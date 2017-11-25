رسالة: رِحيل لا يحمل موعداً للعودة

تلك الأريكة المُزجعة كفاها ثباتاً امام ناظري لونها المخملي بدا لي كَنسجً قديم مِن الأفكار البالية وتلك اللوحة المُعلقة بمسمار مَعدني بدت لي شاحبة ومبتذلة في ألوانها لا تملك قصة مُعينة رُبما قد أُختيرت من معرض رسامٍ مُبتدئ ، لوهلةٍ تحرك ناظري مُلفتاً لـ ذهني يُردد .. إذا لِّما والدتي مُحتفظة بتلك الأكواب جانبية الموضع على ذلك التلفاز ذي الإطار السبعيني ، وما بال حاجيّات والدي كَذلك السيف المُنسدل مِن أعلى الحائط إلى ماذا يعني .. ! الفضول ينتابني حول تلك الأشياء بدت لي مُهمة وأحاول عدم نسيانها قبل أن يحين موعد رحلتي فـرُبما ما مِن عودةٍ بعد الرحيل إلا كومةٍ من القصص التي أنسجها في مُخيلتي لأرسمها فيما بعد على شكل سيناريو نهائي يُصوُّر حول عيَّنيْ عند مماتي ، الوقت تأخر ودقت الساعة الثانية عشر بدأ مُنتصف الليل وغداً صباحاً سَيحين موعد الرحيل يا لغرابة هذهِ الرحلة العصبية تراودني بين حين وحين لِّما كل هذا ، أيعقل إنني لن أعود. كيف أخبر محبوبتي بهذا الأمر ! سيكون إخفاؤهُ صعبٌا جداً لكنها ستبقى سيدة إحلامي وأن عصف بي العُمر الذابل وتهاوى بي إلى أن جعلني في حقبةٍ زمنية لا مفر مِنها الأمر بدا لي عصيباً جداً مِّما جعلني أكتب لها رسالة ورقية مُمتنع عن مكالمتها هاتفياً في زمن التطور هذا الذي يَعج بطرق التواصل إلا أن الأمر لم يكُن بهذهِ السهولة بدأت أكتب إلى أن مرت ساعة زمنية كاملة وكتبتُ جُّل مشاعري حتى قلبي بدا لي غريباً عن نفسي أصبح مُهشماً مُمتلئا بالخوف فـكتبتُ وكتبتُ إلى أن نفذ الحبر فبدت لي النهاية . رُبما كان علامةً واضحة لعدم العودة لأنهُ ما عاد يكتُب لم يكن هنالك توقيعٌ حتى ! كأنهُ قد نسج كفني مُبكراً ليجعل منهُ دليلاً كافياً لعدم عودتي .

الاء السامرائي