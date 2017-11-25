الصحافة المكتفة – محمد حسب

غالباً ما ارغب كغيري من الصُحفيين قول الحقيقة الصريحة التي قد تزعج الاخر الذي ولربما يسقط من عرشه فيما اذا انكشفت حقيقة محتواه الاخلاقي والانســـــــاني والديني، هذا في حالة ان كان يمتلك افول واحدة منها على الاقل.

فالاجواء في العراق حالياً تسودها اعلى درجات النفاق بدءاً ببرامج السياســـــــــيين الانتخابية الكاذبة وليس انتهاء بشــــــــذوذ بعض قادة وشيوخ المجتمع الذين يخلقون للمفسدين مكـــــــــاناً لممــــــــارسة دعارتهم.

ان الحقيقة مُكلفة، بل مكلفة جداً، فمثلاً انا لا استطيع ان اقول بأن احد المسؤولين العراقيين (الكبار) يقدم ابسط انواع الوجــــــبات لنا عندما كــــــــــنا نزوره كصحفيين طالبين معرفة الحقيقة من سيادة الكذاب، فكان يُحاول ان يخدعــــــــــنا بزهد غدائه الذي يقدمه لنا، علماً انه يتقتر اكثر مما ينبغي مما يفضح سره وهذا ان دل على شيء فيدل على غبائه.

او مثلا استذكر حديث بعض السياسيين الذين يتكلـــــــمون عن وجوب وحدة العراق على منابر الفضائيات وفي المجالس العامة وحاربوا وبشدة استفتاء انفصال كردستان وبنفس الوقت ذهبوا يستجدون عطف رئاسة حكومة كردستان بالحفاظ على عقاراتهم واملاكهم وشاليهاتهم الموجودة على سفوح اجمل جبال شمال العراق.

او لنذكر حقيقة الساسة السراق الذين يسكنون في الخارج ويديرون اموال السراق الذين يقودون في الداخل، بحيث ان سراق الداخل يأتمنون اموالهم عند سراق الخارج فيسرقونهم سراق الخارج ويبتزونهم لتحويل سرقات اضافية اخرى من اعمال سراق الداخل ووزاراتهم ومؤسسساتهم بنسب مئوية يتفق عليها الطرفان (السارقان).

او مثلاً ان نذكر اسماء بعض رجال الدين الذين يستلمون رواتب شهرية من الساسة السراق للتثقيف والترويج لهم في الانتخابات وهم من رجالات الدين الذين يحظون بمحبة واحترام كثير من بسطاء الشعب العراقي الذين يعانون وباء انعدام الكرامة والاحتقار من قبل ساسة الوطن العملاء.

اظن اننا سنكون شعباً حراً ويعيش بكرامةٍ عندما اذكر اسماء ومناصب ما طرحت، او عندما يطلب الشعب من الصحفي ان يقول الحقيقة بكل صراحة وبلا حياء وامام انظار العالم ليفضح من يتسترون بغطاء مقدس، كالدين مثلاً، وخيـــــــر دليل ما شاهـــــــــدناه قبل ايام من مسرحـــــــــية كوميدية للسياسيين الذين ينصبون مواكب لاطعام زوار الامام الحسين ببذخ وبتبـــــــذير ليس له مثيل ويتباهبون بنشر صور صحونهم التي تُملأ باللـــــــحوم وايضاً صورهم وهم يمسكون ويقبلون شبابيك الاضرحة !

والاعجب من ذلك بأن كثيراً من الناس يصدقونهم ويحترمونهم لما يفعلونه من كذب ونفاق.

محمد حسب