لم تكن وحدك – عبد المحسن عباس الوائلي

لم تكن وحدك يازميلي وصديقي العزيز فكلنا نتألم مثلك هو الالم ولكنه متعدد الاسباب ابكيتني واحزنتني ولكن العين بصيرة واليد قصيرة وثق بالله لايرفه عن نفسك تغريد بلبل ولاخرير نهر ولاحفيف شجر سواء لديك ليلك ونهارك وصبحك ومساؤك قلت هذا لزميل لي احيل الى التقاعد ولم يعد قادرا على مغادرة داره لمرض الم به، اثناء زيارتي له متفقدا احواله. ولما رأني هب من فراشه متمايلا لايقوى على الوقوف وهو في الماضي القريب كان بطلا من ابطال المقاومة والنضال في مقارعة الاستعمار. وكم سجن وعذب، فلم ترهبه السجون المظلمة الرهيبة ولم تقهره الة التعذيب في سبيل الحرية والاستقلال.

ولما رآني محدقا بي باستغراب انهمرت من عينيه الدموع مرتميا على فراشه تغص في حلقه كلمات الاعتذار لعدم تمكنه من الترحاب بي. فطيبت خاطره بكلمات التشجيع وبالصبر كما كان صبورا على الشدائد والمحن اثناء نضاله وعمله الوظيفي.

فأجابني: كنت صبورا عندما كانت قادرا على قهر المحن والشدائد، اما الان فمن اين لي القدرة على ذلك بعد ان استنفذت جميع مدخراتي من القوة والنشاط وانا لا اقوى على النهوض من فراشي.

الم يطلقوا على المحال على المعاش (مت قاعدا) وها انذا اموت مقعدا لايدري بي احد، حتى اكثر زملائي لا يقدرون على تفقدي لانهم مثلي يشكون من الامهم واوجاعهم وهم غير قادرين على درئها وعلاجها بسبب العوز والفاقة والحرمان من ابسط القواعد الانسانية.

أهكذا يكافأ المحال على المعاش؟ متقاعدا مقهورا منبوذا في كهف الظلمات الخالي من النور والماء النقي فراتبه التقاعدي الذي لايستر عورة الجسد ولايسد رمق الجائع ولايروي ظمأ العطشان. هكذا قدر لنا ان نعيش في بلدنا نعطي كل طاقاتنا لشعبنا وعندما نستنفد هذه الطاقات يلقى بنا في جحورنا مسنين لنموت متقاعدين مقهورين محملين اولادنا الالم والهم والحزن وهم غير قادرين على اسعافنا وتخفيف الالم عنا. لان اجنحتهم لم تستكمل نموها لتقوى على مجابهة الحياة.

فطرقت رأسي في حزن والالم يعصرني ويمزق احشائي لانني لا استطيع مد يد المساعدة اليه وحالي مثل حاله.. ان الذين قدموا حياتهم رخيصة للذود عن حياض وطنهم والدفاع عن كرامة امتهم الا يحق لهم ان يقضوا ما تبقى من الحياة بعزة وكرامة؟ ايجب ان يذل ويسحق المتقاعد اخر ايام عمره ليموت كالعنزة الجرباء منبوذا مقهورا يلف بكفن نسيجه الهم والغم وحيطان رمسه محبولة بالالم والحزن.. اثناء حديثه كان العبرات تختنق في فمه والدموع الحزينة تنسال من عينيه الغائرتين لتسيل على وجنتيه متخذة من اخاديديها المتجعدة التي رسم معالمها المرض والحرمان مسيرة لها لتشهد على بؤسه وشقائه وحزنه. وبعد ايام قضى نحبه غير اسف على هذه الحياة الظالمة الظلومة. فأسرع اهل البر والخير بدفع نفقات ترحيله الى مثواه الاخير مع بعض زملائه المتقاعدين الذين ينتظرهم هذا المصير الحزين ونحن في بلد تعلن حكومته انها تملك ميزانية انفجارية.. فأين اثار انفجارها غير البؤس والحرمان.