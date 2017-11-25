لائحة الإرهاب الأمريكية – حسين علي الحمداني

أمريكا أرادت أن تغازل أطرافاً محلية وأخرى إقليمية عبر درجها أحد فصائل الحشد الشعبي العراقي على لائحة إرهاب الكونغرس الأمريكي،وأيضا أرادت أن توصل رسالة للحكومة العراقية إن دور الحشد الشعبي في العراق قد أنتهى بإنتهاء معارك تحرير العراق من داعش وعلى هذه التنظيمات أن تتخلى عن ولائها الآخر وتصبح جزء من القوات المسلحة العراقية، وواشنطن تناست إن الحشد الشعبي هو جزء من القوات العراقية بموجب قانونه الذي شرع من قبل البرلمان العراقي.

هل أمريكا لا تعرف جيدا دور الحشد الشعبي في مقاتلة تنظيم داعش ؟ بالتأكيد تعرف جيدا الخبرات الممتازة التي أكتسبها هذا الحشد عبر معاركه العديدة، تذرعها بأن حركة النجباء التي أدرجها الكونغرس ضمن لوائح الإرهاب ذرائع واشنطن كان تسليح هذه الحركة بسلاح إيراني وتدريب إيراني وواشنطن تعرف جيدا إن حتى الجيش العراقي وقوات النخبة سلاحها من دول عديدة وتدريبها من قبل المانيا وفرنسا وأمريكا نفسها وطالما فاخرت واشنطن بإنجازات جهاز مكافحة الإرهاب الذي دربته القوات الأمــــــــريكية ، وإن المانيا تدرب وتسلح البيشمركه وإن بريـــــــــطانيا لديها من تدعمه، أين الخلل؟

ربما لأن لإيران دور في تدريبها وتسليحها،ما الضير من ذلك طالما إن العدو هو(داعش) وإن كل فصائل الحشد الشعبي ومعها القوات العراقية ومعهما 55 دولة كانت تقاتل هذا التنظيم سواء في العراق أو سوريا وأحيانا تتداخل المعارك بين أراضي الدولتين كما حصل في المعارك الأخيرة.

أمريكا مخطئة عندما تكون جزءاً من اللعبة الطائفية في المنطقة لأنها بذلك تتخلى عن دورها كدولة ظلت ترفع شعار محاربة الإرهاب والفكر والمتطرف فلماذا تعامل من هزم داعش على إنه إرهابي ، الخطر يكمن في إن أمريكا ربما لا تريد للعراق أن يستقر وترغب للمنطقة أن تظل في حالة فوضى بعد أن فشل مشروع داعش في العراق وسوريا معا.