من وحي الأنبياء والصالحين

أسماء محلات الموصل في منتصف القرن التاسع عشر

الموصل- أزهر العبيدي

كانت مدينة الموصل القديمة ضمن سور الموصل تتألف من 29 محلّة تحمل أسماء جوامع أو عشائر أو معالم موصلية قديمة وقد وردت في القيد العثماني لسنة 1839 الذي ترجمته من العثمانية إلى العربية وكما يلي:

باب النبي جرجيس : نسبة إلى جامع النبي جرجيس وفيها محلة فرعية تسمى محلة محضر باشي نسبة لأسرة محضر باشي التي كان جدها رئيس كتاب المحضر في المحكمة الشرعية.

حسان البكري : نسبة إلى جامع حسان البكري المجاور لمحلة باب النبي جرجيس.

باب السراي : نسبة إلى باب السراي المجاور إلى سراي الحكومة في العهد العثماني حيث مقر الوالي ثم اصبح مركزاً للشرطة باسم المركز العام.

جامع خزام : نسبة إلى الجامع الذي بناه الشيخ محمد بن خزام الثاني ابن نور الدين الصيّادي الرفاعي.

شيخ أبو العلا : نسبة إلى الشيخ أبو العلاء المدفون في الجامع الذي رفع من شارع خالد بن الوليد الحالي، وكان فيها محلة فرعية تسمى محلة مسجد عثمان الخطيب والمسجد في محلة السرجخانة حالياً.الإمام عون الدين : نسبة إلى مرقد الإمام عون الدين بن الحسن بن علي (رض)، أنشأه بدر الدين لؤلؤ في القرن الثالث عشر الميلادي.

أسعد أفندي : نسبة إلى جامع أسعد أفندي في المحلة نفسها وتقع بين محلتي الامام عون الدين والشيخ محمد.

الشيخ محمد الاباريقي : نسبة إلى الشيخ محمد الأباريقي، وسمّيت أيضاً بالبارودجية (الباغودجيي) إذ كان سكّانها يشتهرون بصنع البارود. وسمّيت كذلك الثـلمة (الثلمي) لوجود ثغرة في سور الموصل عندها.

الباب الجديد( باب جديد) : نسبة إلى الباب الجديد الذي جدده العمريّون سنة 1725م. وذكره ابن الشعّار في حوادث سنة 654هـ/1255م في قلائد الجمّان.

باب البيض : الباب المؤدي إلى غرب المدينة ، ويقع خارج الباب سوق البيض الذي كان يبيع فيه الأعراب البيض يومياً.خزرج : نسبة إلى قبيلة خزرج التي سكنتها.

قهوة ميّاسة : نسبة إلى قهوة مشهورة في المحلة باسم امرأة صالحة.

جامع المحمودين : نسبة إلى جامع المحمودين، وهما حامد ومحمود أبناء الحسن بن الإمام علي ( رض). المشاهدة : نسبة إلى قــبيلة المشاهدة التي سكنتها.الجامع الكبير (جيمع الكبيغ) : نسبة إلى الجامع النوري ثاني اكبر جوامع المدينة القديمة.

زقاق الحصن أو الجولاق : الزقاق الدي يؤدي إلى الحصن المغولي الذي كان موقعه في مكان حمام الحدباء، وسميت كذلك بالجولاق وهو اسم مغولي يعني (مقطوع اليد ). وفي القرن العشرين سميت محلة الأوس ويسميها العامة محلة الساعة.السّرجخانة : كانت سوقـاً لعمل السّروج في العهد المغولي. شهر سوق (شهغ سوق) : نسبة إلى اسمها القديم (جهار سوق)، قال الجاحظ في البيان والتبيين + أهل البصرة إذا التقت أربع طرق يسمّونها المربعة ، ويسمّيها أهل الكوفة جهار سوق؛ أي الأربعة طرق.

المنصوريـّة : نسبة إلى جامع المنصوريـّة المدفون فيه الحاج منصور التاجر ابن حسين الحجّيات.

قوميجيان جامعي (جامع الصياغ) : نسبة إلى سوق الصياغ وجامعه ( يسمى الصائغ قويمجي في اللغة العثمانية) ثم سميت فيما بعد حوش الخان. الميدان : هو الميدان الذي كان يمتد أمام ( ايç قلعة ) في العهد العثماني ، وكان يسكن القلعة الجيش الانكشاري. وباب القلعة من أبواب الموصل المعروفة ويقع شمال القلعة على نهر دجلة.

رأس الكور(غاس الكوغ) : كانت المنطقة مليئة بأكوار الجص والكوازين التي يفخر فيها الجص والأواني الخزفية التي يصنعها الكوّازون كالحباب والشربات وتـنانير الخبز التي تصنع حتى الآن. وفي شمالها محلة الشهوان نسبة إلى قبيلة الشهوان التيسكنتها.

المكّاوي : وهي حيّ المكّيين الذين قدموا من مكّة المكرّمة، ومنهم الشيخ عبد الله المكّي المدفون في جامعه المعروف باسمه.

عبدو خوب : أخذت المحلة الاسم من جد أسرة القصيري عبدو العبد الصالح، وكان عدد من أفراد الأسرة يرقّون على مرض اعوجاج الفم المسمّى (اللوي) ، وسمّي القسم الجنوبي منها (ايشك صويان) ويقـال أنها تعنــي (سلاّخي الحمير) ، إذ كان سكانهايستفيدون من جلود الحمير في عدد من الصناعات ومنها الطبول. فسمّيت هذه المحلة قديماً بمحلة الطبّالين.

الخاتونيّة : نسبة إلى قبيلة الخواتـنة التي سكنت المنطقة.

باب المسجد : نسبة إلى جامع الشكيف الذي سكنت حوله قبيلة ثـقيف.

الإمام إبراهيم : نسبة إلى الإمام إبراهيم دفين الجامع. الإمام الباهر : نسبة إلى الإمام الباهر دفين الجامع.

جامع جمـــــــشيد : نســـــــــبة إلى شخص صالح يدعى جمشيد كان يخدم الجامع.

أضيف لهذه المحلات في القرن العشرين المحلاّت التالية : محلة باب لكش – محلة باب الطوب – محلة الشيخ فتحي – محلة السوق الصغــــــير – محلة عمـــــــو البقال – محلة حوش الخان – محلة الشيخ عمر – محلة النبي شيت – محلة القنطرة – محلة العكيدات، وغيرتتسميات محلات حسان البكري وأسعد أفندي وقوميجيان أو الصياغ والإمام الباهر وجامع جمشيد والجولاق.