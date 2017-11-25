الزواج خارج المحكمة وضغط الظروف

يعد عقد الزواج وفقا لقانون الاحوال الشخصــــــية رقم 188 لسنة 1959 (النافذ) من العقود التي تنعقد بأيجاب وقبول من كلا الطرفين بشرط اتحاد الايجاب والقبول وان يشترط كذلك البلوغ واكتمال حقوق الزوجة… وهناك بعض العقود تعقد خارج المحكمة بمختلف التسميات على اعتبار ان الامر الشرعي يحجب الاعتبار القانوني. والمتتبع للزواج فانه اشهار امام الكثير من الظروف والتحديات والصعوبات حيث يلجأ بعض الشباب الى الزواج خارج المحكمة فمثلا البطالة قد تحول دون الزواج وعدم القدرة المالية التي تدفع الشباب الى وضع الاهل امام الامر الواقع هذا ما صرح به بعض من منادي هذا المبدأ … وان متاعب المعيشة وارتفاع الايجارات وغلاء المهور أدى الى قيام قسم من هؤلاء الشباب الى ان يتزوجوا خرج المحكمة والذي يفتقد الى ابسط صور العقد الصحيحة ومنها وجود الشهود والاشهار وهناك نوع من العقود التي تبرم خارج المحكمة بها شهود (( عقد السيد )) الرسول (ص) يقول (أو لموا ولو بشاة)) اي لابد من الاشهار في عقد الزواج ويمكن تصديقه وفي نظر بعض المختصين بالاحوال الشخصية يعده مخالفة الاهل والخروج عن ارادة العائلة وبالتالي يؤدي الى مشاكل وضياع هؤلاء وبع سلبيات كثيرة اهمها الصعوبات المستقبلية والتي تواجه الزوجين والمجتمع فالمجتمع العراقي يقدس الطقوس ويحترمها فالزواج خارج المحكمة له سلبيات على الرجل والمرأة على حد سواء . ومن المستقرى للاحداث يجد ان سلبيات الزواج خارج المحكمة تقع على عاتق الاباء فلا بد من توعية أولادهم ونصحهم وحثهم على الحفاظ على الاعراف والتقاليد الموجودة في مجتمعنا والابتعاد عن العادات والتقاليد الاتية من الغرب فهناك افكار جاءتنا من الخارج وهي لا تلائم طبيعة مجتمعنا ولابد للام ان تتابع بناتها وتحثهن على الالتزام بالعادات والتقاليد الاصيلة والابتعاد عن التقليد الاعمى للافكار المقلبة من جهات تريد الاضرار بالمجتمع ككل . ومن هنا فالمتتابع للزاج خارج اطار المحكمة سلبيات قد تؤدي وانحرافات ومشاكل لاحصر لها اذ قد يتضح فيما يعد ان هذه الفتاة متزوجة من شخص اخر وهنا تنشب المشاكل التي لاتوجد في داخل المحكمة مع ابراز المستسكات التي تطلبها محكمة الاحوال الشخصية حتى عند ولادة اطفال عن طريق هذا الزواج فكيف يسجلون … !! اذ يحتاج الامر الى تثبيت العقد وتصديقه وفحص الاولاد لتثبيت الاعمار ومن ثم عندما يغادر الزوج موطنه ويترك الزوجة فكيف تواجه المشكلة ومن هنا فالذي يمتلك القاعدة الاساسية والحصانة التي تحول دون وقوعه في المحذور او انجرافه أمام هذه الافكار الجارفة , ان من يقع في الزواج خارج المحكمة في الاعم الاغلب هم الذين لم ينالوا نصيبهم من التربية الصحيحة … ومن هناك ننشد فنقول ان عقد الزواج يجب ان يسجل في المحكمة وفقا للمادة (10) من قانون الاحوال الشخصية النافذ حيث صدر المشرع عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة ويحال مرتكبه الى محكمة التحقيق اما حالات الانكار للزوج لهذا الزواج فأن هذه الظاهرة تزداد بوجود الفقر والبطالة والتفكك الاسري .

صلاح الحسن