتنا حينها بعد قرار 184 لمجلس الوزراء .

ان اللجنة الاولمبية الدولية تبحث وتعلن رسميا دوما اهمية ووجوب الاقتراب والتعاون وتشجيع المساعي التي تبذلها الحكومات المختلفة لدعم العلاقات بينها وبين اللجان الوطنية في مختلف البلدان.ان المدة التي استمر خلالها قرار تعليق عضوية لجنتا حينها، دون اي ثأثير رياضي عملي يذكر ، لم تتجاوز السبعين يوما وهي في كل الأحوال ، حتى في حالة استمرارها لأشهر اكثر ، كما يبغي ويخطط اليه البعض ، هي اقل تأثيرا في أضرارها علي الرياضة ومسيرتها من الأضرار التي يسببها استمرار هذا الوضع الشاذ في مسيرة العمل الاولمبي العراقي الحالي ومشاكله المتزايدة .

ان الوفد الذي مثل الحكومة العراقية في مفاوضاتها مع الاولمبية الدولية حينها ضم في جنباته أربعة موظفين حكوميين رسميين ، ثلاثة منهم من السياسين من غير العاملين في ميدان الرياضة بالاضافة الي حامل الملف الرياضي ممثلا عن وزارة الشباب ، توصلوا جميعا وفق طروحات منظمة مدروسة وموثقة الي توضيح ما كان خافيا على الجهة الدولية من معلومات ، أثمرت من خلال التفاهم المتبادل للطرفين الى اتفاقية عمل تعيد الحياة نحو مستقبل مثمر جديد للعمل الاولمبي في العراق ، اهملت وكيفت ، مع الاسف ، غالبية نصوصها المقرة مع خطوات التحضير المتخذة لانتخابات الاولمبية العراقية / 2009 واختفت منسية بين الأدراج بعد انتهائها . اخيرا وليس آخر نستفسر بكل غرابة وفضول ايضا ، فيما اذا ما تجرا الامي والمزور والمتلاعب بالمال بلا حق قانوني باللجوء بالشكوى دوليا على حكومة بلده التي تلتزم بتمويله بكل ما تحتاجه مؤسسته وتوابعها من اموال ومرافق ودعومات …… والخ لتمشية امور مؤسسته بانتظام ، نسال ما الذي يمنع الحكومة من إيقاف هذا التمويل وتلك الدعومات ، اذا ما تحقق لها هذا النوع من العبث والتلاعب بأموالها وفق اجتهادات وممارسات وقرارات تخالف نصا مضمون الميثاق الاولمبي وما معمول به بموجب القوانين العراقية السائدة ؟؟؟ ثم اين ستلجأ للحصول على تمويل مماثل يغطي أنشطتها ومن سيتحمل المسؤلية ، اذا ما تم ذلك ( لا سامح الله ) ؟؟؟ ثم ماذا يمنع الحكومة ، لمواجهة (مأزق ) التهديد بالتدويل القيام بتقديم ذات الشكوى الموثقة الي الاولمبية الدولية خصوصا وان بين الطرفين اتفاقية عمل مشترك ، لا زالت غايات ابرامها ، قيد الانتظار .؟؟؟ والله من وراء القصد.