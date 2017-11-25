الجولة الثانية للممتاز : الحدود تستقبل زاخو بحفاوة

البحري يسعى لعرقلة الشرطة اليوم والنفط يقابل الأنيق

الناصرية – باسم ألركابي

تستكمل اليوم الأحد السادس والعشرين من الشهر الجاري مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام ثلاث مباريات في العاصمة بغدادومهم ان تتواصل المباريات وبهذه الطريقة وإمام الفرق نفسها واستعدادها للتعامل مع أوقات المباريات وضغطها التي تحددها لجنة المسابقات التي ألت على نفسها في تنفيذ البرنامج كما يجب من حيث تمشية لمباريات ومهم ان تلغى بطولة غربي أسيا التي كادت ان تؤجل جولات الدوري لأسبوعين مع ان لجنة المسابقات أكدت أكثر من مرة على عدم تأجيلها مهما كانت الأسباب قبل ان تستهدفها لولا إلغاء البطولة الأسيوية لكن الأهم في الامور ان تستمر إقامة مواجهات الدوري والتواصل معها من دون توقف وهو ما يهم ويدفع الجمهور بشيء من المتابعة بعد ان ظهر رافضا للتوقف الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بسبب المشاركة في غربي اسيا قياسا لاهمية الدوري الى بطولة لم يعترف فيها ولاجدوى من المشاركة فيها وان تتجه الامور لاستمرار الدوري وان يكون على موعد مع المباريات المهمة بعد ارتفاع عدد الفرق ورغبتها لعكس مستواها بعد ان ظهرت في مباريات الافتتاح عكس التوقعات وينتظر ان تتصاعد المستويات مع مرور الوقت وان تشهد مباريات أفضل ومقبولة عبر تحسين الأداء والنتائج وستكون امام مباريات صعبة ما يلزمها ان تقدم ما عليها خصوصا مع مباريات الجولات الأولى في عكس سيطرتها على المباريات لكي تتجنب الصعاب والذي سيحصل مع تقدم المنافسات وتأثيراتها على مجمل الفرق التي تأمل في ان تتدارك الصعاب ممثلة بضغط المباريات التي مؤكد تظهر صعبة في مسابقة تحرص لجنة المسابقات ان تتواصل معها في ظل إصرار ها على تمشية المباريات وإنهاء الدوري قبل نهائيات كاس العالم المقر لها ان تقام الصيف المقبل وقد تزيد من ثقل المهمة التي تتطلب اللعب والسيطرة على مجربات الامور طيلة الوقت في تحول للدوري مع الاهتمام في المواجهات الأولى وضمان النقاط وتعزيزها لتحقيق الأهم من هذه الأوقات.

نجاح الحدود

ونجح الحدود بتحقيق الفوز على ضيفه زاخو بهدف د 83 من وقت المباراة التي جرت ملعب التاجي ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم.

ويدين بالفوز الى اللاعب علي حسين الذي هز به شباك الضيوف في الوقت المناسب ليخرج بفوائد المباراة عندما تصدر الفرق بعدما رفع رصيده الى أربع نقاط فيما تجمد رصيد زاخو نقطة واحدة في الوقت الذي شهدت المباراة استقبالا طيبا من ادارة نادي الحدود تمثل برفع لافتة ترحب بالضيوف وتقديم اللاعبين باقات ورود لاقرأنهم لاعبي زاخو الذين ثمنوا المبادرة التي تؤكد على وحدة العراق والاهم ان تظهر هذه الامور في مباريات كرة القدم وحرص الفرق على إقامتها عبر روح المنافسة التي مهم ان تسمى على كل الاعتبارات الأخرى بما فيها النتائج التي يراها الكل هي من تعكس روحية المنافسة ومن خلال جهود اللاعبين.

سيطرة نسبية

وعودة للمباراة التي شكلت أهمية لفريق الحدود الذي قدم مستوى مقبول عبر وقت المباراة وتحقيق سيطرة نسبيه ارتفعت في الحصة الثانية عندما ارتفع نسق اللعب من الطرفين قبل ان يحقق أصحاب الأرض النتيجة المطلوبة عبر الهدف الذي جاء نتيجة خطا دفاعي استغله علي حسين ليحسم المهمة التي حقق فيها الحدود فوزا مهما لان الأهم في مثل هكذا مباريات هو التعامل مع مباريات الارض ومع الفرق التي هي بمستواك وهو ما قام اللاعبين في عكس قدراتهم بشكل مناسب والاهم الخروج بالفوز الذي يدرك جهازه الفني أهميته.

النفط والطلاب

فريق النفط الذي عاد بنقطة من ملعب النجف الصعب واستهل مشواره بالتعادل والعودة بنقطة سيكون إمام مباراة أخرى صعبة عندما يضيف الطلاب والتطلع الى تحقيق الفوز لأهميته من خلال ما يمتلكه من مجموعة لاعبين واعدين قادرة على تقديم العمل وحسم المهمة اذا ما أظهرت أسلوب اللعب الذي تميز به الفريق في الموسم الماضي وهو يحتفظ بأغلب اللاعبين الذين نجحوا مع الفريق في تقديم موسم كتب باسمهم ونفس المدرب والكل يتطلع الى مشاركة ناجحة وان يقدم الفريق نفسه مرة أخرى بأفضل حال ويدرك جهازه الفني ان مواجهة اليوم ليست بالسهلة كما عانى من مواجهة الفرق الجماهيرية المرة الماضية لكنه لايريد ان يخضع لقوتها لما يمتلكه من لاعبين يسعون الى عكس المستوى وافتتاح سجل المباريات في الدوري ومع لفرق المنافسة بالفوز وان يدخل الصراع بقوة عبر جهود اللاعبين بتقديم اداءا قويا من خلال تكامل صفوفه والتي تعرف كيف تلعب وتدافع وتهاجم وتخرج بالنتائج وهم الذين لعبوا بشكل مميز وواضح وبأماكنهم تحقيق النجاحات المنتظرة منهم في قهر جمهور الطلاب لأنهم اكثر ما اختاروا لحظات الفوز ولتأكيد دورهم في تقديم مباريات ومن خلالها عكس ارادة الفريق نفسه من البداية لوجود اللاعبين الواعدين الذين يعول عليهم المدرب الذي يستمر في العمل معهم للموسم الثالث ومؤكد له تأثير لكي يستمر في مستواه والتقدم في المواقع وان يستمر منافسا حقيقيا على اللقب مستفيدا من مشاركة الموسم التي جعلت من الأنظار ان تتابعه ولأنه يلعب بأريحية بعيدا عن الضغوط لتي تتعرض لها الفرق الجماهيرية واستمر يلعب كرة قدم جميلة بعدما شكل إضافة الى فرق العاصمة وبإمكانه تحقيق الفوز على الطلاب بين أنظار جمهورهم الذي سيحضر املا في ان تأتي النتيجة الايجابية الأخرى تواليا وهذا مرهون باداء اللاعبين والفريق في عكس قوة الصفوف في ان تظهر بالمستوى وان تعكس قوة الطلاب في اختبار اليوم الذي يمثل التحدي لمهمة المدرب والآمال المعقودة على اللاعبين والأسماء المعروفة التي يقودها نور صبري الذي يمثل اخر خطوط الدفاع القوية ولو ان الفريق لم يختبر كما ينبغي في لقاء الافتتاح إمام نفط ميسان وتغلب بصعوبة وفي أخر الوقت ويدرك المدرب الروماني طبيعة المهمة المختلفة تفصيلا عن الاولى ما يدعو اللاعبين إظهار قدراتهم في الدفاع عن المهمة والأول ان يعكس مستواه وهو الباحث عن اللقب من فترة طويلة وان يتجاوز عثرات الموسم الأخير ومن جديد يعلق الآمال على لاعبي الفريق في تقديم المباراة المطلوبة والظهور بالشكل الأفضل من البداية وهو ما يؤمله جمهورهم الذي يمني النفس ان يقدم فريقهم المستوى والنتيجة واظهار المستوى والأمل ان تتغير الامور من كل الجوانب عبر التميز في المستوى والنتائج ومهم ان تأتي الثانية على حساب النفط العنيد ورفع معدل النقاط من خلال مباريات البداية لتي تشكل دعما للمهمة التي يخوضها الفريق تحت ضغط أنصاره الذين سيرفضون اية تسويغات لاي نتيجة غير الفوز الذي لايريدان يفرط به شباب النفط والعمل على تحدي الفرق الجماهيرية وانتزاع النقاط والانطلاق بها من البداية التي يخطط لها حسن احمد في قلب البيت الطلابي على المدرب الروماني الذي سيكون امام الاختبار الحقيقي في كيفية ادار ة المباراة بين أنظار جمهوره.

فاعلية اللعب

ومتوقع ان يتسم اللعب بالفاعلية والقوة إمام تحقيق النتيجة التي تظهر مهمة إمامهما سوية والمبادرة في التسجيل والخروج بكامل النقاط التي تظهر صعبة امام الاثنين وفك إسرار اللعب عبر الأداء المطلوب وتحقيق الخطوة المهمة لأهمية المباراة امام الحاجة التي تظهر كبيرة عبر الاعتماد على اللاعبين في اظهار دورهم والدفاع عن فريقيهما خصوصا الطلاب الذين سيلعبون تحت ضغط النتيجة التي يبيت لخطفها حسن احمد لتحقيق الانتصارات من هذه الأوقات

وتظهر المهمة صعبة لما يمتلك الفريقان من عناصر وأسماء مؤثرة تبحث عن المبادرة في التسجيل والفوز في راي مشترك من انه لاتوجد مباراة سهلة في أي دوري كان والاهم ان تنعكس المنافسات بقوة من هذه الجولة.

الشرطة والبحري

ويضيف الشرطة البحري وسط تطلعات تحقيق الفوز الذي يظهر الاقرب له من خلال الفوارق الكبيرة بينهما وكلاهما كانا قد حققا التفوق في المباراة الاولى حيث الشرطة العائد بالفوز من ملعب كربلاء محققا النتيجة المهمة التي يأمل ان تمهد للثانية والتقدم والتدرج بالمواقع في سلم الترتيب لانه يضم مجموعة لاعبين قادرين على تقديم المستوى وتجاوز الضيوف حيث التوقعات تشير الى قوة مفارز الشرطة في إحكام السيطرة على مسار الامور وحسمهما بين أنظار أنصاره والمرور بثقة والمنافسة على لقب الدوري الذي أسعده كثيرا وعكس دوره ورغبته في الصراع منذ اللقاء الأول وخطف النقاط كاملة ويريدان يقدم نفسه تحت شمس العاصمة وليس بين جمهوره بل عند بقية متابعي الدوري والظهور القوي عبر وجود التشكيلة المتكاملة ودكه الاحتياط بعد تعزيز موجود المفارز بقوة إضافية حيث استقطاب عدد من اللاعبين من فرقهم المعروفة وصرف الاموال لجعل الفريق في افضل حالاته والعمل بقوة لتحقيق التوازن والعودة الى مستواه الذي اهتز كثيرا في اخر مشاركتين قبل ان تقوم الإدارة الحالية في التعاقدات الكبيرة التي من شانها ان تساعد المدرب والتعويل على الكل في تقديم الفريق على أفضل ما يرام وتجاوز تأخره وعدم إظهار الفاعلية في مباريات المواسم الأخيرة ويدرك اللاعبين طبيعة المهمة وحجمها واللعب بطريقة تحقق المردود امام حاجة والنقاط ومواصلة تقديم العمل للفريق الذي يأمل السيطرة و الاستمرار في المنافسة من خلال الظهور في ملعبه وتحت أنظار جمهوره الذي يرى ان يكون المبادر في التسجيل وان يأخذ المباراة على محمل الجد وان يعكس قوته من هذه الأوقات والدخول في ادق التفاصيل.الكل يعرف التشكيلة التي يمتلكها الشرطة ويحرص ان تظهر الأسماء المعروفة في ان تعلب دورها بعيدا عن واقع الفريق المنافس لان الأنصار يريدون ان ينصب التفكير على تحقيق الفوز عبر التعامل مع المباراة التي تمثل الفرصة المواتية في إضافة نقاطها كاملة لرصيد الشرطة وان ياتي الفوز تلو الأخر لان اشد المتفائلين بالبحري يمنح الفوز للشرطة التي ستكون إمام اختبار مناسب لكن عليها ان لاتستخف بالضيوف الذين كانوا قد تلقوا واكبر خسارة في الموسم الماضي من الشرطة بهدف لسبعة أهداف لكنه لايريدون ان يكونوا صيدا سهلا والعمل على عرقلة مهمة الشرطة س والدخول في المباراة بثقة بعد الفوز الأول الذي حاء على حساب فريق الحسين والتغيرات التي جرت على الفريق من خلال انتداب لاعبين اخرين

فريق الحسين والديوانية

ويبحث فريق الحسين عن تعويض خسارة الجولة الاولى امام البحري بالبصرة عندما يضيف في ملعبه وبين جمهوره الديوانية بنقطة خطفها من تعادل في ملعبه مع الحدودويدرك الضيوف طبيعة المهمة التي سيلعبها خارج ميدانهم وبحضور جمهوره الكبير المتوقع ان يصاحبه ويدفعه إلى مؤازرته أملا في تحقيق النتيجة المطلوبة في اول اختبار خارج الديوانية التي تعد الاختبار الحقيقي للاعبيه وأهمية التوازن في المباريات كافة للضيف الجديد الذي يامل ان يكون مجرد رقم بل منافس يشار له وهذا ما يامله ان يتحقق عبر النتائج الايجابية التي يؤملها عبر جهود اللاعبين الشباب اغلبهم من لاعبي المدينة والهدف في إبقاء الفريق الذي ابتعد موسم كثيرة عنها قبل ان يعود ما يزيده قوة في التصدي للمباريات خصوصا التي تجري خارج الميدان من اجل عكس قدرات اللاعبين امام اول مهمة ذهاب مهم ان يتعاطى معها اللاعبين كما يجب في وقت يبحث فريق الحسين عن تعويض خسارة البصرة عبر تنسيق اللعب والظهور المطلوب عبر ظروف اللعب التي بما تمنح الفريق الوضع المطلوب من خلال مضاعفة الجهود من اجل تحقيق النتيجة المهمة التي مهم ان تاتي في هذه الجولة.