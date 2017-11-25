زهرة الرصافي تحت الأرض – هادي عباس حسين

كنت متأملا وبلهفة أن اجد ما تمـــــــسكت به وانا ارتدي ملابسي بسرعة فائقة في صبيـــحة يوم من الايام الاولى لفصل شتائنا البارد وفي مخيلتي أن اربط بان الـــــــــزهرة التي تنمو فوق الأرض والتي تنمو تحتها هو الذي تعمدت على عدم تركه مطلقا أن أتتبع هذا السهم الذي قادني إلى ســــــرداب تحت الأرض في دهلـــــيز يعم فيه الظلام لولا تلك الاضوية توقفت متسائلا أول وجه واجهته بابتسامته عندما سألته:

– اين زهرة الرصافي ؟

تبسمت عندما اجابني

– لقد وصلت..نعم ..

بقيت مذهولا وباستغراب لارد عليه

– .. زهرة الرصافي ؟

يا للعجب تمثال الرصافي فوق الأرض وزهرته تحت , حاولت ان أقف لانعم النظر بالمكان وجدته عبارة عن مجموعة مكائن للطباعة والتي تسمى(o.t.g) وصوتها الذي يدوي في المكان وبسرعة فائقة تبادر لذهني سؤال له

– انت صاحب المطبعة ؟

ضحك كأنه أحس بمرارة السؤال وأجاب

– انا عاملا بها..انا وليد صباح حميد تولدي في عام 1983 اسكن في الكاظمية..خريج الدراسة المتوسطة..

اعمل صحافا منذ كان عمري (14) سنة..و..و..

قاطعنا رجل في متوسط عمره عندما وقف متسائلا

– تفضل ..

بادر هذا الصحاف مخاطبا إياي

– أقدم لك صاحب المطبعة..

بوجهه المألوف وبنظراته الترحيبية نطق

– تفضل أستاذ ..انا إبراهيم علي إبراهيم ..

لعلها مكائن أربع جعلت المكان يضج بأصوات عديدة حتى بالصعوبة اسمع رده لقد بقيت واقفا انظر الى عمل هذه الماكينة بل بالحقيقة لم اجد مجالا لكرسي اجلس عليه قبل إن أتابعه بسؤال فهم قصدي وأعجبتني نباهته وفطنته وذكاؤه قائلا:

– هذه ماكيــــــــنة طباعة ( o.t.g) صنع الثــــــمانينات وليـــــست ماكنة (ليتر) التي صنعت في الخمسينات والتي اعتقد انها مرسومة في مخيلتك..

نعم فأنني رايتها في مطبعة الإنعام كانت أكثر ضخامة في الحجم وقد اتخذت حيزا كبيرا من مكانها.

ظل يحدثـــني بإسهاب عن عمل هذه المكائن وشرح لي باختصار بان هناك مكائن أكثر تطورا في العالم فهذه من جيل مكائن الثمانينات صاح مناديا على عامله الصحاف وليد ان يــــنادي على بائع الشاي الذي رايته في بداية نــــــزولي لما رمقته بنظرات عند السلم الذي أوصلني إلى هذه الأجواء المفعمة بالمحبة والإخلاص والتفاني تحسست ان كل العاملــــــــــين في هذا المكان الذي هو تحت الأرض عبارة عن عائلة واحدة تعـــرفت عليــــها وهم حيدر ابو نور وســــــــيد نور وإبراهيم ووسام وسيد عباس ومحمد ويوسف و حجاوي صاحب الصوت العالي ورزاق, قبل ان أغادر المكان مطبعة زهرة الرصافي سالت صاحبها:

– ما هو رأيك بوليد الصحاف.؟

أجابني بكل صراحة

– انه يعمل بجد ومخلص في عمله ومرتب في تعامله مع الآخرين ..و..و..

قبل ان يحـــــدثني عن صفاته الأخرى سحبت خطاي عبر السلم لأجد تمثال الرصافي يواجهني بوقفته البهية شعرت انه يخاطبني بزهو وافتخار…