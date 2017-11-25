وجه الحرب الحقيقي

قراءة في كتاب الواجب من مذّكرات روبرت م. غايتس

ضحى عبد الرؤوف المل

تبرز وجوه الحرب بشكل عام في كتاب “الواجب الصادر” عن “شركة المطبوعات للنشر والتوزيع” و”هي من أفضل المذكرات التي كتبت في واشنطن على الاطلاق “عن وزير الدفاع الاميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية السابقة. وكأنها رواية دقيقة الصنع موجهة الى الشعب الاميركي بالدرجة الاولى، ومن ثم الى كل عربي يهتم بالتفاصيل الاستخباراتية او اللوجستية التي مضت وبموضوعية لم تكتمل بما يخص العراق وافغانستان . الا انها مطرزة بالاهداف المعرفية والسلوكية، وبالصور الاجتماعية والسلوكية ايضا لرجالات الدولة، وما يجب أن يكون عليه الرجل الاميركي في بلده الام اولا . ومن ثم في البلاد التي يتوجه اليها لتنفيذ اجندة وطنية كما يعتبرها لتقويم عسكري او لتأمين النجاح في المسعى الاميركي عبر الشرق الاوسط . والمهام التي من شأنها الحفاظ على اميركا ” كنت في صراع بيروقراطي مع وزارة الدفاع ومختلف الهيئات العسكرية، بهدف تحويل وزارة مهيأة للتخطيط لحرب إلى وزارة تملك القدرة على شنها، وأن تصبح فواتنا العسكرية مؤهلة لتأمين نجاحنا :” ودون تسريب معلومات تهدف الى ايضاح الصورة تماما بل بسرد منطقي موجه ومدروس، ومثقل بالمعلومات التي تخدم اهداف المذكرات .ليفي بما يجب ولكي يمنح المهام الاميركية الاستخباراتية منها او العسكرية صورة مثالية لمسؤول يسعى الى تحقيق النجاح للقوات العسكرية في العراق او في الدول التي تحتاج لوجود اميركي كما تراه اميركا من وجهة نظرها طبعا . فهل يمكن لهذه المذكرات ان تكون خالية من تشذيب الشوائب التي من شأنها تعتيم الصورة ام هي موضوعة تحت عدسات التصوير الفكري كي تصل بأبهى صورة لكل قارىء يتتبع الفترة التي كانت بقيادة وزير الدفاع الاميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سابقا روبرت م.غايتس ؟ تساؤلات وضعتني أمام كل حرف في الكتاب، وكأني اتتبع اثار الخطوات التي قام بها “روبرت م. غايتس″ في فترة توليه المنصب ، وخاصة تلك التي تجعلك ترى وجه الحرب الحقيقي بالنسبة لقوى تصارع على الاراضي العربية من مفهومها هي او تلك التي تجعلك تقف امام الفكر الغربي الذي يقارن بين وجوده ووجود الاخرين، وبما يحقق الافضلية لاميركا وشعبها تاركا ما تبقى قيد الثغرات وقدرتها على التشفير الفكري. بما يخص الاستثناءات البسيطة في الكتاب والعاطفة القوية لرجالات الحرب. خاصة عندما تحدث عن جنازة المصارع الاميركي في حرب العراق والملقب ” اسد الفلوجة” وكأن هذه الجنازة جعلته امام معاناة الردود على الرسائل الموجهة له من عائلات الجنود الذين يوجودون في العراق او يموتون ، وتبقى عائلاتهم في ذاكرة غايتس ” وابذل كل ما باستطاعتي لكي ننتصر في العراق وأفغانستان، لكنني كنت أعرف الكلفة الحقيقية، وقد غيرتني تلك المعرفة” فهل معرفة وجه الحرب الحقيقي بين اهالي الجنود الذي احترقوا او فقدوا بعض اعضائهم او ماتوا او تشوهوا هي تلك المعرفة التي يقصدها؟ أم انه يبرز وجوه الربح والخسارة الازدواجية في بعض منها اذا لم نقل بمجملها . خاصة وأن صورة الشباب العراقي المدجج بالسلاح تختلف عن صورة الشباب الاميركي وممارسته حياته اليومية المعاصرة بحقيبة على الظهر وبأناقة لا مثيل لها كما يصورها غايتس اضافة الى الذين ” كانوا هائمين على وجوههم حتى انضموا الى الجيش، حيث وجدوا هدف حياتهم وغايتها.” فما هي غاية روبرت م. غايتس من مذكراته بكل تفاصيلها المصفاة من الشوائب الف مرة قبل تقديمها للقراء ؟ لا اعرف كيف هي مسميات الاشياء في مذكرات روبرت م. غايتس فالفرق بين الغزاة والمحررين تتخذ عدة صفات ،

حرب سيئة

وان ارتفعت كلفة الحرب خصوصا ان تم انهاء اللعبة بشكل خاطىء، لأنها ستكون ذات عواقب وخيمة كما يصفها لان كل شىئ ” يتمحور حول الظروف الميدانية للمعركة والوضع على الارض” فالحرب الجيدة والحرب السيئة هي بمثابة الامكنة التي استطاع فيها تحقيق المكاسب التي من شأنها انهاء مرحلة عالقة ضمن مقاربات توحي بالحذر مخافة انتشار الاسلحة النووية التي من شأنها قلب المعادلات وتحويل الانظار نحو اخفاقات في ظل تسارع الزمن لان ” العالم الحقيقي الذي نعيش فيه مختلفا وأكثر تعقيدا بكثير عما كان عليه قبل عشرين او ثلاثين عاما. ” فهل روبرت م غايتس هو شخص “كوزموبوليتي (عالمي الافق) ؟ ام انه وضع سناريو لسنوات كان فيها صاحب الرؤية خاصة خلال السنتين الاخيرتين ؟ ابعد من العراق :عالم معقد والفصل الخامس الذي يروي فيه عدة تفاصيل استراتيجية في لقاءات متعددة مع رؤوساء في بلدان مختلفة لتتضح الصورة التي اراد غايتس ايصالها الى القارىء، وبتحدي رفع من خلاله راية الانصباط والخوف العاطفي على افراد الجيش الاميركي الذي احاطه بالبطولات التي تحدث عنها في اكثر من فصل منح فيه نفسه صورة المخلص لافراد جيشه الذي تعاطف معه ايضا ” لم اكن اجد متعة في كوني وزيرا للدفاع بتعبير الجنود، كان هناك الكثير من الصخور في حقيبة الظهر خاصتي: حروب خارجية وحرب مع الكونغرس وحرب مع وزارتي وازمة تلو الاخرى؟ فهل تجسد كل هذه الحروب خلاصة النفس التي تروم الى احداث الانصهار العالمي؟ ام ان التوضيح في هذا الكتاب يستهدف الى وضع الماضي الزمني طي المستقبل الذي لا ينفي اهمية الردع النووي الذي بات يرمز الى القوة وان ضمن محاربة ذلك او منع الوصول الى امتلاك السلاح النووي بالكامل دون ردع او محاذير وسوى ذلك. ضعف الحماسة والمجازفة واهمية التضحيات وكيفية تعامل البيت الابيض مع الوزراء والتقدم في المسار المهنى والكثير من المفردات التي شدد عليها غايتس وتركها في اجندته الجديدة في الدفاع حيث بدأ بالكلام عن الحرب المستقبلية المحتملة، وبتحديث للجيوش كالجيش الصيني مثلا ” سيستخدم وسائل “غير متماثلة” لاحباط الافضلية الاميركية التقليدية في الجو والبحر. ” تاركا للتنبؤ افتراضات تجسد صورة المعارك المحتملة بعد سنوات، والتي تحتاج الى توسيع رقعة التمويل بشرح عن الهدر البيروقراطي، وبتفاؤل يزيد من قوة التحضيرات للحروب المستقبلية التي افترضها ويحاول التجهيز لها لاجيال ستأتي من بعده. بعد ان ترك للصفحة الاخيرة كلمات يقول فيها :” انا مؤهل للدفن في مقبرة ارلنغتون الوطنية . لقد طلبت دفني في الشعبة 60 حيث يرقد كثير ممن سقطوا في العراق وافغانستان بسلام . ان افضل شرف ممكن هو الرقاد بالقرب من ابطالي الى الابد.” فهل يمكن للاعداء المشاكسون ان يكونوا اصدقاء مشاكسين؟ وهل الفصل الحادي العاشر من المذكرات هو فصل الكوارث؟