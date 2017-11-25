مذكرات مصمم خريطة التقسيم تظهر الإنحياز الواضح لليهود

معصوم: لا حل لمعاناة الفلسطينيين إلا بإقامة دولة لهم عاصمتها القدس

بغداد – الزمان

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الحقوق على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال معصوم في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني امس( يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يوافق ذكرى إصدار الأمم المتحدة للقرار رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين)، مشيراً الى ان هذا الاحتفال السنوي يمثل (اعترافاً ثابتاً من الأمم المتحدة بالمسؤولية الخاصة عما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وغبن تاريخي طوال ما يقارب السبعين عاما، فضلا عن الاعتراف بعدالة قضيته والتزام المجتمع الدولي بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة تتويحا لمسيرة كفاحه العادل من أجل تقرير مصيره بنفسه، ولزوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضه). ولفت الى ان ( هذا اليوم يأتي متزامنا هذا العام مع مرور خمسين سنة على العدوان الاسرائيلي عل الدول العربية في 5 حزيران 1967 فيما تتواصل على الدوام أعمال القصف العشوائي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وغزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، كما تتفاقم اجراءات توسيع الاستيطان وتقويض فرص تحقيق السلام وغيرها من المساعي الهادفة الى إحباط جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم قاطبة).

معاناة إنسانية

معرباً عن قلق العراق(حيال المعاناة الإنسانية التي ما زال يرزح تحتها الشعب الفلسطيني، من جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية بتجاهل القرارات الدولية ومواصلتها الاعتداءات العسكرية التدميرية على قطاع غزة خاصة والتي يروح ضحيتها المدنيون من نساء وشيوخ وأطفال، وتطال البنية التحتية برمتها وتشمل استباحة أماكن العبادة والمدارس أحيانا، بما فيها مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الأونروا). وفيما اشار الى ان مواصلة إسرائيل سياستها التوسعية في بناء المستوطنات في عمق المدن والقرى الفلسطينية قد فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني، فقد جدد الموقف الثابت لجمهورية العراق بأن (الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الحقوق على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية، وعلى أساس الشرعية الدولية). وتابع ان العراق يحث على تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، ويدعو دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف العاجل بها كما فعلت مملكة السويد ودول أخرى مؤخرا.

تحقيق مصالح

وخلص معصوم الى القول ان العراق يدعو (جميع الأشقاء الفلسطينيين إلى مواصلة الحوار الديمقراطي والمسعى التوافقي من أجل تحقيق المصالحة، وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بوصفها عماد الدفاع عن حقوقهم المشروعة). وفي شأن متصل، كشفت مذكرات الدبلوماسي السويدي باول موهان مصمم خريطة قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947، عن تعاطفه الواضح مع الصهيونية وانحيازه لليهود، وازدرائه للبدو العرب في منطقة النقب. وتبين ذلك من خلال دراسة أعدها الباحث الإسرائيلي إلعاد بن درور، من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان، حيث تم العثور للمرة الأولى على مذكرات موهان، ممثل السويد في لجنة (يونسكوب)، التي شكلتها الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية وطرح مقترحات لحل مشكلة فلسطين، ومهدت الخريطة المذكورة لإقامة إسرائيل. ورغم أن النظر للخريطة التي أعدها موهان يكفي لاكتشاف انحيازه غير المهني لليهود، إذ منح الأقلية اليهودية الصغيرة جدا نحو 62 بالمئة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، وتشمل معظم مناطق الساحل بالإضافة إلى المساحات الشاسعة لصحراء النقب، التي قطنتها العشائر العربية البدوية، أكدت المذكرات حرص موهان على حماية المصالح الصهيونية خلال عمل اللجنة.وكشفت الدراسة عن أن موهان ولد لقس بروتستانتي تعاطف مع اليهود في أعقاب (قضية درايفوس) التي أثارت ضجة في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر، فتشكل وعي موهان على (التاريخ المأساوي للشعب اليهودي). في المقابل، لم تظهر مذكرات موهان الكثير من التعاطف مع التطلعات القومية العربية. وكشفت المذكرات عن أن موهان اعتاد على تسمية أرض فلسطين بـ(الأرض المقدسة)، وأنه عكف، في وقت فراغه، على مراجعة لوائح حائزي جائزة نوبل من اليهود، وخاض في العديد من الأبحاث التي عالجت ما يسمى بـ(العقل اليهودي) في إطار جهد دعائي واضح الانحياز للصهيونية.وكتب موهان في مذكراته، أنه في نهاية آب عام 1947(علمت أنه ينبغي إرفاق ترسيم حدود وخرائط)، وهكذا وفي اللحظات الأخيرة، توجه لمهمة تخطيط خريطة تقسيم فلسطين.وقد ظهر موقفه المؤيد للصهيونية جليًا على خريطة تقسيم فلسطين التي وضعها، إذ سعى إلى تحويل النقب بأسره إلى أرض يهودية، بعد أن عبّر، في مذكراته، عن إعجابه بالاستيطان اليهودي الذي أظهر (نجاحا استثنائيا). وقد كتب في مذكراته إن البدو العرب (حتى إن عاشوا هناك – في منطقة النقب – نحو ألف سنة، فلن يتركوا خلفهم أي أثر). وبعد نكبة فلسطين عام 1948، استمر موهان في اداء دور دبلوماسي مهم فشارك في محادثات رودوس عام 1949 بين إسرائيل المقامة حديثًا، وبين كل من مصر ولبنان والأردن وسورية حتى توقيع الهدنة في ربيع 1949 بين الطرفين. وقسّم قرار 181 فلسطين إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تقوم على نحو 42 بالمئة من مساحة فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة سدود حتى رفح جنوبًا، مع جزء من صحراء النقب على طول الشريط الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى دولة يهودية تقع على 58 بالمئة من مساحة فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب يافا، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبرية وأصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش ( مدينة إيلات الإسرائيلية اليوم)، على أن تقع مدينة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.