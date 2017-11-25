كلام أبيض

درس مقدّس – جليل وادي

لم يستند ساطع الحصري ابو خلدون (1879 ــ 1968) الى فراغ عندما وضع كلمة (دار) في أول صفحة من كتاب القراءة الذي أطلق عليه تسمية (القراءة الخلدونية)، ذلك انه وعى تماما أهمية هذه الكلمة في البناء الثقافي للأطفال، فالدار تؤسس للوطن الذي أراده أن يمتد من بغداد الى مراكش، وقد لامه كثيرون وأول اللائمين هم الاسلاميون الذين جمح خيالهم الى أبعد من ذلك، الى الوحدة الاسلامية، وناصبه بعضهم العداء لأنه عمل على اشاعة ثقافة تقف ضد الثقافة الاسلامية التي يطمحون الى تحقيقها في بلاد المسلمين.

لم يكن الحصري يرى في الدين رابطا مثاليا بين أفراد المجتمع العربي، بل وجد في اللغة والتاريخ رابطين أساسيين، لذلك قدمهما على الدين الذي عده ثانويا، وأثبتت الوقائع التي مرت بهذه الامة ان الدين سرعان ما يتحول الى طوائف مع أول تحد يتعرض له، ذلك ان رسوخ الدين في العقل والوجدان العربي بوصفه عقيدة مقدسة، تجعل من الاختلاف بشأنه مقدسا ايضا، سواء أكان ذلك الاختلاف تمذهبا ام جدلا فكريا بصرف النظر عن مدى شدته.

ففي كل الاحوال ولأي داع، يمكن ان يتمظهر الاختلاف بأعمال عنف او نظرات ازدراء او تقليل من شأن او تكفير الآخر او اتهامه بالارتداد وغيرها، ذلك ان عوامل كثيرة تحول دون ان نفهم جمالية القراءات المتعددة للدين التي تكشف عن عظمته بوصفه ثورة ونظاما اجتماعيا ومنظومة ثرية من القيم النبيلة السامية، وعلاقة وجدانية وعقلية بين المخلوق والخالق، ومن بين أبرز تلك العوامل الجهل والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لبعض القوى المرتبطة به.

واليوم وبعد اكثر من قرن من الحوار والصراع الفكري ينحسر الحلم العربي والاسلامي على حد سواء، وصار الحفاظ على وحدة الأوطان المحلية حلما، وينكسر الولاء، وبدل ان يكون الولاء للوطن صار للطائفة، وغدونا نتمترس خلف الطائفة دفاعا عن (الدار) التي تحطمت جدرانها لتصبح مرتعا للجهال من القوم الذين يفتقدون البصر والبصيرة.

الغريب اننا تعلمنا جميع الدروس، لكننا لم نتعلم درس الولاء للوطن ليكون بمقدورنا القفز على الولاء للطائفة، وليس ببعيد ذلك اليوم الذي يمكن ان يتشرذم فيه الولاء للطائفة بين ولاءات لتيارات مختلفة ضمن الطائفة الواحدة، وعند ذاك لن ينفع عض الأصابع، ففيه نكون قد خسرنا الدار والابناء.

وبالرغم من ان الجهل يعشش عند نسبة عالية من المجتمع، وهذه حقيقة علينا الاعتراف بها وليس اغماض العيون عنها او الادعاء بغيرها زورا لمكاسب ضيقة، ما يجعله أرضا صالحة لمرض الطائفية المقيت، لكن المجتمع مع ذلك غير مسؤول عما يحدث، بل هو ضحية في غالب الأحوال للسلوك السياسي الذي يجسد فعلا طائفيا مقصودا او غير مقصود، فعندما لا يكون في الوقت متسع لتعلم درس الوطن الذي يقتضي زمنا طويلا من العمل، علينا ان نحسب للسلوك السياسي حسابا اذا كنا حريصين على اعادة اللحمة لهذا الشعب المنكوب منذ عقود.

ضياع الوطن يعني غرق الجميع بضمنهم الذين يظنون ان احضانا دافئة بانتظارهم في بلاد الاخرين، وكانوا ذاقوا موائد الغربة وادركوا كم هي مرة علقم، فلا أحلى من الوطن حتى عندما يكون جريحا ملتاعا، هكذا تذوقنا حلاوة الوطن، وعلى الجميع ان يتعلم درسه المقدس.