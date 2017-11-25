الشرعية والشرعنة في زواج القاصرات – اخلاص مجيد

في ظل الازمات الاخيرة التي نعيشها في العراق لم اجد مصطلحا يمكن ان يعبر عن ذلك غير القول (الشرعية والشرعنة) قد يبدو ان الفرق بين الشرعية والشــــــــرعنة واحد بالنسبة للكثيرين لكن في الحقيقة ان الاختلاف بينهما كالاخــــــــتلاف بين الحياة والموت، ببساطة الشرعنة هي مشتقة من الشرعية او بصورة ادق انها ترتدي غطاء الشرعية لكنها بعيدة كل البعد عن الحق والشرعية الصحيحة.

فان كان الزواج بسن الزهور يشرعن بغطاء قانوني فليس لنا الا ان نسميه شرعنه بدل الشرعية، فأي شرعية تلك التي تخمد براءة الطفولة وكيف بطفلة تربي طفلا بين ذراعيها وهي مازالت تعتبره لعبة، وأي شرعية تلك التي تفتح الباب امام التقاليد والعادات البالية لتحتمي بالقانون بعد ان كان القانون من يحمي الناس من شرورها.

هل لان تقدم اوربا اوتطور دول العالم يرجع لاتاحة زواج القاصرات؟

ام ان تخلف العراق مؤخرا كان بسبب منع ذلك الامر بالقانون؟

وان اقتنعنا بان زواج الطفلة بعمر التسع سنوات موجود ضمن النهج الاسلامي الذي يسعى البعض جاهدين لترصينه قانونيا، فهنا يجب ان نتذكر ان الله ورسوله اوصى بالعلم والتعلم وان الذين يعلمون لا يمكن مساواتهم بالذين لا يعلمون، فمن البديهي ان يكون العلم والثقافة سلاح رقي الاوطان، لكن مفكرينا في العراق يعتبرون ان ستر الطفلة هو الاجدر.

فبدل من زج الفتيات وتشجيعهن على الالتحاق بالمدارس والعمل على القضاء على الامية التي تزداد يوما بعـــــــد اخر، نلجا الى شرعنة قانونية جديدة تبيح زواج القاصرات، وليذهب العلم والعلماء الى الهاوية، فنحن لسنا بحاجة الى العقول التي باتت تقتل او تهاجر.

لكن هنا اود التنويه الى ان اصدار قانون يتيح الزواج بعمر التسع سنوات يجب ان يقابله قانون اخر يبيح العمل بهذا العمر لكلا الجنسين.

فان كانت الفتاة من منظور القانون والشرعية مكتملة عقلا وجسدا وقدرة على تحمل وهن الحــــــــمل والرضاعة وتربية الاولاد وتمشية امور المنــــــــــزل ورعاية الزوج ، فالذكر بـــــــعمر التسع سنوات عندها لن يقل قدرة اكيد، وبذلك نــــــــحتاج الى شرعنة قانون جديد يفتي بان يكون ســـــــن العمل بعمر الـ 8 او 9 سنوات بدل الـ15 عاما.

وان اقرا القانونين اليس هذا يعد مخالفا للشرعية الدولية وحقوق الانسان التي تمنع تشغيل الاطفال قبل سن العمل الذي يقر دوليا بـ 15 عاما ؟

وان لم تطالب الحكومة العراقية بعد اقرار القانون الذي يتيح زواج الفتاة بعمر الـ 9 سنوات، بتغيير سن العمل فستـــــــكون الدولة غير منصـــــفة بين الجنسين من منظـــــور الكثيرين خاصة ان الاطفال اليوم اصبحوا يشــــــقوا دربهم فعلا ويعمــــــــل في الشارع ببــــــيع الخبز او الكنينيس وغيره بعمر اقل من الـ 8 سنوات بفضل عوز ونزوح العديد من العائلات من محافظاتهم الاصلية.

عليه يجب تغيير سن العمل ايضا، وخاصة ان التقاليد في العراق تفرض اقتدار الزوج على تكوين نفـــــــسه وتحمل اعباء الحياة وبالتالي فهو يحتاج للعمل بعمر مبكر ليكون نفسه ويكــــــــون قادرا على تدبر لقمة العيش غدا عند زواجه بفتاة تبلغ الـ 9 سنوات بدون ان يحـــــــتاج لينتظر ان يبلغ من العمر الثلاثينات او يزيد وبذلك يغدو الزواج كالفــــــرق بين الحياة والموت فالفتاة بعمر الزهور والرجل؟؟؟

واذا كان هذا المبدء مرفوضاً من قبل بعض الجهات المختصة فمن الاحرى اذا المطالبة الان بالغاء مجرد التفكير باصدار حكم تزويج القاصرات او تغيير نهج القانون الى الدين، بدل الحاجة الى شرعنة جديدة غدا.