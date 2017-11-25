الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات مونديال روسيا

يويفا: هذه قائمة اللاعبين المرشحين لفريق العالم عام 2017

{ مدن – وكالات: ينتظر جماهير الكرة حول العالم بشغف إجراء قرعة نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، والمقرر إجراؤها بعد أسبوع من الآن. كانت المنتخبات الـ32 المشاركة بالبطولة، تحددت هويتها هذا الشهر، بينها 4 منتخبات عربية، هي السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب. وتم الكشف فعليًا عن موعد ومكان قرعة نهائيا كأس العالم، المقررة الجمعة المقبل، الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل، حيث يحضر كبار الشخصيات، ووسائل الإعلام الدولية، في قصر الكرملين بروسيا. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت جرينتش. وسيتم بث الحفل في مختلف أنحاء العالم، وعلى القناة الخاصة بالاتحاد الأوربي على موقع يوتيوب بشكل مباشر. وسيكون النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر، والصحفية الروسية ماريا كوماندنايا، هما مقدما حفل مراسم القرعة. وسيشارك في سحب القرعة الألماني ميروسلاف كلوزه، والفرنسي لوران بلان، والإيطالي فابيو كانافارو، والأورجوياني دييجو فورلان، وعددٍ من النجوم الآخرين. وسوف يتم تقسيم الـ32 منتخبًا إلى 8 مجموعات، بحيث يمنع وقوع منتخبين من قارة واحدة بمجموعة واحدة، باستثناء أوربا، نظرًا لأنَّ عدد المتأهلين عن القارة العجوز أكبر من عدد المجموعات الثمانية. وفيما يلي جدول متابعة السحب:

التصنيف الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

التصنيف الثاني: إسبانيا، بيرو، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا.

التصنيف الثالث: الدنمارك، آيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران.

التصنيف الرابع: صربيا، نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية.

قائمة فريق العالم 2017

على صعيد اخر كشف الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) على موقعه الإلكتروني قائمة اللاعبين المرشحين ليكونوا في التشكيلة المثالية لعام 2017 في النسخة السابعة عشرة من المسابقة التي انطلقت رسمياً في عام 2001 . وبحسب موقع الاتحاد القاري، فإن القائمة ضمت 50 لاعباً شملت خمسة حراس مرمى و 15 مدافعاً و 15 لاعباً في خط الوسط و 15 مهاجماً، يمثلون 14 نادياً، من 20 جنسية مختلفة، حيث اختيرت القائمة المصغرة للمرشحين من قبل هيئة تحرير موقع اليويفا، على ان يتم اختيار الفريق المثالي لعام 2017 عبر استفتاء يشارك فيه زوار الموقع لغاية التاسع من شهر يناير القادم. وضمت قائمة الحراس المرشحين كلاً من الإيطالي جيان لويجي بوفون من نادي يوفنتوس والإسباني دافيد دي من نادي مانشستر يونايتد و الألماني مانويل نوير من نادي بايرن ميونيخ، و السلوفيني يان اوبلاك من نادي اتلتيك مدريد و الكوستاريكي كايلور نافاس من نادي ريال مدريد. اما قائمة المدافعين فضمت الأسماء الشهيرة، ومن ابرزهم الإيطالي ليوناردو بونوتشي من نادي ميلان و البرازيلي داني الفيش من نادي باريس سان جيرمان والإسباني جيرارد بيكي من نادي برشلونة و الإسبانيان سيرجيو راموس وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو من نادي ريال مدريد و الألماني جوشوا كيميش من نادي بايرن ميونيخ وآخرون.

خط الوسط

أما لاعبو خط الوسط فضمن أسماء لامعة على غرار البلجيكيين كيفين دي بروين من نادي مانشستر سيتي و إدين هازارد من نادي تشيلسي والإسباني اندريس انييستا من نادي برشلونة و الإسبانيين ماركو أسينسيو و ايسكو والألماني توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش البرازيلي كاسيميرو من نادي ريال مدريد والفرنسي بول بوغبا من نادي مانشستر يونايتد و ديلي ألي من نادي توتنهام هوتسبير. أما قائمة خط الهجوم فيتقدمها كالعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي من نادي برشلونة وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد (يرجح ان يتواجدا معاً في تشكيلة العام 2017) ومعهما الأرجنتيني سيرجيو اغويرو من نادي مانشستر سيتي، والكولومبي راداميل فالكاو من نادي موناكو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا و الأوروغوياني ادينسون كافاني والفرنسي كيليان مبامي من نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بن زيمة من ريال مدريد، والأرجنتيني باولو ديبالا من نادي يوفنتوس و روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونيخ و الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من نادي بروسيا دورتموند والفرنسي انطوان غريزمان من نادي اتلتيكو مدريد و الأوروغوياني لويس سواريز من نادي برشلونة وهاري كين من نادي توتنهام هوتسبير.