رئيس مجلس ديالى يدعو لتسريع عودة النازحين ومعالجة المشاكل التي تعترضهم

الدايني يطالب الداخلية بدعم مفارز مكافحة المخدرات

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني وزارة الداخلية ، الى دعم مفارز مكافحة المخدرات في المناطق الحدودية ، محذرا من تحول تلك المناطق الى بؤر لترويج المخدرات .

وقال الدايني لــ (الزمان) امس ان (المناطق الحدودية في ديالى تعاني تحديات في اطار بروز تجارة وترويج المخدرات من خلال شبكات وعصابات بدأت تنشط في السنوات الاخيرة) .

وحذر الدايني من (تحول المناطق الحدودية الى بؤر لتجارة المخدرات ، داعيا وزارة الداخلية الى دعم مضاعف لمفارز مكافحة المخدرات في تلك المناطق) .

واكد رئيس مجلس محافظة ديالى ، ان (الاجهزة الامنية المختصة نجحت في تفكيك واعتقال افراد اربع شبكات لترويج المخدرات في الاشهر الماضية ، ما يدلل على وجود نشاط واضح يجب ان يحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الجهات المعنية) .

من جهة اخرى أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ، أن (جميع التقارير الاستخبارية المتوفرة لدينا تؤكد بما لا يقبل الشك بأن ما تبقى من فلول ما يسمى بولاية ديالى الداعشية داخل المحافظة لا يزيد عن 100 مسلح منتشرين في خلايا نائمة في جيوب ومناطق مرصودة من قبلنا) .

وأضاف الحسيني لــ (الزمان) ، أن (قوة داعش لا يمكنها أن تحتل أية منطقة وما تقوم به حاليا هي هجمات تأخذ اطار اللصوصية من ناحية الاستهداف والهروب من أجل اعطاء رسائل بوجودها لكنها فقدت تأثيرها والقوات الأمنية تحقق انجازات يوماً بعد آخر في إنهاء تلك الفلول) . وأكد الحسيني، أن (الأجهزة الامنية منعت تسلل العشرات من دواعش الحويجة صوب ديالى من خلال حوض الحاوي شمال بعقوبة، بعد تعزيز الاطواق الامنية ونشر النقاط المتعددة) ، مبيناً أن (انهاء خلايا داعش يحتاج بعض الوقت لأنه يعمل بصورة خلايا نائمة وهذا الامر معني به الجهد الاستخباري بالوقت الراهن) .ودعا الدايني ، الى التسريع بعودة الاسر النازحة والانفتاح على المشاكل التي تعترض عودتهم مؤكدا ان أزمة النزوح القسري ستبقى قائمة للعام المقبل.

اعطاء رسائل

وقال الدايني لــ (الزمان) امس إن (أزمة النزوح القسري ستبقى قائمة للعام المقبل 2018 ولن تغلق العام الجاري 2017 رغم محاولاتنا الكبيرة في هذا الاطار).

واضاف الدايني ، أن (هناك اكثر من 10 الاف اسرة نازحة ما تزال خارج مناطقها المحررة) ، موضحا أنها (تعيش اوضاعا مأساوية من فقر وعوز في ظل شح الدعم الحكومي والمنظمات الانسانية) .

ودعا رئيس مجلس محافظة ديالى الحكومة المركزية ، الى (اعطاء ملف عودة النازحين زخما اكبر من خلال تسريع وتيرة تدقيق ملفات الاسر، واعطاء الضوء الاخضر بإعادتها والانفتاح على كافة المشاكل التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم المحررة) .

الى ذلك أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى عن استلامها رحلات مدرسية من قبل منظمة اليونيسيف الدولية ، مؤكدة ان الرحلات المدرسية التي تم استلامها سيتم توزيعها ضمن خطة اعدت مسبقا .

وقال مدير قسم الادارة والتجهيزات علي عباس شهاب لــ (الزمان) ، ان (المديرية العامة لتربية ديالى استلمت 648 رحلة مدرسية من اصل (1040) رحلة تم تجهيزها من قبل منظمة اليونيسيف الدولية) .

واضاف شهاب ، ان (منظمة اليونيسيف الدولية أنجزت في وقت سابق ترميم وتأهيل عدد من المدارس المتضررة بفعل العمليات الإرهابية في اقضية المحافظة المختلفة حيث تم تجهيز تلك المدارس بالأثاث المدرسي المتمثل بالرحلات المدرسية من اجل معالجة مشكلة النقص الحاصل في اعدادها نتيجة تعرضها للدمار والتخريب) .

رحلات مدرسية

واكد شهاب ، ان (الرحلات المدرسية التي تم استلامها سيتم توزيعها ضمن خطة اعدت مسبقا بالتنسيق مع قسم التخطيط التربوي واقسام التربية في الأقضية) ، لافتا الى انه ( تم مفاتحة وزارة التربية – المديرية العامة للتجهيزات لغرض تجهيز مديريتنا بالمستلزمات التربوية الضرورية من اجل تهيئة الاجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة والتلاميذ) .

ومن جانب آخر طالب عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني أدارة المحافظة والأجهزة الأمنية ، الى ( أخذ دورها للحد من تجاوز المزارعين على قناة مندلي) . واضاف الكيلاني لــ (الزمان) ، ان (قناة مندلي تغذي ناحيتي مندلي وقزانية وقراهما بالماء الصالح للشرب ، بعد انقطاعه أكثر من شهر بسبب التجاوز ، ما سيجبر بعض القرى والعوائل للنزوح خارج حدود الناحيتين ، الامر الذي سيؤدي الى عواقب سلبيه نتيجة ذلك) .

مؤتمر أمني

فيما عقد قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي مؤتمر امني مع مختاري مدينة بعقوبة وضواحيها في مقر قيادة شرطة ديالى حول التعاون الامني لعمل المنظومة الامنية والمختارين.

وبين قائد شرطة ديالى لــ (الزمان) ، ان (المختار جزء مهم في عمل المنظومة الامنية وهو عضو ضبط قضائي ويؤدي واجبا وطنيا واجتماعيا مهما ومساند اخوانه في المؤسسة الامنية في اداء واجباتهم في استتباب الامن والاستقرار لمناطقهم) .

واضاف السعدي ، أن (المرحلة السابقة انتهت ولا عودة لها ولن نسمح لبعض العناصر الارهابية التي تحاول ان تعيد نفسها لممارسة اعمالهم الاجرامية بفضل تعاون الاهالي والاجهزة الامنية في جميع مناطق محافظة ديالى) . مطاردة مجرمين

ووجه قائد شرطة ديالى المختارين بـ ( ضرورة الاخبار عن الارهابيين العائدين والمختبئين في مناطقهم وخلق دور فعال في القاء القبض عليهم ومطاردة المجرمين والتأكد من الشخص الذي يعطى له تأييد سكن وجرد العوائل ضمن الاحياء السكنية بما فيها العوائل النازحة والعائدة ومتابعة الاشخاص المطلق سراحهم) ، لافتا الى ان (اغلب الارهابيين الذين القي القبض عليهم هم من المطلق سراحهم مؤخرا ، مشددا على ضرورة التركيز على اهمية التعايش السلمي بين افراد المجتمع) .

عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري اكد لــ (الزمان) امس انه (بعد مطالبتنا وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom تم تجهيز مركز صحي شروين في ناحية المنصورية ضمن قضاء الخالص بالأجهزة الصحية والمواد اللازمة) .

واضاف الجبوري لــ (الزمان) ، ان (الأجهزة المجهزة من قبل المنظمة تضمنت جهاز تخطيط القلب ، جهاز قياس الضغط ، جهاز سونار ، جهاز ابو صفار ، كرسي نقل المرضى ، مكيفات هواء وغيرها من المعدات الطبية التي كانت مفقودة بعد تحرير منطقة شروين من دنس داعش الارهابي الذي سلب ونهب كل شيء) .