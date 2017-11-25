العنف الأسري ضد الأطفال – نور البدري

تتطرق الى اسماعنا كل يوم قصص من الناس او وسائل الاعلام تتحدث فيها عن العنف الاسري ضد الأطفال، قصص وحشية ومرعبة فيها قمع للطفل في ظل اسرته من قبل الاب والام او الاخ او زوجة الاب، فبدل ان تكون تلك الاسرة الحضن الدافئ والصدر الحنون للطفل و المؤسسة الاولى في تربيته واهميتها في بنائه و تنشأته ليكون فرداً سوياً و نافعاً في المجتمع، نرى العكس في بعض الاسر التي تمارس السلوكيات المنحرفة المتمثلة في العقوبات النفسية والجسدية ضد الاطفال وما تسببه من اثار سلبية وسيئة على نفسيته وعلاقته مع محيطه وبيئته فيصبح اكثر عرضة للاصابة بالأمراض النفسية عند بلوغه وكبره فتتكون عنده نفسية عدوانية ومريضة قد تؤدي في بعض الأحيان الى صناعة المجرمين والقتلة في المجتمع لذلك على المشرعين ان يسنوا قوانين تحمي الطفل من تلك الممارسات غير السوية سواء في الاسرة او المجتمع وحتى المدرسة، قوانين تمنحه حق العيش بكرامة واستقرار وتعليم مجاني وضمان مستقبل افضل وحماية جميع مصالحه الصحية والاقتصادية وحمايته من شتى انواع الاستغلال والعنف . وقد اوصت الجمعية العامة للأُمم المتحدة في عام 1954بأن تقيم جميع الدول يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم بين الأطفال على النطاق العالمي. وعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل لتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة لخيره وخير المجتمع. ارجوك يا امي احضنيني ، اريد ان تمسدي بيدك على جسدي الناعم لا ان تستخدميها اداة لضربي وتعذيبي.. فأنا المعذب في بيتي، اخاف ان يخرج صوتي العالي ، فاعاقب عليه.. اريد ان اركض، العب، اصرخ براحتي فهنا بيتي.. ارجوك يا ابي انظر الى زوجتك فهي توبخني من دون سبب.. انا المنبوذ من الجميع، لا اجد من يحبني فكيف سأحب نفسي.. غداً سأكبر وسأعاقب الجميع بكره لا يشبه كرههم، فسأدبر الخيانة للصغير قبل الكبير.. سأضرب الصغير واحرق الكبير.. اريد ان اكبر لأكون المُعَذِب لا المُعَذَب.. لن اكون حنونا كجاري.. فهو تربى على الطيب منذ الصغر ، اما انا فعشت في دار طالما كانت منبعا للخراب .