كلام * كلام

التكوين المعرفي – فيصل جاسم العايش

لا يكون المثقف مثقفاً بمفرده ,انه نتاج وعي وقراءات ودأب واسع على المعرفة والتأمل والتفكير واسماء اخرى كثيرة لها وجودها في التاريخ مؤثرة فيه سلباً او ايجاباً واطلاعاً على معارف وعلوم امم وشعوب اخرى في لغاتها آلام وعبر ترجماتها ،واختزالاً وتنوعاً لمجايليه ومن سبقهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الميدان الذي وجد نفسه فيه كاتباً روائياً او شاعراً او مسرحياً او رساماً او أي من اجناس وفنون الثقافة والمعرفة ،وبذلك تتكون هويته الشخصية التي ستصبح الاساس الامتن لحياته الثقافية .

المثقف مجموعة مثقفين سبقوه او جايلوه ،فهو لم يكتسب الثقافة والوعي الا عبر الدرس والتمحيص والتعليم المستمر في معاهد الدراسة اولاً،وثانياَ في معاهد الحياة ومكتباتها مع قدرة وافرة على التأمل والتفكير واستنباط واستشراف الدلالات الموحية لمكنونه المعرفي ،فهذا التكوّن الخاص انما نشأ عن وعي مسبق واصرار وتحد بغية الوصول الى درجة ما من درجات السلم الابداعي فلا يكون الروائي روائياً دون ان يتعرف على طرق كتابة الرواية ومداخلها ورسم المخطط البياني لحركة الشخصيات داخــــــل النص وعلاقاتها مع بعضها فضلا عن التمكن اللغوي من صياغة الافكار صياغة لغوية يتقبلها القارئ ولا ينظر فيها بل ويستسيغها طامحاً الى معرفة نص آخر للمؤلف ذاته ،وبذلك تتحـــــــقق العلاقة الجــــــدلية بين المؤلف وقارئه .

والامر ذاته بالنسبة للشاعر اذ لا بد له من ان يكون قد اطلع على تجارب المئات من الشعراء منذ عصور الشعر الجاهلي الاولى الى يومه الحاضر ،فضلاً عن تجارب المعاصرين له ،بحيث تتأسس عنده رؤية نقدية تتيح له التمايز والاختلاف عن سواه لكي لايقع في دائرة التشابه والتماثل ،وهل يتحقق ذلك دون ان يكـــــــون للشاعر حس نقدي في الاساليب والصور والبلاغات والاتيـــــــــان بجديد يحسب له لا عليه .

ان رساماً لم يطلع على لوحات فنانين آخرين ممن سبقوه تاريخياً ومعاصرة لن يستطيع ان يحقق له بصمته الواضحة الخاصة به واسلوبه المتفرد الذي يدل عليه وبذلك تتأسس شخصيته الفنية وذوقه بالالوان والموضوعات واختياراته التي سوف نعرف مستقبلاً انها من صميم رؤيته الخاصة. كل هذا يقودنا الى القول ان المثقف لا يضع ثقافته في سراب ،بل هو يصنعها من كم معرفي هائل سبقه اليه آخرون وآلت اليه بعدئذ ليكون واعياً ومدركاً ومتجلياً في صناعة موهبته وبريقها الادبي والفني .