لماذا أعاد العرب وحدة العراق ؟ – خالد عبد الكريم

قد يكون السؤالُ هذا بشكلٍ آخر ولكنهُ يحملُ ذاتَ المعنى الذي يؤكدُ على ضرورةِ رجوع العراق بلداً موحداً إلى الساحةِ العربية،

في ظلِّ هذه الظروف الصعبة وحجم الخطر القادم ضدَّ دولِ المنطقة من العدو الأول بالنسبةِ إلى الدولِ الخليجية وعلى رأسِها السعودية الا وهي (إيران)؛ الغول الذي يهددُ العربَ دائماً مما دفعَ بالعربِ لمطالبةِ أمريكا والقوى العظمى في العالم إعادة النظر في قضيةِ العراق وتغييرِ خط سير العمل بالخططِ المُطبقةِ سابقاً . والتي كانت تهدفُ إلى تفتيتِ وتقسيمِ العراق وعزّلهُ تماماً عن دولِ المنطقةِ ليصبحَ أرضَ النزاعِ الدائمِ والإقتتالِ بشتى أنواعه؛ ولكن سُرعان ما تبدلتْ الرؤيةُ خاصةً بعد وقوف العراق بوجهِ الإرهابِ العالمي داعش وأخواتها، وتحقيق انتصاراتٍ عظيمةٍ شهدَها العالم أجمع.

قررَتْ السياسةُ العربيةُ بالاتفاقِ مع القوى العظمى المتمثلةِ بالإدارةِ الأمريكية وحُلفائها أن تتراجعَ عن خطةِ تقسيمِ العراق على الأساس العرقي والمذهبي، وفتحَتْ صفحةً جديدةً عنوانها دولة اتحادية موحدة، وهذه الخطوة الجديدة لم تأتِ من فراغٍ بلّ جاءَتْ بناءٍ على متطلباتِ المرحلة القادمة من السياسةِ الجديدةِ في السيطرةِ على المنطقةِ.

ومن أهم الأسباب التي دفعَتْ بالإدارةِ الأمريكيةِ إلى عودةِ العراق بلد موحد وله الدور الفعال في الساحةِ العربيةِ هي :

1- تقديم العراق فصّلاً كبيراً من التضحياتِ في مُختلِف المجالات ، لما مرَّ به البلدُ من حوادثٍ جعلتهُ يدفعُ الكثير من الدماءِ الزكيةِ لأجْلِ الحرية والكرامةِ وحماية الأرض والمقدسات.

2- إذا كان العراقُ مقسماً في هذه المرحلةِ سيشكلُ خطراً كبيراً على دولِ الخليج العربي وبالأخصّ السعودية؛ لأن إيران في العراقِ الضعيف يُمكنها أن تقتحمَ الخليجَ العربي خلال ساعاتٍ قلائل فقط .

وهذا ما دفعَ العربَ للإستنجادِ بالعراقِ وعودتهِ إلى شكلِهِ الطبيعي ، لكي يبقى درعهم الحصين الذي كان ولا يزالُ أبناء العراق يَسْتذكرون آباءهم واجدادهم الشهداء في تلك الحرب العالمية، التي نامَ فيها العربُ على أكتافِ المقاتلين العراقيين وها هي الصورة سيُعادُ تكرارها اليوم لينامَ العربُ مُجدداً والعراقي يرابطُ ويضحي في الميدان.

والسؤال المهم هنا هل سيعي ذلك سياسيو العراق؟! وهل سيبقى الشابُ العراقي هو الجندي المجهول الدائم لحمايةِ العرب ضد الخطر الخارجي الذي لا ناقةَ لنا فيه ولا جمل ؟!

ما تريدهُ أمريكا اليوم جعلَ العراق تحت وصايتها ووصاية العرب لحمايتِهم من خطرِ التهديد الإيراني ، كذلك ستعملُ أمريكا على تأسيسِ القواعد العسكرية داخل العراق ليست لحمــــــايةِ العراق والعراقيين أنفسهم ؛ بل لكي تثبتَ إنها موجودةٌ في المنطقةِ، وهي تستطيعُ ضربَ إيرانَ من أقرب نقطةٍ لها وهو العراق!.

اي بمعنى آخر سوف تكون هذه المرحلة هي مرحلة جعْل العراق ساحة جديدة لحربٍ مرتقبةٍ ، وسيكون العراقُ أرضَ المعركةِ والعرب في مأمنٍ وسلامٍ ونحنُ الشعبُ العراقي من سندفعُ الثمن من جديدٍ كما حدثَ في ثمانينات القرن الماضي . ها هو يعودُ اليوم ذلك المشهدُ الدموي ولكنهُ بأوجهٍ مغايرةٍ وبمصالحٍ جديدةٍ وبدماءِ عراقية سيبقى العربُ متنعمين دائماً وحلفاؤهم منتصرون،

ونحنُ الخاسرون أولاً وآخراً ..

وفي الختامِ على سياسيّ العراق الإنتباه والحذر من خطرِ هذا المخطط الجـــــــديد وعلينا أن لا نسمحُ لكل القوى العربية والدولية على إجْـــــــبارنا ودفعْنا ليكون بلدُنا ساحةَ صراعٍ ورجالنا دروعا تسحقُهم الحربُ متى ما يشاءون.