النزاهة تطالب المالية بالحد من شبهات قروض المصرف الزراعي

بغداد – داليا احمد

طالبت هيئة النزاهة وزارة المالية بضرورة وضع حد لعمليات الفساد الإداري والمالي التي تشوب معاملات القروض الزراعية في فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظتي ميسان وديالى.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (تنفيذ العديد من عمليات الضبط التي تمت بالتنسيق مع محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في فروع المصرف شملت ضبط حالات تنظيم معاملات وصرف مبالغ قروض زراعية دون علم ذوي العلاقة وبدون ضمانات وبشكل مخالف للقانون والضوابط)، محذرة من (تكرار المخالفات المرتكبة في تلك الفروع التي باتت ظاهرة لافتة الأمر الذي دعا الهيئة إلى تنفيذ العديد من عمليات الضبط بالجرم المشهود طالت عدداً من مسؤولي وموظفي فروع المصرف)، حاثا (الوزارة على ضرورة اتخاذ وقفة جادة للحد من تكرار تلك المخالفات).

تقديم استقالة

من جهة اخرى نفت الهيئة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم رئيس الهيئة حسن الياسري استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي . وتابع البيان ان (الياسري كان قد قدَم استقالته إلى العبادي خلال العام الماضي لكن طلب من الياسري التريث لحين إيجاد البديل)، مشدداً على أن (الياسري اكتفى بطلبه الأول). وكانت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لطلب الاستقالة ادَعت أنَّه مُقدم من الياسريِّ للمرة الثانية.بدوره , كشف النائب عن كتلة الاحرار غزوان الشباني عن مافيات تبيع جوازات سفر دبلوماسية.

وقال الشباني في بيان امس (نطالب بفتح تحقيق عاجل بشإن اصدار جوازات دبلوماسية لموظفين في النزاهة) على حد تعبيره. عادا (ذلك مخالفا للقانون).

مشيرا الى (وجود مافيات تبيع جوازات دبلوماسية لمجموعة من التجار وفق مبالغ طائلة) على حد قوله).

الى ذلك اصدر مجلس القضاء الاعلى حكما بالسجن ست سنوات ضد موظف قام بسرقة حمولة من مواد التموينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة نظرت بقضية موظف في الشركة العامة للنقل البري متهم بسرقة حمولات مواد تموينية).

وأضاف أن (المحكمة أصدرت قرارها بعد ثبوت الأدلة بالسجن ست سنوات ضد المتهم عن جريمة السرقة), وتابع ان (القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات).