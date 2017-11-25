بابل توزّع الشعير العلفي للابقار والجاموس

الزراعة تحتفل بمناسبة إسبوع النزاهة الوطني

بغداد – داليا احمد

احتفل مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بمناسبة أسبوع النزاهة الوطني الذي يمتد من 20 ـ 26 تشرين الثاني الجاري .وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس ان (هيئة النزاهة اطلقت فعاليات الاسبوع تحت شعار وطنيتي نزاهتي بحضور الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي و المفتش العام إبراهيم الزبيدي وممثل الهيئة وعدد من المدراء العامين في الوزارة وجمع من الموظفين )، ونقل البيان عن الزبيدي في كلمته خلال الاحتفالية ان (الاحتفالية لأسبوع النزاهة تأتي تزامناً مع الانتصارات على تنظيمات داعش الإرهابية )، مؤكداً ( دور النزاهة في مكافحة الفساد ).

مكافحة الفساد

واوضح ان القيسي في كلمته ان (دور مكتب المفتش العام داعم لعمل الوزارة للوصول إلى النتائج المثمرة التي تسهم في تنمية العملية الزراعية )، واشار البيان الى ان ( الاحتفالية تضمنت عرضاً موجزاً لأهم الانجازات والنشاطات التي حققها المكتب لمختلف المجالات منها التحقيق والإصلاح الإداري والتدقيق ألاستباقي والتفتيش الزراعي والبيطري وغيرها ، كما تم عرض مشهد تمثيلي عبر عن نزاهة المواطن والموظف وضرورة التحلي بمبادئ العمل النظيف ).وكان رئيس الهيئة حسن الياسري اكد ان الفساد لم يعد مشكلة تعاني منها بعض الدول بل غدا ظاهرة عالمية يضرب العديد من دول العالم لان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة لانه كلما زاد الارهاب زاد الفساد .وقال الياسري في كلمته لمناسبة انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة التي تقيمها الهيئة ان (احترام المال العام ومكافحة الفساد باتت مسؤولية وطنية من قبل الجميع للمساهمة في تنفيذها لان الفساد يخلف اثارا خطيرة في كل مفاصل المؤسسات وان القضاء على الظاهرة لاتتحقق عبر الشعارات بل عبرة ارادة صلبة تترجم الى منظومة متكاملة وخلاف ذلك لافائدة منها ) .

اجهزة الرقابة

واضاف أن (مكافحة الفساد من مسؤولية كل الجهات ذات العلاقة في الدولة وليس الهيئة فقط بتضافر جهود مجلس النواب من خلال اختيار دقيق لتولي من يتسنم قيادة الوظائف في الدولة وتجنب البلد من الوقوع في الفساد اضافة الى جهود اجهزة الرقابة في الهيئة وديوان الرقابة وكل من موقعه )،واوضح الياسري ان (الهيئة وضعت اليات عمل برفع الخطوط الحمر في عملها والتحقيق مع المسيئ واحالته الى القضاء دون ان تخشى احدا مهاما كان موقعه ). فيما أعلنت مديرية الزراعة في محافظة بابل شعبة زراعة الإسكندرية، عن البدء بتوزيع الشعير العلفي للأبقار والجاموس والأغنام بين المزارعين والفلاحين في المنطقة . وتابع البيان ان ( حصة الشعبة من الشعير العلفي بلغت 33 طنا، و أن حصة الرأس الواحد من الأغنام والماعز هي 5 كيلو غرامات كما أن حصة الرأس الواحد من الأبقار والجاموس هي 20 كيلو غراما )، واضاف أن (سعر الطن الواحد من الشعير العلفي بلغ 287500 ألف دينار، و مدعوماً من قبل الدولة ).ونفذت مديرية زراعة بابل شعبة زراعة المحاويل، ندوة إرشادية بشأن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تناولت عددا من الأمراض وأعراضها، كمرض البروسيلا، والحمى النزفية، وأنفلونزا الطيور، وداء الكلب و مرض جدري الماء، واوصت الندوة بمراجعة المستوصفات البيطرية في حال ظهور أعراض أحد تلك الأمراض.وتابع البيان ان ( مديرية زراعة بابل متواصلة بتجهيز الأسمدة الكمياوية لمحصول الحنطة والشعير للموسم الشتوي و ان كمية الأسمدة التي تم توزيعها من سماد الداب لمحصول الشعير بلغت1455كيلو غراما و اليوريا فقد بلغت2120كيلو غراما بمساحة 53 دونماً،أما كمية الأسمدة الموزعة من سماد الداب لمحصول الحنطة فقد بلغت121،695 طناً،واليوريا 221،715). مشيرا الى ان (الوزارة ومن خلال المديريات التابعة لها مستمرة بدعمها للمزارعين والمستثمرين خاصة في يتعلق بالمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والذرة الصفراء،وكذلك محاصيل الخضر المختلفة والبساتين من خلال تجهيزها بالأسمدة الكيمياوية اللازمة وتوفير منظومات الري الحديثة من المكائن والآلات الزراعية وبأسعار مدعومة وبالتقسيط، بالاضافة إلى حملات المكافحة المجانية لمكافحة الآفات الزراعية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبد).

حملة تعفير

اضاف البيان ان ( مديرية زراعة محافظة ديالى اعلنت عن استمرارها بحملة تعفير بذور الحنطة لتهيئة البذور لزراعتها خلال الموسم الشتوي الحالي 2017-2018 وان الملاكات الفنية في قسم وقاية المزروعات بدأت الحملة المجانية لتعفير بذور الحنطة في عموم مناطق المحافظة ، وان كمية البذور المعفرة حتى الان بلغت 4ألاف طن والحملة مستمرة لحين تعفير كافة البذور وان المبيد المستخدم هو راكسيل وديفيدتد )، واوضح البيان ان (الحملة تأتي من اجل حماية المحصول من امراض التفحم والحصول على افضل انتاج وزيادة غلة الدونم وهناك حملات مقبلة تقوم بها دائرة وقاية المزروعات التابع للوزارة ).