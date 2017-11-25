مدرسة الحرامية – ظافر قاسم آل نوفة

بعد ما شاب رجع للكتاب .. ولم لا نعود لأيام الدراسة ولو بالذكريات فقد كنا في فصل دراسي لإحدى المراحل وكان الطلاب أشبه بمدرسة المشاغبين التي شاهدناها وما زلنا نتفرج عليها كلما عرضت فصولها على شاشات إحدى الفضائيات .

(احمد) كان طالباً بليذا وبديناً في الوقت ذاته وكلما يتوجه له الأستاذ بسؤاله ولو كان بسيطا جوابه (ما ادري ، لا اعرف ، لا اعلم) ومن هذه الإجابات المتفق عليها ، وكان كثير التغيب عن المدرسة.

(باسم) كان ثرثاراً وكثير الكلام ولا يفهم منه شيئاً وإذا توجه له سؤالا عن المبتدأ والخبر يدخل المعلم في دوامة لها أول وليس لها أخر يبتدئ كلامه عن ثقب الأوزون وصلا إلى (السعلوة) إلى إن يعلن العم (خلف) موظف الخدمة في المدرسة انتهاء الحصة الدراسية.

(ياسر) كان يدعي الشقاوة وكثيراً ما يشترك في (عركة) مع الصفوف الأخرى وكانت شعبة (ج) أكثر شقاوة من شعبتنا وتبدأ هجوما علينا بمساندة شعبة (د) لان بينهم تحالفاً قوياً إضافة إلى إن ابن المدير معهم بمعنى (ننكتل ونذهب إلى المدير لاكتمال الكتلة).

(حمودي) الله اليستر منه كانت يداه خفيفة وسريعة في كل شي وخصوصا في سرقة الأقلام والمحتويات الأخرى الموجودة في الحقيبة ولا تسلم من خفته الفلوس وان كانت (مضمومة) في الملابس ، وفي إحدى محاولاته الناجحة سرق حقيبة المعلمة وكان فيها مبلغ كثيراً بالأحرى جميع الراتب إضافة إلى كيس (كلينكس) وبعض أدوات المكياج.

(تحسين) كان مخبرا سريا معتمداً من قبل أدارة المدرسة وكان لا ينقل إخبار الطلبة المشاكسين لأنه يخاف منهم (خوفت الحية) والطلبة الفقراء هم الضحية دوما ، والمشكلة إن الإدارة حاولت في أكثر من مرة تبديله ولكن جذوره (واصلة لذاك الصوب)

شخبار البرلمانيين .. نتمنى إن يكونوا بألف خير .. وارجوا منكم إن لا تخبطوا (مي بالدهن).

النتيجة صفر بكل المواد