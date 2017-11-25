الدوري الإنكليزي يحقّق أعلى نسبة نقاط في دوري الأبطال

مواجهة نارية بين برشلونة وفالنسيا ونقطة ثمينة لليستر سيتي

{ مدن – وكالات: تشهد الدوريات الأوربية الكبرى، جولة نارية جديدة تشمل زيارة برشلونة المتصدر في إسبانيا لقلعة فالنسيا الوصيف، ومواجهة باريس سان جيرمان وموناكو في فرنسا. حيث تضيف اليوم الأحد خفافيش فالنسيا، أصحاب الوصافة بـ30 نقطة، المتصدر برشلونة (34 نقطة) على ملعب ميستايا الصعب للغاية. وتحت قيادة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال، سيسعى الخفافيش ليلحقوا أول هزيمة الموسم الجاري بالبارسا المتصدر الذي لم يفقد إلا نقطتين فقط في الجولات الـ12 الأولى بتعادله مع الأتليتي قبل ستة لقاءات. وعلى الجانب الآخر، تمكن المدرب الجديد للبلاوجرانا، إرنستو فالفيردي، من الحفاظ على استقرار الفريق رغم خسارة لقائي كلاسيكو السوبر المحلي في مطلع الموسم. من جهته أكد مدرب فالنسيا، مارسيلينو جارسيا تورال، أنه لا يملك مفتاح إيقاف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني. وصرح تورال في مؤتمر صحفي لا أملك المفتاح لإيقاف ميسي، لأنني لست بأفضل من الآخرين. وتابع من السهل الإدلاء بتصريحات عن كيفية إيقافه، نحن نحاول أن يظهر بالكرة أقل عدد ممكن من المرات، وأن نقلل من حركته داخل المنطقة. وأكد المدرب أن الخفافيش تسعى لأن تكون أول فريق يهزم برشلونة هذا الموسم، بعدما حقق فريق المدرب إرنستو فالفيردي الفوز في جميع مباريات الليجا باستثناء تعادله السلبي أمام أتلتيكو مدريد. وأضاف برشلونة دائما يسعى لتحقيق الفوز، لكننا نستطيع ولدينا الرغبة في الانتصار. وعن مشاهدته مباراة برشلونة من المدرجات لطرده في مباراة إسبانيول، قال مارسيلينو كنت أتمنى التواجد في هذه المباراة المثيرة، لكن الظروف جاءت بهذا الشكل، سيتحتم علي متابعة المباراة من مكان مختلف.

الدوري الفرنسي

ويشهد اليوم الأحد أيضا مباراة من نوع خاص في بلاد النور، بين نادي العاصمة باريس سان جيرمان، المعزز بقوة يصعب إيقافها هذا الموسم تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، الذي يبدو أيضا أنه ضبط أوتار لاعبيه على أنغام دوري أبطال أوربا، أمام أكبر المنافسين الذي انتزع منه لقب الدوري في الموسم الماضي، فريق الإمارة موناكو. وستكون مباراة القمة مختلفة هذه المرة، بعد أن امتلك الباريسيون أقوى ثلاثي هجومي في القارة العجوز، نيمار ومبابي وكافاني، أمام فريق الإمارة الذي فقد الجزء الأكبر من قوته الضاربة، ولكن إن خسر المواجهة فسيبتعد عن الصدارة بتسع نقاط كاملة، بل قد يفقد الوصافة أيضا.

فوز ثمين

على صعيد اخرانتزع سيلتا فيجو، فوزًا صعبًا من ضيفه ليجانيس (1-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الجمعة في افتتاحية مباريات المرحلة الـ13 بالدوري الإسباني لكرة القدم. ويدين سيلتا فيجو، بالفضل في هذا الفوز للاعبه اياجو اسباس، الذي سجَّل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة (27) من ركلة جزاء. ورفع سيلتا فيجو، رصيده لـ17 نقطة بالمركز الثامن، بفارق الأهداف، أمام ليجانيس صاحب المركز التاسع.

نقطة مهمة

على صعيد اخر عاد ليستر سيتي، بنقطة مهمة من ملعب لندن، بتعادله مع مضيفه وست هام (1-1)، في مستهل الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح الإنجليزي مارك ألبرايتون، التسجيل مبكرًا للضيوف بالدقيقة (8)، قبل أن يعادل السنغالي شيخو كوياتيه، النتيجة بهدف لأصحاب الأرض بالدقيقة (45)، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة. ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويحصل كل فريق على نقطة، بحيث أصبح لدى ليستر سيتي 14 نقطة بالمركز الـ11 من جدول البريميير ليج. وتجمَّد رصيد وست هام، عند 10 نقاط بالمركز الـ18 مؤقتًا لحين إقامة باقي مباريات الأسبوع.

الدوري الإنكليزي

في موضوع اخر كشفت نتائج الجولات الخمس التي لعبت من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا في نسختها الحالية (2017-2018) عن الحضور القوي لممثلي الدوري الإنكليزي الممتاز وبروزهم كقوة قارية جديدة مرشحة لاستعادة اللقب الأوربي الغائب عن الخزائن الإنكليزية، وتحديداً منذ حققه آخر مرة نادي تشيلسي في عام 2012 وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ممثلي مسابقة البريميرليغ حققوا في الجولات الخمس التي لعبت من عمر المسابقة أعلى نسبة فوز أمام ممثلي بقية الدوريات الأوربية. ومنذ إنطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوربا، فإن ممثلي الدوري الإنكليزي حققوا اللقب القاري أربع مرات فقط، مقابل 10 مرات حققها ممثلو الدوري الإسباني، و 3 مرات لممثلي الدوري الألماني و 5 مرات لممثلي الدوري الإيطالي، ومرة واحدة لممثلي الدوري الفرنسي. هذا وسجلت مسابقة دوري أبطال أوربا حضور خمسة أندية إنكليزية هي تشيلسي و توتنهام هوتسبير و معهما مانشستر سيتي و ليفربول بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الفائز بلقب الدوري الأوربي، حيث حقق هذا الخماسي نسبة نجاح بلغت 79 بالمئة من خلال احتساب الرصيد الإجمالي للنقاط التي حصدتها الفرق الخمسة والبالغة 59 نقطة من أصل 75 نقطة ممكنة. وحقق مانشستر سيتي أفضل نتيجة بين الخماسي الإنكليزي في دور المجموعات بتسجيله العلامة الكاملة، إذ فاز في كافة مباريات الخمس القارية، مقابل تسجيل ليفربول لأدنى حصيلة نقطية، بعدما جمع 9 نقاط فقط، مع الإشارة الى أن الإنكليز خلال 25 مباراة لم يخسروا سوى في مباراتين. و قبل جولة واحدة من إختتام دور المجموعات في البطولة، فإن الفرق الإنكليزية الخمسة قد ضمنت تأهلها وحضورها الدور الثمن النهائي للمسابقة بعدما تصدرت مجموعاتها.