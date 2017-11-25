(الزمان) تستطلع لبنان في ظل أزمة إستقالة الحريري (3-3 )

زحلة تفقد بريق الشتاء وإقامة مجاملة لكل من يتزوج

لبنانية ومارثون بيروت يتحول إلى إحتجاج

حمدي العطار

لا يمكن اعتبار النفوذ الايراني في لبنان ماديا مثل مؤسسات وبنى تحتية لكي تطالب السعودية او اية دولة خارجية بأنهاء ذلك النفوذ وإستهدافه ومن هنا يتم إتهام حزب الله كذراع مسلح ليس للمقاومة اللبنانية بل كمنفذ لسياسة ايران في لبنان وسوريا وغيرها من بؤر تورطت فيها السعودية بالتدخل المادي المباشر،أما المطالبة بنزع سلاح حزب الله فهو ليس جديدا ولا يمكن انهاء دور حزب الله المسلح في لبنان إكراما للسعودية، ونحن في لبنان كان الجميع على قناعة بأن الحريري لا بد ان يغادر السعودية لأثبات كونه غير معتقل فيها،ولا بد من عودته الى لبنان ومن ثم عليه ان يقرر الاستقالة من عدمها بعد تقديم الاسباب التي ادت الى الاستقالة!

دوان تاون تذكرنا بالحريري

داون تاون تعني وسط البلد للعاصمة بيروت ،ولا يمكن ان تتوقع حينما ترى هذه المنطقة كيف دمرتها الحرب الاهلية وما هي عليه الان من اعمار وبناء حيث تضم هذه المنطقة التي تسمى ايضا (سنتر فيل) وكذلك (سوليدير) وهو اسم الشركة التابعة الى الحريري و التي قامت بأعادة اعمارها ،والمنطقة بالاضافة الى انها منطقة اثرية وتجارية فهي تضم كل المؤسسات المالية والادارية اللبنانية، وفيها ساحة الشهداء، والسراي الحكومي، ومبنى مجلس النواب وفندق سان جورج وبالنظر لأهمية هذه المنطقة فإن سعر الشقة الواحدة فيها هو 2.650 دولار امريكي فقط،اما المحلات فلا تتورط وتدخلها لأن ارخص سلعة فيها تباع بالاف الدولارات!

نحن الليلة كان علينا فقط المرور من هذه المنطقة للذهاب الى احدى المقاهي على الكورنيش المقابل للسنتر فيل،وصادفنا وجود حفل غنائي وموائد منصوبة ما لذ وطاب وكاليري لعرض اللوحات التشكيلية ،وصبايا ترقص في الشارع التي يقام فيه الاحتفال، كانوا يسمحون للبعض والبعض الاخر لا يمكن دخولهم يبدو ان فيها دعوات! قلت لصديقي لنجرب حظنا، تقدمت من ثلاثة صبايا يلبسن الاسود القصير جميلات بأناقتهم ، قلت لهم انا صحفي من العراق! أسمك؟ حمدي العطار، كتبت اسمي على (التاب) الذي تحمله وسمحت لي بالدخول، حينما دخلنا شعرنا بالدوار لما احتوى المكان من اناس واثاث وموائد الفواكه والمشروبات والطعام والحلويات والمعجنات فضلا عن اشخاص يدورون حول الموجودين وتقدم لهم قطع صغيرة لكل واحدة لون وطعم يختلف عن الاخرى ! نحن لم نفهم اصلا لما هذا الحفل المهيب الصاخب لكننا شاركنا فيه بقوة والتقطنا العديد من الصور وتذوقنا من كل الانواع، وعند خروجنا من الحفل تقدمت من احدى الصبايا الواقفات في بوابة المكان وسألتها ماذا تعني هذه الحفلة ولماذا كتبت على لافته خشبية ملونه بالاحمر 150 سنة، قالت هي ذكرى مرور 150 سنة على تأسيس محل لبيع الصحون (الفرفوري)! تصورا كم ضحكنا لأننا كنا نعتقد بأننا في حفل توزيع جوائز الاوسكار!

زحلة تذكرنا بالعرق الزحلاوي قبل كل شيء

كان بودي زيارة مدينة زحلة في محافظة البقاع،وكان لا بد من المرور بحمدون منطقة السياحة للخليجين الذين اختفوا منذ مدة طويلة من لبنان وجاءت استقالة الحريري ودعوة السعودية والامارات وكذلك الكويت في طلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا حتى يعتقد البعض ان الضربة تجاه لبنان وشيكة جدا ،واذا كان الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ترى الحرب قريبة جدا الا ان اللبناني كمواطن عادي لا يفكر بالحرب ولا يتصورها ستقع،لكنه يخشى تأثير الحرب النفسية على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد على قطاع السياحة! لكن حتى لو غاب الخليجي فأن السياح العراقيين هم من يعوض لبنان هذا الفراغ والنقص من اعداد السياح،مرة قال لي احد السائقين ان السائح العراقي يفيد لبنان اكثر من السائح الخليجي،كيف؟ الخليجي عنده بيت او شقة ملك وبذلك الفندق لا يسكنه ولا يستفيد منه! ثم هو يملك سيارة وبذلك لا يؤجر تكسي،ويكون متزوجاً من لبنانية وبذلك لا يرتاد الملاهي والمنتديات الليلية،على عكس السائح العراقي الذي ينفق على كل هذه الاشياء للحصول عليها!

– زحلة وتعني الارض الزاحلة او الاسم مشتق من احد ملوك بني هلال او هو يعني كوكب زحل الذي يعبده الرومان وجعلوه آلهة الخصب، الكثير يحذرونك من الذهاب الى زحلة في موسم غير موسم الصيف لأنك لا ترى فيها الا خطورة صعود الجبل الذي يطلق عليه (طريق الموت) لكثرة الحوادث والطقس البارد وندرة وجود السياح، لكننا قصدناه في هذا الوقت وتمتعنا بالهواء النقي البارد المنعش بعد ان توقفنا في بحمدون والتقطنا العديد من الصور في ارتفاع 1000 م عن سطح البحر كما قصدنا شتورا التي لا تبعد عن الحدود السورية الا 10 كم ومن ثم تجولنا في اسواق زحلة وتناولنا الغذاء في احد المطاعم وسط الغابات الكثيفة والنهر الجاري.. ولو كانت جولتنا في الصيف لشاهدنا مهرجان للعرق الزحلاوي في زحلة!

إقامة المجاملة قد يقلص نسبة العنوسة

يبدو لي أن الجمال وجرعة الحرية وحقوق المرأة التي تتمتع بها المرأة اللبنانية قد شكلت عائقا أمام سهولة الحصول على شــــــــريك الحياة في ظل الصعوبات المالية ومستوى المعيشة.

كما أن المرأة اللبنانية شخصيتها قوية ولا تقبل الارتباط برجل أقل منها بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وقد يكون لهذه الأسباب ارتفاع العنوسة في لبنان لتكون 1 إلى 8 ومن هنا أدرج مصطلح منح إقامة المجاملة لكل رجل غير لبناني يتزوج من لبنانية.

فضلا عن وجود اقامة العمل واقامة (الرصيد المصرفي) أي ما يعادل 60 الف دولار توضع بالمصرف لمدة 6 اشهر سنويا غير قابلة للسحب اليوم كانت وجبة الغداء في المطعم العراقي خان بغداد وجبة اليوم سمك مع تمن احمر وخبر عراقي. المطعم مزدحم بالعراقيين. وكان لا بد من زيارة منطقة الزيتونة لممارسة رياضة المشي والتمتع بجمال الطبيعة وزرقة البحر وجاذبية الصبايا.

مارثون مستمر هي الدنيا

من بيروت الى بغداد ،مرورا بسوريا غير بعيد عن ذلك كردستان ومنه نشم رائحة الاجساد المحترقة في اليمن ولا ينفصل ذلك عن مفاجأة محاربة الفساد في السعودية على مجموعة كبيرة من الامراء ! فعلا الحياة هي مارثون مستمر ،هكذا يجبر اللبنانيون العالم والسعودية ان يعودوا الى رشدهم، وينقلب السحر على الساحر بعد فشل اثارة الفتنة الطائفية في لبنان وعبر اللبنانيون عن موقفهم بالركض و تنظيم (بيروت مارثون) يوم الاحد 12/11/2017 الذي استغرق 3 ساعات ركض ، و اشترك فيه الاف اللبنانيون بمشاركة الفين شخص من خارج لبنان،واتضح ان السعودية كانت تمر(بمراهقة سياسية) وتمارس خفة الدم وتربط الجد بالهزل وتلعب مع لبنان (برنامج الصدمة) سيعود الحريري الى لبنان!- نحن كان علينا ان نقضي اليوم الاخير من رحــــــلتنا خارج بيروت.

فكانت خارطة الطريق ان ننطلق الى مغارة جعيتا ولا بد من ركوب التلفريك للتمتع بمنطر المرتفعات الخضراء قبل زيارة المغارة العليا والسفلى والتأمل في التجاويف والهياكل المنحوتة بخيال الطبيعة من المواد الكلسية عبر الزمان ،ليكون في لبنان تمثال يمثل (حارس الزمان) ولم نغادر جعيتا دون التوقف عند بائع الجوز والتين والعسل (السوري) الذي تتذوق من لسانه حلو الكلام قبل أن يقنعك بأهمية ما يبيع (للطاقة الجنسية) !ومنه الى اقدم مدن العالم ” جبيل” التي تشتهر بصيد السمك والقلاع والسوق التراثي لشراء ما تحتاج من هدايا.

كما في هذا المكان تم اكتشاف الابجدية الفينيقية وصدرتها الى العالم وفيها نشطت تجارة الاخشاب وصناعة السفن والفخار ،، وعند العودة نمر بمدينة جونيه (الزاوية) وفيها الغطاء الاخضر الجميل كما هناك “حريصا” سيدة لبنان التي تشرف على خليج جونيه ولتمتع بأجمل منظر طبيعي، غير بعيد عنك كازينو لبنان المشهور، وهو المكان المخصص للعب القمار، ويمكنك زيارته وتناول ما تشتهي من دون ان تخسر او تدفع ليرة واحدة!! .- كان مطار بيروت يودع الجموع الغفيرة من السياح العراقيين وهم يتركون لبنان بذكريات لا تنسى حتى لو كانت الظروف يشوبها نوعا من التوتر لكن طبيعة الشخصية اللبنانية تستوعب الضيوف حتى في الاوقات العصيبة ولا يظهر عليهم الجزع او التذمر بل الابتسامة لا تفارقهم ،وهذا سبب خروجهم متعافين بعد الازمات ومن ضمنها أزمتهم الاخيرة .- كان وصولنا الى مطار النجف وكان في احسن حالته ،سرعة وانسابية تنجز عملك باجراءات غير معقدة وتستلم حقائبك وتغادر المطار متوجها الى بغداد.

وفيما مشاعرك تتــــــــسابق في إشتياق لتصل الى بغداد حيث العائلة يأتيك خبر حدوث زلزال! نحن كنا نعتقد حصتنا من المصـــــــائب والالام تخص فقط الحكام الفاسدين والحروب والاطماع الاجنبية والاقليمية بثروات العراق لم يكن في الحسبان (الزلازل والبراكين والاعصار) ! حمد لله على سلامة العراقيين!

انتهت