الحكيم يدعو إلى إعادة النازحين للمشاركة بالإنتخابات

الجبوري: العراق متجه نحو إعمار المناطق المحررة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الامريكي دوغلاس سيليمان عودة النازحين الى مناطقهم المحررة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعراضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المشترك لمواجهة تنظيم داعش كما بحث تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة وملف عودة النازحين الى مناطقهم المحررة).

رحلة مهمة

واكد الجبوري ان (العراق وبعد القضاء على داعش يتجه نحو مرحلة مهمة تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية من اجل المضي بعملية اعمار شاملة لاسيما في المناطق التي تضررت اثر المعارك ضد الارهاب), واضاف ان (هناك المئات من العوائل النازحة لازالت تعيش ظروفاً قاسية في مخيمات النزوح المنتشرة في البلاد), داعيا الى (بذل جهود استثنائية محلية ودولية من اجل الاسراع بعودتهم الى مدنهم المحررة ضمن توقيتات زمنية محددة). من جانبه اكد سيليمان (دعم بلاده للعراق وفي المجالات كافة), مشيدا بـ (دور الجبوري وجهوده في ضمان امن واستقرار البلاد). من جهة اخرى دانت السفارة الاعتداء الارهابي الذي استهدف احد الاسواق في محافظة صلاح الدين اول امس الثلاثاء. وقال بيان امس ان (السفارة تدين الهجوم الجبان بشاحنة مفخخة على سوق للخضار في قضاء طوزخورماتو الذي اسفر عن استشهاد اكثر من عشرين من العراقيين الابرياء وجرح العشرات منهم), مشيرا الى ان (رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد ان الحرب ضد داعش في العراق لم تنته وان الحملة العسكرية ضد الارهابيين باتت قريبة), منوها الى ان (هناك مجاميع تحاول زرع الرعب في قلوب الشعب عن طريق هجمات معزولة لا جدوى منها), وتابع البيان ان (الولايات المتحدة والتحالف الدولي مستمران في شراكتهم مع القوات الامنية العراقية لتقديم المشورة لها وتدريبها وتجهيزها للقضاء على الارهاب كونه تهديدا للعراق).

قانون قديم

من جهة اخرى خير رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم البرلمان اما بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب أو التصويت على القانون القديم. وقال الحكيم في بيان امس إن (العملية الانتخابية مقدمة ضرورية لإنجاز الانتصار الكبير), داعيا المواطنين إلى (الاسراع في التسجيل البايومتري واستلام بطاقات الناخب والتهيؤ للملحمة التي تعد حدا فاصلا لمرحلة سياسية جديدة), وحث الحكيم المفوضية العليا للانتخابات وفريقها الجديد على (العمل لتحقيق عملية انتخابية نزيهة وشفافة ومحايدة وواضحة تطمئن جميع المواطنين بأن اصواتهم ستكون محفوظة في تلك العملية), مشددا على (ضرورة توفير المناخ الأمني وإعادة النازحين إلى مدنهم ليكونوا على استعداد للمشاركة في الانتخابات وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة وتوفير تخصيصات مالية للمفوضية لأجراء الانتخابات), داعيا مجلس النواب إلى (تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب الجديدين أو التصويت على القانون القديم ليكون المعمول به للمرحلة المقبلة).