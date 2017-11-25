ميدو: توتي دفعني للرحيل عن روما

{ القاهرة – وكالات: قال اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، إنه غادر روما بسبب أسطورة النادي الإيطالي، فرانشيسكو توتي، واتجه إلى توتنهام الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات نقلها فوتبول إيطاليا الإيطالي، إنه غادر روما لأن توتي، قرر أن يصبح المهاجم الرئيسي في الفريق، وأنه لم يستطع منافسته على مركز الهجوم.

وتابع مدرب وادي دجلة الحالي: عام 2006 قرر توتي أن يصبح المهاجم الأول في روما، وكيل أعمالي رايولا نصحني بالبقاء في روما، لكني قلت له لا، أنا يمكنني التنافس مع أي لاعب في العالم باستثناء توتي، ولهذا السبب ذهبت إلى توتنهام.

وانضم ميدو لصفوف نادي روما الإيطالي في عام 2004، ولعب مع فريق العاصمة الإيطالية 14 مباراة ولم يسجل فيها أي هدف.