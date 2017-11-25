شعارات المرحلة المقبلة

خدمة العراق أولاً

في ادناه شعارات اراها تصلح للمرحلة الانتخابية المقبلة والتي ينبغي فيها ان يتم العمل على ترسيخ حب الله سبحانه في نفوس المواطنين ومن ثم حب الوطن ، بدلا من حب الكتلة والحزب والولاء لرئيس الكتلة والحزب بشكل اعمى كما يحصل الان .. سواء من خلال المناهج الدراسية ام البرامج الثقافية لوزارة الثقافة التي غاب صداها طيلة الفترة المنصرمة .. وكذلك وسائل الاعلام بشتى توجهاتها كون النهوض بالعراق مسالة وطنية تعد هوية لكل عراقي غيور.

– منع البنوك من التعامل بالربا كوننا مسلمين

– نحلم ببلد جميل مادة وسلوكا

– قطاع خاص ينهض باقتصاد العراق ويقضي على البطالة

– ثورة على البيروقراطية وترهل الدولة والبطالة المقنّعة

– تحديد ساحات عمل الاحزاب وتمويلها

– خطط للبناء خمسية وعشرية وسنوية

– التقارب بين رواتب موظفي الدولة ولو كان برلمانيا

– التخلص من افواج المستشارين والحمايات وتنسيب قوات امنية لحماية المسؤول الحزبي .

– الغاء الدرجات الخاصة والعمل بالنيابة

– تمتين جهاز الامن الداخلي ورفده بالخبرات والامكانات

– ايجاد جهاز استخباراتي مستقل

– تقليص عدد الوزارات وانهاء المجاملة

-حكومة اكثرية

– اعادة كتابة الدستور

– خلق نظام رئاسي للقضاء على الفوضى الحالية

– تمتين الاقتصاد خارج ايرادات النفط

– تعظيم واردات السياحة والسيطرة على موارد العتبات

– ترقية دخل الاسرة العراقية

– منع القومسيون وتقليل الايفادات عدا الدراسية

– ايجاد مراكز بحثية رصينة للتطوير وليس للدعاية

– ترقية عمل الجامعات العراقية ومستوى التعليم

– الاهتمام الجاد بالحالة الصحية للمواطن العراقي دون تمايز

– اعادة تأهيل المصانع المعطلة باحدث تكنولوجيا

– العمل على استرداد الاموال المسروقة بكل الوسائل

– الغاء القوانين التي سوغت نهب الثروات

– توزيع ثروات العراق بشكل عادل والقضاء على التفاوت

– ملاحقة الامراض السرطانية والامراض الانتقالية الاخرى التي انتشرت في العراق.

– ايجاد محافظات جديدة بعد شطر التي تضخمت

– الغاء نظام الاقاليم والدولة الاتحادية

– تحريم كلمة طائفية او قومية بقانون ووضع اسم العراقي بدلها

– ترقية الجيش وايجاد مصانع عسكرية

– نحن نمتلك الوقود والثروات البشرية والمادية من حقنا امتلاك مصانع للسيارات والقطارات والسفن وحتى الطائرات

– توفير السكن الكريم لكل عائلة عراقية

– ترقية اداء التعاملات المصرفية والاستفادة مما يجري في العالم من تطور

– كل موفد الى دورة تطويرية عليه ان يقدم بحثا بما حصل عليه من تطوير اثناء انتظامه بالدورة ومدى تطبيقه في العراق من خلال تدريبه لعناصر مؤسسته .. وليس للراحة والكسب غير المشروع مما يدره عليه الايفاد من مبالغ كما يحصل.

– مراقبة الاسواق .. والتقييس والسيطرة النوعية ومنع البضائع الرديئة من دخول البلد.

– احكام السيطرة على المنافذ الحدودية .. كون مواردها نفطا دائما

– تنظيم السياحة وقيادتها من قبل عناصر كفوءة ومدربة

– ترقية الزراعة وعدم التذرع بالحصص المائية اذا كان هناك شعور وطني

– التعليم ينحدر الى هاوية مرعبة بجميع مراحله … ينبغي الالتفات له بشكل جذري.

– العمل على ايجاد سياسة خارجية متوازنه بما ينسجم مع توجهات العراق.

– اعادة النظر بعناصر السفارات والقنصليات التي افرزتها المحاصصة والتي يسيطر عليها ابناء وذوو المسؤولين.والوقوف على انجازات كل سفارة وتنشيط مبدأ العقاب والثواب .

– احياء عمل الملحقيات التجارية في السفارات لجلب الاستثمار للعراق دوا اشتراطات القومسيون .

– الاهتمام بالثروة الحيوانية والتوسع بالمشافي البيطرية وترقية عمل كوادرها ومراقبتهم

– توفير مستلزمات نهوض الشباب بشكل عصري كما يجري في دول العالم المتطورة .. وتحبيب البحث ووضع المحفزات له .

– اعادة النظر بجميع القوانين التي بعضها مرتبك اعتبارا من مرحلة ما بعد الدستور ، واستبدالها بقوانين تخدم القادم من الزمن .

– تنشيط عمل الجمعيالت التعاونية .. ودعم اقتصاد الاسرة التي تتعرض للاستغلال الاقتصادي .

– اقامة المهرجانات السنوية على مستوى الوزارات لتقدم الوزارة انجازاتها امام الجماهير .والمشاركة في المعارض الدورية العالمي منها والوطني .

– وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. بعيدا عن الولاءات.- نامل من الشعب العراقي ان يتصالح مع نفسه وانهاء عمليات الثار، والتوجه لبناء الحضارة العراقية واعادة الامجاد .

نحن نطرح بعض شعارات المرحلة المقبلة التي تحتاج الى ثورة في الاداء لخدمة العراق.

حسن علي خلف – بغداد