فريق طبي ينقذ حياة طفل في النجف

الصحة لـ (الزمان): تسعيرة الأدوية الجديدة تحدّ من التهريب وإستغلال المواطن

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت وزارة الصحة عن قرب اطلاق مشروع تسعيرة الادوية للحد من عمليات التهريب ومعاقبة المخالفين لها تصل الى الغرامات او الغلق . فيما انقذ فريق طبي في محافظة النجف طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات يفقد وعيه بسبب وجود خثرة دموية عمق الدماغ . وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ(الزمان) امس ان (الوزارة وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة ستطلق قريبا تسعيرة جديدة للادوية للحد من عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين من اصحاب المذاخر والصيدليات بعقوبات الغرامة او الغلق او ربما تصل الى المحاكم وترفع للقضاء للبت فيها)، واضاف ان (الهدف من ذلك هو لمساعدة المواطنين وعدم الاضرار بمصالحهم من هؤلاء المضاربين)، لافتا الى ان (هذا المشروع واعد يحتاج مدة لتفعيله). وكانت الوزيرة عديلة حمود قد توعدت الصيدليات والمذاخر المخالفة لتلك التسعيرة بعقوبات.وقالت حمود في تصريح امس (نعلن اطلاق التسعيرة الجديدة للادوية التي ستكون منافسة)، مؤكدة ان (الاسعار ستثبت على جميع الادوية)، واضافت ان (الدواء سيكون مفحوصا وآمنا)، داعية المذاخر والصيدليات الى (الالتزام بالتسعيرة وستكون هناك عقوبات ضد المخالفة منها).

فريق طبي

وفي النجف اجرى فريق طبي في مدينة الصدر الطبية في المحافظة عملية فتح جمجمة لطفل يبلغ من العمر عشرة أعوام بسبب وجود خثرة في الدماغ. وقال رئيس الفريق الطبي زيد عذاب الزبيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا إجراء عملية فوق الكبرى لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات كان في حالة خطرة ويعاني من فقدان الوعي أثر وجود خثرة في الدماغ)، مبينا ان (الفريق قام بإجراء عملية فتح الجمجمة ورفع خثرة تحت الام الجافية في عمق الدماغ كما تم بعدها ترقيع السحايا بانسجة رخوة تم اخذها من الفخذ).

حالة مستقرة

لافتا الى ان (العملية تمت بنجاح وحالة الطفل مستقرة وفي تحسن مستمر). من جهة اخرى أكدت إحصائيات لدائرة صحة المحافظة انخفاض ضحايا حوادث المرور في المحافظة خلال السنوات الاربعة الاخيرة. وقال مدير شعبة الاعلام والعلاقات في الدائرة سالم نعمة حسون لـ (الزمان) امس انه (وفقا للدليل الاحصائي للدائرة لعام 2016 لوحظ تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية للاعوام من 2013 لغاية 2016)، واضاف ان (سجل نحو 305 وفيات في عام 2013 تلتها عام 2014 وبلغت293 اما في عام 2015 فلقد سجل وفاة 284 بينما انخفض الرقم في العام المنصرم الى النصف مسجلا 143)، مؤكداً ان (انخفاض عدد الوفيات لايعني انخفاض عدد الحوادث المرورية الا ان الاستجابة السريعة من قبل الإسعاف الفوري وحسن التعامل مع الحالات الطارئة أدى الى تقليل نسبة الوفيات)، مشيراً الى ان (نصف الأشخاص الذين يتوفون من مستخدمي الطرق السريعة من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية). من جهة اخرى سجلت شعبة الإحصاء في قسم التخطيط التابع للدائرة ارتفاع لمرضى السكري لدى النساء خلال الأشهر الماضية. وتابع البيان ان (عدد المراجعات لمرضى السكري في المؤسسات الصحية التابعة للدائرة بلغ نحو 13 الف مراجعة كما بلغ عدد الرجال 11 الف مراجع).