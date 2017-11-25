إنخفاض عمليات داعش خلال الشهر الماضي إلى مستويات متدنية

توجّس أمريكي من مصير المساعدات المخصصة للمسيحيين والأيزيديين

بغداد ــ محمد الصالحي

طالبت الولايات المتحدة بتخصيص قسم من مساهمتها في برنامج الامم المتحدة للتنمية الى المسيحيين والايزيديين في العراق.ونقل بيان عن سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي قولها اثر لقائها مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش (علينا ان نضمن ان يتم توزيع تمويلنا بالشكل الامثل) واوضحت ان (المبادرة الامريكية بدفع اموال اكبر الى اقليات دينية في العراق مؤاتية جدا فتنظيم داعش الحق اضرارا جسيمة بهذه الحضارات القديمة وامامنا فرصة الآن لمساعدة هؤلاء الاشخاص حتى يعودوا الى مجتمعاتهم والمنظمات الاميركية الموجودة على الارض تريد مساعدتهم).واضافت ان (الولايات المتحدة تريد تخصيص قسم من مساهمتها في برنامج الامم المتحدة للتنمية لمجموعات دينية مضطهدة وخصوصا المسيحيين والايزيديين في العراق). وطالبت هايلي بـ(تطبيق هذه السياسة الأمريكية الجديدة التي تهدف الى اعطاء الاولوية لهذه الاقليات). ولم يتم الاعلان عن قيمة المساهمة الامريكية السنوية في صندوق التنمية وقيمة الاموال التي تريد تخصيصها للمسيحيين والايزيديين لكن مكتب الاتصالات التابع للامم المتحدة شدد على ان (المنظمة تعمل وفق المبدأ الانساني الذي يقوم على تلبية حاجات السكان من دون تمييز ديني في جميع انحاء العالم) .

حاجات السكان

من جهة اخرى، اكد مدير مركز جاينز لدراسات الإرهاب والتمرد مات هنمان انحسار عمليات تنظيم داعش في تشرين الأول الماضي الى ادنى مستوياته. وقال هنمان في تقرير ان ذلك يشير الى (مدى انحسار العمل المسلح لتنظيم داعش في العراق). وبلغ عدد الهجمات التي شنها داعش في تشرين الأول 126 هجوما بتراجع نسبته 21,2 في المئة بالعدد اليومي للهجمات من 6,6 خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى 5,2 يوميا في أيلول و4,1 في تشرين الأول وانخفض العدد الإجمالي لضحايا الهجمات إلى 102 في تشرين الأول، بتراجع نسبته 50,7 في المئة مقارنة مع معدل القتلى في أيلول ، و75 في المئة مقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية. ولفت التقرير الى انه (في ما يتعلق بالهجمات التي شنها داعش وعدد الضحايا على حد سواء فإن تشرين الأول هو الشهر ذو المستوى الأدنى منذ بروز التنظيم وإعلانه الخلافة في حزيران 2014).

مقابر جماعية

في غضون ذلك، اعلنت القوات الأمنية عن العثور على مقبرة جماعية في غرب مدينة الموصل للعشرات من معتنقي الديانة الإيزيدية ممن قتلوا على أيدي عناصر داعش . وقال مدير ناحية القحطانية التابعة لقضاء سنجار شكر ملحم إلياس في تصريح امس انه (عثر على جثث 73 شخصا بينهم أطفال ونساء في مقبرة جماعية جديدة غرب الموصل)، موضحاً ان(المقبرة تضم رفات نساء ورجال وأطفال أعدمهم التنظيم خلال سيطرته على المنطقة ودفنهم في منطقة رمبوسي التابعة للناحية) من جهته، لفت قائمقام سنجار محما خليل إلى أن أنه (حتى الآن تم اكتشاف 37 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة من سنجار منذ استعادته من تنظيم داعش في العام 2015 بيد قوات البشمركة الكردية) وأشار خليل إلى أن (جميع ضحايا المقابر الجماعية هم من المكون الأيزيدي) منتقدا (عدم تقديم حكومتي بغداد واربيل أي مساعدة لذوي الضحايا)، على حد قوله. وعادت عشرات العوائل العراقية التي كانت قد نزحت الى مناطق في سوريا الى مناطق سكناهم في الأنبار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان امس ان (مديرية أمن الحشد خصصت عشرات الحافلات بالاضافة الى توفير وقود للعجلات المدنية فضلا عن توفير المواد الإغاثة العاجلة لإستقبال العوائل عبر منفذ أم جريص غرب الموصل) واضاف انه (تم ارجاع العوائل النازحة الى مناطقها في مدينتي القائم وراوة بعد تحريرهما من داعش).

واشار الى أن (مديرية أمن الحشد الشعبي اشرفت على عودة النازحين واخضاعهم للتدقيق الأمني لضمان عدم تسرب عناصر داعش في صفوفهم).